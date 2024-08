Het dek is weer gemanteld

Jawel! Het is die tijd van het jaar: er kan weer worden gedekmanteld! Eigenlijk afgelopen woensdag al, met Steve Reich, maar gisteravond begon het voorzichtig los te barsten. Ik bedoel, in de zin dat er rond een uur of zeven ’s avonds al iemand tegen de vlakte sloeg tijdens het optreden van Lorenzo Senni (de desbetreffende persoon stond gelukkig vrij snel weer op, er was niks aan de hand).

Het programma van Dekmantel Festival is een ware potpourri van hele vette dingen en al direct moeten er moeilijke keuzes gemaakt worden. Ga ik naar Lorenzo Senni, de uitvinder van ‘pointillistische trance’, in Shelter, of naar GAS, een wat oudere man die Duitse ambient-techno maakt, in het Muziekgebouw. Ik heb wel zin om er een energieke avond van te maken, dus ik kies voor optie één.

