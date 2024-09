Het oude mijnershertogdom Luxemburg heeft een nieuwe toekomst ontdekt in space mining

Een jaar geleden werd in Pittsburgh een kleine stap genomen in een sprong voor de mensheid. Het bedrijf Planetary Resources had samen met een specialist in 3D-printen een asteroïde vol ijzer, nikkel en kobalt omgezet naar een miniatuur-ruimteschip. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat een buitenaardse grondstof werd gebruikt om een nieuw product te maken.

Hoeveel objecten gaan er volgen? Want als wij mensen ooit het universum willen veroveren, dan is er geen raket groot genoeg om alles mee te nemen om daarboven te overleven en te bouwen. Water, ijzer, zuurstof: we kunnen het allemaal niet achter ons aan meeslepen. Niet alleen omdat het veel ruimte in beslag neemt, maar vooral omdat materialen de lucht in schieten krankzinnig veel energie kost.

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.