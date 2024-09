Hoe Brian Tevreden de voetbalbaas werd van Reading FC

Het gaat lekker met Brian Tevreden. Hij is op zijn vijfendertigste al voetbaldirecteur bij Reading FC en zet daar een beleid uit dat tot nu toe prima uitpakt. Tevreden stelde voor dit seizoen Jaap Stam aan als hoofdtrainer en haalde elf nieuwe spelers. Vorig jaar vocht Reading FC tegen degradatie uit de Championship, nu doen ze mee om play-offs voor promotie.

Tevreden stapte vorig jaar van Ajax over naar Reading FC. Bij Ajax stond hij bekend om zijn enorme betrokkenheid bij de jeugdspelers die hij training gaf. Vooral de kinderen met een mindere sociaal-economisch achtergrond konden erop rekenen dat Tevreden hun situatie in de gaten hield en hen hielp waar nodig. In Amsterdam baalden flink wat spelertjes en ouders toen Tevreden naar Reading FC ging om hoofd opleidingen te worden. Binnen een jaar promoveerde hij zelfs tot technisch directeur.

VICE Sports sprak Tevreden over zijn beleid bij Reading FC, de Thaise eigenaren van de club, betrokkenheid bij jeugdspelers, zijn opvoeding en het gebrek aan gekleurde trainers en directeuren in de voetbalwereld.

VICE Sports: Ha Brian, hoe is het?

Brian Tevreden: Druk man, drukjes. De markt is weer open, dus we zijn bezig deals te maken. Ik ben net persoonlijk rond met een speler, dus ik moet nu op de club wachten om rond te komen.

Voor welke positie is dit?

Centraal achterin, een extra verdediger. We zijn nog op zoek naar een spits. We wachten nu op een akkoord. Fingers crossed.

Hoe bevalt de samenwerking met Jaap Stam tot nu toe?

Prima. Jaap is de man op het veld en voor de camera, ik ben de man achter de schermen. Ik heb het hele voetbalpakket, met de academy en het eerste elftal. Dat manage ik. Ik ben dus verantwoordelijk voor de transfers, maar ik bespreek wel alles met Jaap. Ik ga geen speler doordrukken als Jaap hem niet interessant vindt. We moeten beiden tevreden zijn voordat we een speler halen. Alle spelers die ik heb gehaald, was hij blij mee.

Maken jullie gebruik van statistieken bij de beslissing om spelers te halen?

Mijn recruitment analist en mijn assistent Tao houden zich daarmee bezig. Tao weet ontzettend veel, ik noem hem altijd mijn persoonlijke Google. Ik krijg rapporten van spelers en vind het leuk om te zien, maar het is absoluut niet leidend. We kijken nog steeds naar technische en tactische potentie, of de speler groeimogelijkheden heeft.

Die Tao klinkt interessant.

Haha ja, m’n Google, die heb ik overal bij me. Tao Kasidet heet hij. Hij weet alles over spelers, echt bizar. Als ik een speler zie die ik niet ken, hoef ik alleen maar opzij te kijken en knikt hij al of schudt hij met zijn hoofd. Hij is mijn maatje. Tao was eerst interne analist. Ik heb hem gepromoveerd en nu werkt hij op mijn afdeling.

Is Tao Thais, net als de eigenaren van Reading?

Ja, Tao is Thais, maar hij is geen familie van de eigenaren. Hij studeerde hier in Reading, was voetbalgek en solliciteerde naar een baantje. Dat baantje heeft hij gekregen en nu is hij mijn assistent. Hij heeft zichzelf opgewerkt. Een supergozer.

Jij had zelf eerst ook een hele andere functie. Je begon als hoofd talentontwikkeling. Hoe werd je technisch directeur?

Ik zette eerst de jeugdopleiding op, maar bemoeide me toen ook al met de scouting en aansluiting bij het eerste elftal. Ik werkte veel met de voormalig technisch directeur, Nick Hammond. Uiteindelijk kreeg Nick de aanbieding om naar West Bromwich Albion te gaan. Toen heeft Reading FC me eerst tijdelijk op de positie van Nick gezet als technisch directeur. Ik wist precies wat ik wilde doen en heb dat meteen neergezet. Na drie weken kwamen ze al met een aanbieding om me definitief aan te stellen. De rest is, nou, nog geen geschiedenis, maar hopelijk kunnen we er geschiedenis van maken.

Hoe kwam Reading FC in eerste instantie bij jou terecht?

