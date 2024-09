Hoe brokkenpiloot Laurens ten Dam een topwielrenner werd

Tijdens deze Tour de France zullen alle ogen gericht zijn op grote namen als Chris Froome, Alberto Contador en Nairo Quintana. Ergens in hun kielzog zal een man met een baard, een opengeritst shirt en pleisters en hechtingen over zijn hele lichaam rijden: Laurens ten Dam. Hij is inmiddels 36 jaar oud, maar wil van geen ophouden weten. Hij zal weer zwoegen, sleuren, vallen, opstaan en doorgaan. Na een tijdlang in Amerika te hebben gewoond, is hij terug. Nu rijdt de man die zo’n beetje elk bot in z’n lichaam weleens gebroken heeft misschien wel z’n laatste Tour de France. Allemaal voor die ene droom; het winnen van een etappe in de grootste wielerronde ter wereld.

Ten Dam, die geboren is op een woonboot, werd nooit gezien als een enorm talent. Hij was geen magiër op de fiets, zoals Peter Sagan, maar toch besloot hij na het afronden van het gymnasium zich vol te richten op het koersen. Hij ging rijden voor de amateurploeg Rabobank GS3, waar hij na drie jaar weg mocht. Te oud, en kans op doorstroming naar de professionele Rabobank-ploeg was er niet. Er waren een hoop jongens met meer talent en bovendien sodemieterde Ten Dam zo vaak van z’n fiets dat je haast zou denken dat hij er plezier aan beleefde.

