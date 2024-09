Deze video blaast nog meer leven in de krakkemikkige kunst van Tinguely

Alles in het Stedelijk Museum beweegt, draait en kraakt tijdens de grote tentoonstelling van Jean Tinguely. De Zwitserse kunstenaar is vooral bekend om zijn kinetische kunst, die zichzelf soms zelfs stukmaakt. Voor iedereen die nog niet is gaan kijken, en iedereen die dat al wel deed maar nog een keer wil nagenieten, maakte productiebedrijf Mals Media onderstaande video waarin het werk van Tinguely voor je ogen tot leven komt.

De video toont het werk van Tinguely op een zwierige manier door het museum heen: we zoomen in en uit, we stijgen op en zweven tussen de bewegende werken. Toch is niets wat het lijkt. Het filmpje werd namelijk gemaakt nog voordat de tentoonstelling klaar was. “We filmden ’s nachts in het Stedelijk Museum om de ruimtes en het licht mooi in beeld te krijgen,” vertelt Anne Jordans van Mals Media aan The Creators Project. “We werkten met 3D-modellen van Tinguely’s werken, omdat de echte werken er nog niet stonden. Niet alles in het museum staat precies zo opgesteld als in de video. Het belangrijkste is dat we de magie van de beweging van Tinguely in het beeld wilden verwerken.”