Dat is wel een mooi verhaal. Een van mijn betere vrienden, Adnan Barakat, speelde in Thailand. De eigenaar van de club waar Adnan voor speelde in Thailand vertelde hem een keer dat hij Reading FC had opgekocht en de jeugdopleiding opnieuw op wilde zetten. Toen liet Adnan mijn naam vallen. Ik had toen net bijgetekend bij Ajax, maar sindsdien is die Thaise eigenaar me in de gaten blijven houden. Toen hij hoorde dat ik was opgestapt bij Ajax, kwam hij terug. Zo is het snel gelopen. Heel bizar.

Hoe is jouw contact nu met de drie Thaise eigenaren van de club?

Het contact is super. Taweesuk Srisumrid is het aanspreekpunt van de shareholders, zijn bijnaam is Tiger. Ik heb elke dag contact met hem. Als ik Tiger nodig heb, kan ik hem gewoon bellen. Als hij hier is, zijn we dagelijks samen, eten we en nemen we alles door. Het vertrouwen is goed. Daarnaast is Theekharoj Piamphongsarn elke dag op de club, die woont ook hier.

Wat voor persoon is Tiger? Bemoeit hij zich ook met transfers?

Hij is een slimme man, realistisch. Hij is echt een baas, om het zomaar te zeggen. Als hij binnenkomt, is iedereen bezig. Maar het is ook een warme man. Met transfers is hij zeker bezig. Als ik zijn geld uitgeef aan spelers, wil hij ook weten waaraan. Als ik een contract aanbied aan een speler, laat ik het altijd eerst zien aan de CEO en de eigenaar.

Draagt de eigenaar ook wel eens zelf spelers aan?

Tuurlijk, dat is normaal. Maar hij is niet moeilijk. Hij zegt niet: “Deze speler moet je tekenen.” Als ik zeg dat een speler die hij aandraagt niet goed genoeg is, dan is het gewoon klaar. Hij is slim, verdient goed geld en wil dat op een goede manier investeren hier. Het is nu ook heel rustig in de club, dat zit goed.

Ga jij ook wel eens naar Thailand?

Na de transferwindow krijg ik met mijn vrouw een vakantie naar Thailand van Tiger. Daar ga ik zeker gebruik van maken.

Dan zal je niet ergens in een backpackershostel zitten, denk ik.

Ik heb al gezien waar we naartoe gaan. Ha, daar werd ik niet misselijk van, moet ik zeggen.

Op Transfermarkt.com wordt de waarde van Reading FC ongeveer geschat op dezelfde waarde als FC Utrecht. Hoe zie jij de verhouding tussen Reading FC en Nederlandse clubs?

De Championship is geen gemakkelijke competitie, maar ik vind de vergelijking met FC Utrecht redelijk, wel grappig dat je het zegt. Ik moet zeggen dat we een hele jonge groep hebben, met weinig ervaring.

Qua salaris ligt het wel anders, denk ik.

Inderdaad, ze betalen hier wel meer dan in Nederland. Qua salaris moet je Reading vergelijken met de top vijf, zes van Nederland. Ik heb het salaris hier wel wat naar beneden gehaald, want ik vind dat jonge jongens hongerig moeten zijn en niet helemaal volgevreten. Dus nu worden er wat meer bonussen gegeven. Hoe meer ze spelen, hoe meer ze kunnen verdienen. Dat heb ik er ingestampt. Nu zijn ze allemaal hongerig, dus dat is mooi.

Jullie hebben aardig wat Nederlanders op de loonlijst staan. Halen jullie deze winter weer een Nederlander?

Nee. Ik krijg veel spelers uit Nederland aangeboden, die soms niet eens bij een eerste divisieclub spelen. Het is belachelijk, man. Je wil ook niet te veel Nederlanders bij een club hebben. Met Joey van den Berg, Roy Beerens, Danzell Gravenberch, de technische staf en ikzelf hebben we er nu wel genoeg bij Reading.

Hoe kwam de transfer van Roy Beerens tot stand?

Ik wist precies hoe ik wilde spelen, zoals we bij Ajax ook hebben gedaan. 4-3-3 met de punt naar achteren, creatief en aanvallend voetbal. Ik had een rechtsbuiten nodig, maar ik had geen groot budget. Ik moest creatief zijn en kijken wie vrij was of niet speelde bij zijn club. Zo kwam ik bij Roy uit. Ik had eigenlijk het vermoeden dat hij naar VfB Stuttgart zou gaan, maar dat ging niet door. Toen heb ik snel gehandeld en is hij hier binnengekomen.

