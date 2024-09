Een natuurkundige verklaring voor het mysterie van het Meisje met de Parel

Ze staat bekend als de Mona Lisa van het Noorden, het Meisje met de Parel van Johannes Vermeer. Het schilderij dat hij rond 1665-1667 zou hebben geschilderd is altijd al omstreden geweest, met de parel als brandend middelpunt tegen een duistere achtergrond. Uit de blik en houding is het onmogelijk om op te maken of het meisje nu vriendelijk en warm naar je kijkt, of juist kil en onpersoonlijk.

Het is nooit duidelijk geworden wie het meisje precies is. Vermoed wordt dat het misschien om Vermeers dochter ging. Wat wel zeker is, is dat het schilderij ooit op een veiling in 1881 voor niet meer dan twee gulden en dertig cent werd gekocht door verzamelaar A. A. des Tombe, die vermoedde dat het om een echte Vermeer ging. Na zijn dood schonk hij het schilderij aan het Maurtishuis in Den Haag, waar het tot op de dag van vandaag te zien is.

Videos by VICE

Toch is misschien wel het grootste mysterie het volgende: draait het Meisje met de Parel nu eigenlijk naar de kijker toe, of beweegt ze juist van de kijker weg?

In een nieuwe video probeert kunstliefhebber en natuurkundige Amor Sciendi die brandende vraag voor eens en voor altijd te blussen. Hij doet dat via een uitgebreide natuurkundige analyse van de hoek van de parel ten opzichte van de oorlel van het meisje, en wat die ons kan vertellen over de beweging die ze maakt.

Want óh, die beweging zegt immers alles: het maakt het verschil tussen een meisje dat naar je toe draait – en daarmee de deur opent tot een zin, een gesprek of een flirt – of juist wegdraait, geïrriteerd of erger nog, verveeld, op zoek naar iemand die haar eeuwige charme wel waardig is. Bekijk de video hieronder:

Klik hier voor meer (kunst)analyses van Amor Sciendi.