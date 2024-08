Het onstuimige leven van een dj die alleen voor kinderen draait

Kluun verweet in zijn laatste boek, DJ, de scene van nihilisme. “De dj-cultuur staat symbool voor alle leegte die er bestaat,” aldus de schrijver annex amateur-dj. Kinder-dj Blijwin (Edwin Rasser) slaat dit grauwe beeld aan diggelen. Hij is een echte idealist. Zijn missie: een blijere wereld. Al bijna tien jaar reist de zelfbenoemde blijheidverspreider het land door om zijn evangelie te verkondigen – van woonkamer tot gymzaal, van camping tot openluchtzwembad.



Vandaag is hij neergestreken op het jaarlijkse Springkussen Festival in Hangar 11 op Vliegveld Enschede, een desolate plek tegen de grens van Duitsland waar koters uit heel ’t land door hun vermoeide ouders worden gedumpt om flink tekeer te gaan. Als ik de hangar betreed zie ik hem meteen staan: een lange blonde man met een kleurrijk T-shirt op een klein podium. Zijn mond is permanent gekruld in een brede glimlach en op zijn neus fonkelen kleine zweetdruppeltjes. Schichtig werpt hij blikken op zijn laptop. Ik, als willekeurige passant, zie het meteen: deze man is blij.