Hij doet het goed he, tot nu toe?

Roy verbaast me tot nu toe. Hij blijft fit. Ik had laatst wel kritiek op hem dat hij meer goals moest maken. Volgens mij scoorde hij daarna meteen twee goals. Dat was een mooie respons.

Joey van den Berg gaat ook wel lekker.

Jaap kwam met Joey en uiteindelijk kon ik me daar wel in vinden, want Joey is het type dat wel in Engeland kan spelen. We hebben de plusjes en minnetjes naast elkaar gezet en daarna ben ik hem gaan halen. Joey is agressief, wil hard werken en heeft een goede mentaliteit. Hij pakt hier ook zijn kaartjes, maar de fans zijn helemaal gek van hem. Ik denk dat dit een competitie is die bij hem past.

Thulani Serero is ook met jullie in verband gebracht. Hij zit bij Ajax op een zijspoor en lijkt me een interessante speler.

Hij is een kwaliteitsspeler. Ik zou hem graag hier naartoe halen, maar hij krijgt geen werkvergunning. Jouw land moet in de top 50 zitten voordat je in aanmerking kan komen voor een werkvergunning in Engeland, dat is een nieuwe regel. Zuid-Afrika staat in de zestig, dus dan kom je sowieso niet in aanmerking. Daar is niks aan te doen.

Je hebt ook Britse jongens als John Swift en Liam Moore binnengehaald. Daar zijn ze in Engeland vooral lovend over. Hoe heb je dat geregeld?

John Swift had ik al op de radar toen hij bij Brentford zat. Ik was in contact met zijn zaakwaarnemer en besprak het met de voormalig trainer van Reading FC. Die vond Swift niet goed genoeg. Daar begon het gevecht tussen mij en die trainer al een beetje. Swift is gewoon een kwaliteitsspeler, dus uiteindelijk heb ik hem wel gehaald. Nu is hij een van de betere spelers. En met Liam Moore idem dito, hij kwam bij Leicester City niet aan de bak. Ik moest er lang voor vechten, maar uiteindelijk was hij een fantastische aankoop. Ik heb Swift en Moore echt voor een prikkie binnengehaald.

Vind je de onderhandelingen met agenten of met andere clubs het zwaarst?

Directeuren en zaakwaarnemers spelen allebei wel eens vieze spelletjes via de media. Dan liegen ze bijvoorbeeld dat er een andere club geïnteresseerd is of dat een speler bij een vorige club wat anders verdiende. Maar ik ben te scherp voor dat soort dingen. Ze probeerden me natuurlijk uit in het begin, maar zodra ze mijn kantoortje uit zijn, weten ze wel met wie ze te maken hebben. Dat respect heb ik nu wel verdiend. Laatst zei er eentje dat hij tienduizend pond meer wilde verdienen. Ik zei: “Dit is de aanbieding, niks meer. Ik geef je twee uurtjes.” Dan komen ze met hangende pootjes terug. Je moet keihard zijn, want als je te lief bent, lopen ze zo over je heen. Een beetje die straatmentaliteit, dat past wel bij mij.

Hoe heb je het steekpenningenschandaal in de Daily Telegraph gevolgd?

Ja, wat moet ik er van zeggen? Triest. Je krijgt gewoon een goed salaris. Als je dan met dat soort dingen bezig bent, ben je niet geschikt.

Bij Ajax zaten jij en Jaap Stam in andere kampen toen Wim Jonk ruzie kreeg met de clubleiding. Jij zat bij Jonk, terwijl Stam aan de kant van de directie stond. Is dat nu niet ongemakkelijk?

Ha, als Jaap hier nu zou zitten, zou hij zeggen dat je moet opflikkeren. Ik heb in principe ook niet voor een kamp gekozen, maar ik ben gewoon een loyaal persoon. Als ik ergens voor kies en achter sta – ook op menselijk vlak – en de gang van zaken staat me niet aan, dan ben ik ook wel zo eerlijk om te zeggen dat ik er klaar mee ben. Stam is ook zo. Hij heeft ook niet gekozen voor een kamp. Dat woord vind ik al naar. Maar ik snap wat je bedoelt, want het was wel zo in die tijd bij Ajax.

Je hebt toen nog meegelopen in de protestmars tegen het vertrek van Wim Jonk.

