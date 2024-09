Het internet weet zich totaal geen raad met deze nieuwe optische illusie

Gisteren deelde gameontwikkelaar Will Kerslake bovenstaande optische illusie op Twitter en het internet barstte binnen de kortste keren in een The Dress-waardige internetverontwaardiging uit. Wat is hier aan de hand? Het lijkt alsof je kijkt naar een gifje, aangezien de zwarte stippen op de hoeken van de grijze lijnen soms opeens verdwijnen en dan weer opduiken. Alleen: je kijkt hier naar een stilstaand beeld. De beweging komt doordat je brein niet in staat is alle twaalf – ja, het zijn er echt twaalf – tegelijk te zien. Alleen de stippen waar je je ogen op richt zijn helemaal scherp.

There are twelve black dots at the intersections in this image. Your brain won’t let you see them all at once. pic.twitter.com/ig6P980LOT — Will Kerslake (@wkerslake) September 11, 2016

Toen de afbeelding op Reddit werd gedeeld, liep het al snel uit op een wedstrijdje wie de meeste stippen tegelijk kon zien. Sommige commenters beweerden dat ze alle twaalf stippen konden zien, maar dat zijn waarschijnlijk leugens. Wij komen in ieder geval niet verder dan drie, misschien vier.

Zo’n minicompetitie om een vrij onbeduidend ding is natuurlijk leuk, maar eigenlijk wil je liever weten wat er nu eigenlijk in je hersenen gebeurt terwijl je naar zo’n plaatje kijkt. Ons brein is namelijk raar, zeker als het om optische illusies gaat. Hieronder zie je een filmpje dat wetenschapper Nathan Jacobs voor TED maakte. Aan de hand van een paar optische illusies legt hij uit hoe ons visuele brein werkt, en welke biologische aspecten er in het spel zijn. Het helpt je op weg om beter te begrijpen waarom we zien wat we zien, maar vergeet niet dat de wetenschap nog niet in staat is om alle optische illusies te verklaren. En dat maakt ze misschien ook zo intrigerend.