Hieroglyphic Being doet vanavond een instore in Rush Hour

Er hangt een behoorlijke schaduw over deze kutdag, maar Rush Hour biedt gelukkig verlichting: de platenzaak kondigde zojuist aan dat Hieroglyphic Being vanavond tussen zes tot negen een live-set zal doen tussen de platenbakken.

Hij bracht een maand geleden een fantastische stroboscoop-rammer uit: This Is 4 The Rave Bangers, en eerder dit jaar de noisy en experimentele technoplaat The Disco’s Of Imhotep. Zijn live-sets zijn uitdagend en prikkelend: een keiharde en overrompelende ervaring. Rush Hour geeft al aan dat je best je telefoon thuis mag laten, even weg van die stemmingsverpletterende nieuwsfeed, en dat lijkt ons een puik plan. Hier is het facebookevenement. Kun je de wereld vast laten weten dat je gaat.

Moet je het missen omdat je iets beters te doen hebt (serieus, wat dan?), luister dan tenminste de mix die Hieroglyphic Being deze zomer maakte voor THUMP.