Het nieuwe liedje ‘Nothing’ van Junglebae is geschreven door Ronnie Flex

Vandaag laten ze opnieuw van zich horen met Nothing.



Vandaag laten ze opnieuw van zich horen met Nothing. Het nummer is geschreven door Ronnie Flex en Aimé Cain, en is wederom geproduceerd door Boaz. De video die erbij hoort is ook door Boaz geregisseerd. In de clip liggen Amy Lindo en Gianni Webster samen in bad, in een plas en in bed. Het is sowieso een wat nattige bedoening, bijna in elk shot komt water voor.

Junglebae vertelt zelf over hun nieuwe liedje: “Wat we tot nu toe uitbrachten, is nog geen twintig procent van wat we allemaal te bieden hebben. De basis van wat we maken is altijd rap, maar dan wel steeds met een ander sausje. We willen niet in één hokje gestopt worden en zijn niet bang om verschillende stijlen uit te proberen. Rap blijft de core, maar waar Backwardz vooral dance- en house-invloeden heeft, is Hit Em meer straight hiphop en gaat Nothing, met meer zanglijnen, in de richting van trap-pop.”

Bekijk de video hieronder.