Het jaar 2017 was voor Dopebwoy ontzettend lit

Ah, december. Bij uitstek een maand om jezelf te verliezen in het donkere weer, de lange nachten en de gebroken beloftes die je aan het begin van het jaar hebt gemaakt. Maar hé, dat is voor precies niemand leuk, en gewoon prima te ontwijken als je maar de juiste tips opvolgt. Eet eens iets groens of geels, of, nog wat makkelijker: begeef jezelf eens in de buurt van mensen die een beter jaar hebben gedraaid dan jij. Niet om te spiegelen, maar puur om andermans succes te bewonderen.

Neem Dopebwoy, bijvoorbeeld. Zeer dubieuze bronnen, die om begrijpelijke redenen anoniem willen blijven, vertellen ons dat de rapper en producer in zijn eentje heeft geregeld dat zowel Cartier als Balmain dusdanig veel omzet hebben gedraaid dat elke werknemer dit jaar op een belachelijke eindejaarsbonus kan rekenen. Cartier was een megahit, maar natuurlijk lang niet het enige wat Dopebwoy heeft gemaakt dit jaar. Z’n naam staat achter een indrukwekkend aantal producties (onder meer voor F1rstman en Jayh), en hij heeft iedere club van Nederland minstens één keer volledig de vernieling in geholpen. Morgen sluit hij zijn jaar af met het uitbrengen van zijn EP Andere Flex, een prima moment dus om me in deze barre tijden even te warmen aan zijn succes.

Videos by VICE

Noisey: Wat zijn je kerstplannen?

Dopebwoy: Eerste kerstdag eten met het gezin thuis. Moeder, vader. Wat extra tijd voor de familie. Op z’n Surinaams, dat wel. Nasi, bami, tjauw min. Heel veel kip, kan ik je zeggen.

Classic hiphopvraag: is jouw moeder de beste kok ter wereld?

Toch wel, ja. Niemand kookt als m’n moeder. Haar soepen… Als zij saoto maakt is het echt feest. Dat eet je niet één keer, maar makkelijk vier of vijf keer achterelkaar. Zo’n grote pan maakt ze. Maar vergis je niet: ook snert en stamppotten. Vooral lekker met dit weer. Tweede kerstdag vlieg ik naar Suriname voor een show en de dertigste vlieg ik terug voor mijn oud-en-nieuw-shows hier, om vervolgens twee januari weer naar Curaçao te gaan.

Is dit nieuwe leven het grote gespreksonderwerp straks aan de tafel thuis?

Ze proberen het wel, maar ik ga het remmen. Je kunt niet altijd over muziek praten, en al helemaal niet over wat ik nu allemaal doe. Ik begrijp dat ze willen weten hoe m’n weekend was en hoe het ging, maar na een tijdje heb je dat ook wel gehad. Ik wil gewoon kunnen praten over cadeautjes en over wat zij gedaan hebben de afgelopen tijd.

Heb je goede kerstcadeaus gehaald?

Zo! Ik heb het hele jaar wel lopen strooien met cadeaus hoor. Ik heb m’n vader verrast met een ticket naar Curaçao, schoenen voor m’n moeder, m’n broertje heeft bijna alle denkbare spelletjes voor z’n PlayStation. Alleen m’n broer is nog aan de beurt. Een ketting met z’n naam, of zo, of iets waarvan wij alleen weten wat het betekent.

Prima manier om jouw 2017 af te sluiten, lijkt me.

Ja, man. Dat is het leuke eraan toch? Aan het begin van het jaar weet je totaal niet wat er gaat gebeuren. Het was chaos, vooral omdat ik mezelf eigenlijk dit jaar nog een beetje op de achtergrond wilde houden om mezelf te vinden, maar de fans vonden mij eerder dan ik mezelf.

Hoe bedoel je dat?

Zij hebben mijn stijl gevonden, en me geduwd in de afrotraphoek.

Voelt dat niet gedwongen?

Nee, ik heb daar wel schijt aan. Ik ga geen afrotraptape droppen, m’n stijl blijft breed, zoals het altijd was. En dan maar kijken wat ze ervan vinden, ik ga in ieder geval bewijzen dat ik meer kan dan alleen afrotrap maken.





Ik denk dat heel veel mensen je kennen sinds Cartier. Voel je druk om hetzelfde te moeten maken?

Eerst wel, maar zo gaat het niet. Gewoon blijven werken zoals ik altijd heb gewerkt. Want ik weet niet of ik het lang vol ga houden als ik van werkwijze verander. Ik ben blij dat ik m’n verhaal kan doen hier, want door Cartier weten mensen wel wie ik ben, maar ze kennen me eigenlijk helemaal niet. Ze kennen m’n verhaal niet.

Omdat ik je verhaal wel wilde horen belde ik Jayh. Hij zei dat je mega humble bent, tenzij het gaat over FIFA.

Hé, met Juventus ben ik gevaarlijk. Douglas Costa, meer hoef ik niet te zeggen. En ik wil niks horen over andere rappers, kom me geen boks geven tijdens een potje. Ik ken je niet, haha. Maar ik weet niet of ik humble ben, ik probeer gewoon mezelf te blijven. Ik ga niet uit de hoogte doen omdat ik nu even iets ben, wie weet is daar volgend jaar niets van over.





Ben je bang dat het zo snel weg kan gaan?

Niet bang. Als het weg is, is het weg.

Ik weet niet of ik dat geloof, iedereen probeert zoiets toch vast te houden?

Natuurlijk! Iedereen wil dat, ik ook, maar mocht het weggaan, dan heb ik wel m’n moment gehad. En dan is het tijd voor een ander.

Dus nu ben je extra bewust je moment aan het pakken?

Ik ben sowieso aan het harken nu, ik pak alles wat ik kan pakken. En ik geniet daarvan.

En als je een dagje vrij hebt, wat doe je dan het liefst?

Dan ga ik naar de Bijenkorf. Ik ben daar zo vaak dat het personeel me bij de voornaam noemt. “Hé Jordan, ben je er weer?” Laatst zei een jongen daar dat hij mij vaker ziet dan z’n eigen moeder. En als ik daar klaar ben ga ik met een paar vrienden naar restaurant Loetje.



Steak?

Ja, en dan Snapchat ik dat. Mensen boos maken.



Ben je nog weleens onder de indruk van dingen?

Nee.



Ook niet van twintig miljoen streams?

Als ik twintig kan halen, kan ik ook honderd halen. Na honderd wil ik een miljard. Ik ben wel tevreden, maar kan niet op m’n reet gaan zitten. Ik leef zonder plafond. Maar ik heb met Cartier wel gezien hoe snel het kan gaan. Toen ik het net een dag had uitgebracht was ik voor een show in Suriname, en wilde ik ‘m eigenlijk niet live doen, maar toen ik het toch deed gingen er zeker twintig brillen de lucht in. Dat was sick, ik had die bril zelf nog niet eens.

Wow, wat zeg je daar nou?

Ja, bij het maken van de track had ik niet eens een Cartier-bril. Ik had er een besteld, en hij kwam pas binnen in de winkel op de dag van de clipshoot. Ik zei nog zo: als ik die bril niet op tijd heb, gaat de shoot niet door.

Prrrrrr.

Prrrrrr, prrrrrr. Ja, man.





Vanaf morgen is Andere Flex overal te streamen.