Jazeker! Natuurlijk vind ik dat ook Wim en co dingen anders hadden kunnen doen. Dat heb ik ook tegen ze gezegd en dat zeg ik nog steeds tegen ze. Maar ik geloofde wel in de manier waarop wij wilden opleiden bij Ajax. Ik geloofde in de visie. En ik vind het dan te makkelijk om, wanneer er wat anders langskomt, te zeggen dat je daar opeens in gelooft. Zo ben ik niet.

Heb je dingen uit de jeugdopleiding van Ajax geïmplementeerd bij Reading FC?

Reading FC had er bijvoorbeeld heel veel moeite mee om een jongen die goed meevoetbalt bij Onder 16 door te schuiven naar Onder 18. Het individuele trainen en opleiden heb ik ook geïmplementeerd. Het gaat er aardig uitzien. Ik ben heel dominant aanwezig, hoe vervelend dat soms ook is. Ik wil echt alles weten en kijk zelfs regelmatig bij de F’jes op zondag. Dat doe ik puur om de coach te laten zien dat ik geïnteresseerd ben, niet om te controleren of ze het wel goed doen. Dat wordt wel gewaardeerd.

Een paar van de jongens die jij nog in de C1 van Ajax hebt getraind zijn op hun zestiende al naar Engeland vertrokken. Juan Familio Castillo zit bij Chelsea, Millen Baars ging naar Manchester United. Hoe kijk jij daar naar?

Millen is mijn neefje. Ik ben altijd keihard voor Millen geweest. Zo hard dat hij wel eens huilend naar huis ging. Hij is weggestuurd bij Ajax en als Manchester United dan belt, dan zeg je geen nee. Hij doet het nu ook prima bij Manchester United, dus daar ben ik blij mee. Juan heeft het een stuk moeilijker bij Chelsea. Die speelt niet altijd.

Juan Familio Castillo mocht wel bij Ajax blijven, maar ging toch naar Chelsea. Zo zijn er meer voorbeelden in Nederland.

Ik snap financieel de keuze van Juan voor Engeland. Als je vader en moeder niet werken en je woont ergens in Zuid-Oost in een flatje op tien hoog, terwijl je in Engeland goed kan verdienen en een goed huis kan krijgen… Laten we wel wezen: Chelsea heeft ook geen verkeerde jeugdopleiding. Dat zijn drie plusjes. Het heeft met twee dingen te maken dat er veel jongens vanuit Nederland naar Engeland toekomen: één factor is natuurlijk geld, maar clubs in Nederland verdiepen ook niet echt in de familiale situatie van een jeugdspeler. Er zit altijd een verhaal achter een speler.

Wat zou een club als Ajax kunnen doen om zich meer in die situatie te verdiepen?

Ik vind dat trainers bij Ajax gauw denken: die heeft een grote mond, dus een slechte mentaliteit. Maar waarom heeft die jongen een grote mond? Misschien zit hij niet lekker in zijn vel en speelt er privé wat. Je bent als trainer tegenwoordig ook een manager, een soort vader en vriend voor de spelers. Je ziet de spelers meer dan dat hun ouders hen zien, dus je moet je meer in ze verdiepen. Ik vond dat er trainers waren bij Ajax die hun eigen ego voorop stelden.

Doel je op problemen die voortkomen uit de sociaal-economische situatie van het gezin waar zo’n speler uitkomt?

Ja, het is heel divers. Bij Ajax heb je jongens wiens ouders goede baantjes hebben, die goed verdienen. Zo’n kind maakt zich nergens zorgen om. Maar je hebt ook jongens wiens ouders allebei werkloos zijn, die elke maand maar moeten zien hoe ze rondkomen. En dat zie je niet alleen bij Ajax. Zo raak je soms je beste spelers kwijt. Ik sta niet achter de geldsmijterij in Engeland, maar ik vind wel dat ze zich in Nederland meer kunnen verdiepen in spelers.

Foto: Proshots

Hoe ziet dat verdiepen in een speler eruit?

Uiteindelijk moet je als club en trainer vertrouwen en een relatie opbouwen met de speler. Natuurlijk heb je met de ene speler meer dan met de ander, maar het zijn nog kinderen. Geduld is het allerbelangrijkste. Het kan zijn dat een speler een slecht jaar heeft, maar je moet kijken naar potentie en iemand niet afschrijven na wat slechte maanden. Je moet kijken naar kwaliteit, dus niet een mindere voetballer een jaartje door laten gaan omdat diegene zich goed heeft gedragen. Ga toch weg man.

Maar ouders kunnen vaak ook meer geld verdienen in Engeland met banen. Vind je dat Nederlandse clubs over dat soort oplossingen moet denken?

