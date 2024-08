Hoe de zeehavenpolitie de Rotterdamse haven veilig houdt

In de serie De Haven van Rotterdam van Discovery worden de politie en zo’n beetje alle andere havenpartners gevolgd om eindelijk eens een kijkje te nemen in de keuken van de haven. Want wat weet jij nou eigenlijk écht van de haven van Rotterdam?



Daar waar veel geld valt te verdienen, is vrijwel altijd criminaliteit aanwezig. Dat geldt zeker voor de grootste haven van Europa. De Rotterdamse haven is een belangrijk knooppunt in de Europese drugssmokkel en daarnaast heeft het havengebied een aantrekkingskracht op ongure types vanwege het doolhof aan containers en de uitgestrektheid van het terrein. Om de misdaad in de haven te bestrijden en toezicht te houden op de vele regels die er gelden, is er een speciaal onderdeel van de politie eenheid Rotterdam aanwezig: de zeehavenpolitie.

Een van de agenten van de zeehavenpolitie in Rotterdam is Robin. We vroegen hem hoe hij in de haven verzeild raakte en of er weleens wat te lachen valt tijdens het vangen van boeven.

Hoi Robin, hoe ben je in de Rotterdamse haven terecht gekomen?

Robin: Ik was altijd al geïnteresseerd in de haven. Ik ben zelf geboren in Rotterdam en in de omgeving opgegroeid. Mijn vader werkte in Dordrecht bij een dieselmotorenbedrijf (motoren voor schepen) en zo kwam ik al op jonge leeftijd in aanraking met de haven. Bij de politie kreeg ik de kans om tijdelijk bij de zeehavenpolitie te werken en daarna ben ik nooit meer weggegaan.

Wat is het verschil tussen de zeehavenpolitie en de ‘gewone’ politie?

De zeehavenpolitie is echt specifiek voor de Rotterdamse haven. We hebben wel allemaal dezelfde basisopleiding. Daarnaast krijgen wij dan aanvullende opleidingen die je nodig hebt om het werk in de haven te kunnen doen. Dan moet je denken aan speciale veiligheidsopleidingen en trainingen om de marifoon op schepen te bedienen. Verder kun je verschillende vaarbewijzen behalen. Ik heb zelf klein vaarbewijs I en II gehaald en veel collega’s hebben een groot vaarbewijs. We zijn een vrij grote groep met zo’n 350 medewerkers in totaal. Je kunt ‘t het beste zien als een specialisme binnen de politie.

Bij wat voor gevallen kom je dan in actie?

Dat is heel divers. Wij hebben heel veel verschillende teams in de haven. Ik ben zelf hoofdagent in het basisteam. Wij zijn eigenlijk het ‘blauw’ in de haven. Er zijn drie verschillende diensten van elk negen uur — de ochtend-, avond- en nachtdienst — en aan het begin van je dienst hoor je of je op een boot of in de auto wordt ingedeeld. In de auto behandel je de 112-meldingen. Dan moet je denken aan bedrijfsongevallen, inbraken en opstootjes. Op het schip houd je je meer bezig met controles. Dat gebeurt regelmatig in samenwerking met gespecialiseerde teams. Bij een milieucontrole krijgen we dan bijvoorbeeld hulp van experts.

En wat doe jij precies?

Ik doe veel met ondermijning. Ondermijning is eigenlijk waar de onderwereld en bovenwereld bij elkaar komen. Dat gaat dan over zaken als witwas-constructies. Bijvoorbeeld als iemand een bedrijfje in de haven begint, maar dat bedrijf gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten. Ik ben dus minder op het water te vinden. Ik vind ondermijningswerk het allerleukste: ik hou ervan informatie te verzamelen en te puzzelen.

Is dat gevaarlijk werk?

Nouja, je bent er natuurlijk zelf bij. Het haventerrein is een risicovol gebied, maar we zijn erg goed uitgerust met speciale schoenen en jassen en hebben ook vonkvrije portofoons. Er gebeuren natuurlijk ook nog wel wat spannendere dingen. Rotterdam is natuurlijk de grootste haven van Europa en daar worden regelmatig grote hoeveelheden drugs gevonden. We krijgen weleens meldingen dat iemand bijvoorbeeld over een hek is geklommen om drugs op het terrein te halen. Dat gaat in sommige gevallen over miljoenen euro’s. Dat wil diegene natuurlijk niet kwijtraken en hij zal er alles aan doen om niet gepakt te worden, dus in die gevallen lopen wij wel gevaar.

Voel je je dan ook weleens onveilig?

Ik ben nog niet in de situatie gekomen dat ik me echt onveilig heb gevoeld. Het werk is wel heel indrukwekkend. Als wij een melding krijgen en we moeten midden in de nacht op een leeg haventerrein iemand zoeken, dan giert de adrenaline wel door je lijf. Er staan dan wel duizend containers op een onverlicht gebied. Op iedere hoek kan wel iemand staan. Het lijkt dan soms net alsof je in een film speelt. Mijn directe omgeving maakt zich meer zorgen, denk ik. Met name bij de nachtdiensten liggen ze niet altijd fijn in hun bed.

Dit klinkt allemaal als een heel serieuze baan, valt er wel wat te lachen?

Ik denk dat er weinig plekken zijn waar er meer grappen worden gemaakt dan bij de zeehavenpolitie. Onderling plagen we elkaar natuurlijk weleens. Je moet bijvoorbeeld bij ons niet je e-mail open laten staan. Verder krijg je natuurlijk ontzettend veel meldingen en daar zitten er altijd wel een paar bij waarbij je achteraf denkt: dat was wel raar. Mensen komen soms echt met de meest gekke verhalen om uit te leggen waarom ze op verboden terrein zijn. Sommigen zijn gewoon aan het chillen, anderen vertellen hele filmscenario’s die zich in een haven afspelen. Achteraf in de auto maken we daar dan wel eens een geintje over. Humor maakt onze zware baan wat luchtiger.

Hoe is het om opeens een cameraploeg op de werkvloer te hebben?

Ik heb geprobeerd om me niet anders te gedragen, maar dat gebeurt toch wel een beetje. Het deed me denken aan de eerste keer dat ik mijn uniform aanhad. Als je dan buiten op straat loopt, kijkt opeens twintig à dertig man naar je. In het begin vond ik dat heel ongemakkelijk. Ook met die cameraploeg ben je je opeens heel bewust van jezelf. Dat was aan het begin wel even wennen, maar gelukkig is dat nu voorbij.

Hebben mensen een verkeerd beeld van de haven?

Ik denk dat mensen niet doorhebben dat de haven 24/7 draait. Ook al zijn sommige bedrijven ’s nachts dicht, er zijn nog steeds vrachtwagenchauffeurs aan het werk en er komen nog steeds schepen binnen. Het zal voor veel mensen een eyeopener zijn dat er zoveel achter de schermen omgaat in de Rotterdamse haven. Veel mensen hebben er namelijk niet echt een beeld van. Ze zien het van een afstandje als ze er langs rijden en denken: oh, wat mooi, maar ze beseffen niet dat de spullen die zij van over de hele wereld bestellen op het internet, via de Rotterdamse haven binnenkomen. Het hele logistieke gedeelte kennen ze niet. Ik denk dat dat wel leuk is om te zien in de serie.

De Haven van Rotterdam is vanaf zondag 12 november om 21:00 uur te zien bij Discovery.