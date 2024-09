Het was kwart over elf in de zondagochtend. Reuze robot en beschermer van het volk Battleman Gnocci zat met wat bevriende reuze robots en medebeschermers van het volk in een riant appartement ergens vlakbij de oude ring van Amsterdam.

Battleman had zijn robotlaarzen niet aan maar wel een gekke zonnebril op. Het gezelschap was nog grotendeels hetzelfde als waarmee ze gistermiddag naar een voetbal-wedstrijd van FC KK Grote Robot waren geweest, een wedstrijd die door het door hen aangehangen team op grandioze wijze verloren was. Daarna waren ze natuurlijk naar het Nieuwe Leidseplein getrokken om de boel eens volledig uit te hand te laten lopen. De boog kan immers niet altijd gespannen staan.

In eerste instantie had Battleman zich voorgenomen om het bij een paar biertjes te houden maar al snel was Robot Erik met shotjes tequila aan komen zetten en toen was het een kwestie van af tellen naar totale destructie. Robot Erik hield er altijd wel van om de boel een paar versnelling de hoogte in te sturen, en steevast wanneer Battleman Gnocci met hem de hort op was ontaarde het in chaos en vernieling.