Het gaat niet altijd om geld van de club. Kijk eens naar huisvesting, kijk eens naar baantjes voor werkloze ouders. Er zijn zoveel grote clubs in Nederland met stapels sponsoren, dan kan je heus wel ergens een baantje vinden bij een sponsor, om zo’n gezin uit een negatieve sfeer te halen. Het gaat om betrokkenheid, wat je wil doen voor een familie, hoe ver je je in hun situatie verdiept.

Hoe deed je dat zelf?

Ik ben zelf bij Ajax ook wel eens ‘s nachts naar het huis van een speler gereden om met de ouders te zitten. Ik heb spelers in huis genomen als het thuis even niet meer ging. Ajax wist dat ik zo betrokken was bij spelers, zelfs bij spelers die niet eens bij mij in het elftal zaten. Ouders benaderden me, omdat ik puur ben met dat soort dingen, zeker als het om kinderen gaat. Je moet ze een veilige leeromgeving geven.

Waar kwam die drive bij jou vandaan om dat allemaal te doen?

Mijn moeder is in Nederland als kamermeisje begonnen en eindigde als manager. Zij heeft in haar eentje vier kinderen moeten opvoeden en heeft ons meegegeven dat we hard moeten werken. Ze was streng, maar fair. Zij had makkelijk op kunnen geven, maar dat deed ze niet. Daar heb ik mijn inspiratie vandaan gehaald en dat doe ik elke dag weer.

Stanley Menzo heeft zich wel eens uitgesproken over discriminatie van trainers met een Surinaamse achtergrond. Je ziet relatief weinig zwarte trainers. Wat vind jij daarvan?

In Engeland is het ook een probleem. Ik ben een van de weinige donkere directeuren. De black community in Engeland is behoorlijk trots dat er een donkere jongen als directeur werkt, maar het is voor mij wel raar dat ik weinig donkere mensen zie in mijn werk. Ik vind het gek dat we daar nog steeds over praten in 2017. Ik snap het wel dat mensen het aankaarten, maar ik vind het wel te gemakkelijk om je daarbij neer te leggen. Als je goed bent en je wil iets graag, dan kom je er ook. Ik zie in Nederland ook een aantal donkere trainers doorkomen: Mitchell Piqué bij Almere City, Regillio Simons bij Ajax, Ervin Lee bij FC Volendam, Stanley MacDonald bij AZ. Er komt een nieuwe generatie aan.

Hoe is jouw band met Suriname?

Geweldig. Dat is mijn moederland. Ik hoop ooit nog wel wat terug te doen voor de Surinaamse gemeenschap, of dat nou in het voetbal is of iets met kansarme kinderen.

Curaçao werkt de laatste tijd hard aan het nationale elftal. Denk je dat zoiets ook in Suriname kan ontstaan?

Ik vind het echt jammer dat het nog niet geregeld is, we praten er al jaren over. Ik moet Curaçao complimenten geven voor hoe zij het oppakken. Laat dat een voorbeeld zijn voor Suriname, zodat ze een keer stoppen met die machtsspelletjes en hun ego’s aan de kant zetten en Suriname een keer naar een WK brengen. Als je ziet wat we allemaal voortbrengen, moet je makkelijk een superelftal op kunnen stellen.

Het heeft dus met politiek te maken.

Ja, egootjes, iedereen wil de macht. Ik weet dat Clarence (Seedorf, red.) er ook serieus mee bezig is geweest. Als Clarence er niet eens tussen kan komen, wordt het lastig. Want als iemand iets goed heeft gedaan voor Suriname en het goed voor heeft met het land, dan is het Clarence.

Mis je het dat je geen jeugdelftal meer onder je hoede hebt?

Ik geef hier bij Reading FC nog wel training aan Onder 18 en Onder 21. Je moet dat blijven ontwikkelen vind ik. Ik kan wel mooi op het kantoortje zitten en naar buiten kijken, maar dat is niets voor mij. Ik kan bij Jaap ook lekker het rondootje met het eerste elftal meedoen op vrijdag.

Wil je je huidige functie als technisch directeur je hele carrière houden? Of wil je weer ergens gaan trainen of hoofd jeugdopleiding worden?

Grappig, ik heb het hier laatst thuis nog over gehad. Ik ben hartstikke jong. Ik ben 35, man. Dus ik vind dit nu leuk om te doen en wie weet word ik ooit nog trainer. Ik ga wel mijn papieren halen, in mei start ik. You never know, maar voor nu zit ik hier prima.

