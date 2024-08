Het is overal ter wereld zweten geblazen

De hitterecords werden de afgelopen maand in steden in heel Europa verbroken. In Anchorage in Alaska was het op 4 juli warmer dan in New York City. In India kwam in juni de temperatuur boven de 48 graden Celsius uit.



En naar verwachting blijft de hitte komen.

Meteorologen verwachten dat er tot het einde van de zomer elke paar weken een hittegolf komt door warme lucht uit Afrika. Dit soort hete periodes zullen alleen maar meer voorkomen naarmate de wereld verder opwarmt. Uit een onderzoek van World Weather Attribution blijkt dat het door de opwarming van de aarde maar liefst vijf keer waarschijnlijker was dat er een hittegolf zou komen zoals degene die Europa net heeft verschroeid.

Hier is een kort overzicht van hoe heet het deze zomer tot nu toe al is geweest.

Alaska is heter dan New York City

Het was 34 opeenvolgende dagen bovengemiddeld warm in steden in Alaska, met een hoogtepunt van 32 graden op 4 juli in Anchorage. Daarmee werd het vorige hitterecord van 29 graden uit 1969 verbroken.

Meteorologen noemen het een “heat dome” – een ongewoon intens hogedrukgebied dat ervoor zorgt dat de hitte boven de Amerikaanse staat blijft hangen.

Op 2 juli was er een bosbrand in het oosten van Anchorage in Alaska. Foto via Jason Jordet/Alaska Division of Forestry via AP

Bosbranden zijn een natuurlijk onderdeel van het arctische ecosysteem van de staat, maar ze komen door de recordhoge temperaturen sinds mei en de huidige hittegolf steeds vaker voor. Tot nu toe hebben de branden in 2019 een oppervlakte van zo’n 263.048 hectare verwoest.

En Alaska is niet de enige plek waar de branden het land in as leggen. Ze komen ook voor in het noordpoolgebied, vooral in Siberië. Door de vlammen wordt er enorm veel koolstofdioxide in de atmosfeer uitgestoten, wat de aarde alleen maar meer opwarmt.

“De hoeveelheid CO2 die in juni 2019 is vrijgekomen is groter dan die van alle bosbranden in juni in die regio tussen 2010 en 2018 bij elkaar,” vertelt Thomas Smith, hoogleraar aardrijkskunde en milieu aan de London School of Economics, aan Motherboard.

De dodelijke hittegolf van Europa

Europa werd in juni en begin juli verschroeid door de hete lucht die vanuit de Sahara kwam overwaaien. Volgens de Copernicus Climate Change Service van de Europese Unie was het in het hele continent gemiddeld 1 graad warmer dan normaal en ook meer dan 1 graad warmer dan verwacht werd op basis van de temperaturen van de afgelopen tien jaar.

Door de hitte werd het temperatuurrecord van Frankrijk verbroken: in Gallargues-le-Montueux in het zuiden van Frankrijk werd het op 28 juni 45,9 graden. Het vorige record kwam uit 2003. Bij de hittegolf van dat jaar, waarin het 43,8 graden werd, overleden 15.000 mensen.

“Hoewel dit uitzonderlijk was, zullen we in de toekomst vanwege de klimaatverandering meer van deze gebeurtenissen zien,” zegt Jean-Noël Thépaut van Copernicus Climate Change Service in een verklaring.

Op 28 juni, het hoogtepunt van de hittegolf, werden de spelers van het WK vrouwenvoetbal gedwongen om waterpauzes te nemen tijdens de kwartfinale tussen de Verenigde Staten en Frankrijk.

Je kon nauwelijks ontsnappen aan de hitte. Mensen plonsden in het water aan de voet van de Eiffeltoren en mensen in opvangcentra aan de randen van Parijs stonden in de rij om met z’n zessen tegelijk te douchen in provisorische faciliteiten. In Brandenburg in Duitsland werd een motorrijder door de politie aangehouden omdat hij naakt was. Hij verweerde zich door te zeggen dat het “te heet” was. Daar waren de agenten het wel mee eens, en ze prezen hem dat hij in ieder geval een helm droeg.

48,9 graden in India

Begin juni werd het 48,9 graden in Churu, een stad in het noorden van India. Sindsdien is de temperatuur gelukkig iets afgenomen, maar de waterreservoirs drogen nog steeds op.

Het is nu alsnog meer dan 30 graden – een welkome onderbreking van de ultrahete temperaturen van afgelopen maand – maar miljoenen mensen zijn wanhopig en dorstig door de watertekorten. Er is een piek in het aantal hittegerelateerde sterfgevallen, vertelden lokale ziekenhuizen aan NPR.

In een van de sloppenwijken van de stad, waar ongeveer vijfhonderd huizen van betonblokken staan, is er maar één gemeenschappelijke waterkraan. En die was twee zomers geleden al drooggevallen. In New Delhi stonden kinderen met lege blikken in de rij toen vrachtwagens met water in hun sloppenwijk langskwamen.

Mensen in een woongemeenschap koelen af met een ‘regendans’, die op 15 juni werd georganiseerd om de hitte tegen te gaan in Greater Noida, een buitenwijk van New Delhi. Foto via AP Photo/R S Iyer

Toen op 2 juli de regen eindelijk losbarstte, was dat ook dodelijk. Er viel bijna veertig centimeter water in delen van India, waaronder Mumbai, waarbij er minstens dertig mensen omkwamen. Volgens Reuters was het de zwaarste regenbui van de afgelopen vijftien jaar.

Klimaatwetenschappers hebben aangetoond dat er steeds meer van zulke overstromingen zullen komen naarmate de wereld heter wordt. “Uit veel onderzoek blijkt dat de zwaarste neerslagperioden in veel delen van de wereld intensiever worden,” vertelde Bob Henson, meteoroloog bij Weather Company, aan Gizmodo.

De verzengende hitte in Beijing

In de Chinese hoofdstad werd het begin juni 38,8 graden, volgens het lokale nieuws. Dat is de heetste dag die de stad de afgelopen vijftig jaar heeft meegemaakt.

Een thermometer en een reuzenpanda op 23 mei in de dierentuin van Beijing. Foto door Fan Jiashan/VCG via Getty Images

De hitte is in juli blijven hangen, het nationale weerinstituut van China voorspelt temperaturen van 40 graden in delen van het noorden van China. Ze verwachten dat de hittegolf minstens tien dagen zal duren.

Reuters meldde dat tijdens de hitte in juni sommige Chinese ambtenaren aan fabrieken vroegen om hun productie terug te schroeven, zodat de mensen de elektriciteit konden gebruiken om hun airconditioning van stroom te voorzien. En de mensen die buiten waren droegen kleurrijke parapluhoedjes en waaiers om te voorkomen dat ze oververhit raakten.