Hoe ex-voetballer Rowin van Zaanen een succesvolle videograaf werd

De meeste voetballers worden na hun carrière voetbalcoach, anderen personal trainer. Sommigen kiezen een totaal andere weg. Rowin van Zaanen (33) was eerst te vinden bij FC Volendam, Willem II, Fortuna Sittard en Almere City, maar vliegt nu de wereld over voor klussen als videograaf.

Na zijn voetbalcarrière richtte Van Zaanen zijn eigen videoproductiebedrijf 11 Shots Media op, waarmee hij video’s schiet voor voetballers als Jeffrey Bruma en Justin Kluivert. VICE Sports zocht hem op in een café in Tilburg om te praten over zijn nieuwe leven.

VICE Sports: Ha Rowin, hoe gaat het met je bedrijf?

Rowin van Zaanen: Het gaat momenteel erg lekker. Aan het eind van 2017 heb ik vakantiebeelden voor Justin Kluivert gemaakt. Hierdoor heeft mijn bedrijf best wel wat exposure gekregen, waardoor ik weer flink wat aanvragen heb gehad.

Hoe kwam je met Justin Kluivert in contact?

Dat is puur toeval. Tijdens de feestdagen zat ik voor een filmklus op Curaçao om een promovideo te maken van een hotel. Justin Kluivert was samen met zijn broertjes en zijn neef op vakantie in dat hotel. Ik zag ze continu rondlopen en had het vermoeden dat ik de neef ergens van kende. Ik wist alleen niet waarvan.

Tijdens Oudejaarsavond raakte ik met hem aan de praat en bleek dat die neef ook bij Volendam speelde toen ik daar zat. Vervolgens kwam Justin erbij en die vroeg of ik wat beelden kon maken van het zwemmen met dolfijnen en het buggy rijden de volgende dag. Dat leverde mooie beelden op. Wie weet ga ik dit vaker voor Justin doen.

Waarom wilde je zo graag filmen na je voetbalcarrière?

Ik ben altijd een gadgetfreak geweest en ik nam vaak een GoPro mee op vakantie en monteerde dat achteraf. Het leek mij vet om daar meer mee te doen, maar ik had natuurlijk nul ervaring. Op YouTube volgde ik de video’s van Nicky Romero en een vriend van mij wist dat het bedrijf Cameraden uit Oisterwijk daarachter zat. Ik heb toen gewoon de stoute schoenen aangetrokken en het bedrijf opgebeld.

Ik mocht uiteindelijk op gesprek komen, maar ze wilde natuurlijk wel weten wat ik kon. Ik kreeg een harde schijf met een optreden van Nicky Romero in Dubai erop. Van die beelden moest ik een korte aftermovie maken. Aan mijn aftermovie waren nog genoeg dingen aan te merken, maar ze vonden het wel gaaf dat een oud-voetballer redelijk kon editen. En ik mocht toen een half jaar meelopen.

Daarna richtte je je eigen bedrijf op. Hoe kwam je aan je klussen?

De eerste klus die ik kreeg, was gelijk een grote. Een vriend van mij is de tourmanager van Jeroen van der Boom. Hij had een optreden bij Sail en die wilde zijn optreden vastgelegd hebben. Een soort sfeerimpressie van hoe hij naar Sail rijdt, de soundcheck doet en natuurlijk van het optreden zelf. Dat ging gelijk goed. Een jaar later ging Jeroen een theatertour doen en daar had hij ook een promo voor nodig. Toen heeft hij weer contact gezocht.

Je hebt bijvoorbeeld ook het kampioensfeest van PSV vastgelegd. Hoe is dat tot stand gekomen?

Ik ken via-via een van de oprichters, Sietse de Jong, van Meet the Players. Zij helpen voetballers met personal branding op social media. Ze waren vooral met foto’s bezig, dus ik heb ze benaderd om eens iets met video te doen. Op de laatste dag van de Eredivisie pakte PSV het kampioenschap door de nederlaag van Ajax bij De Graafschap. Al snel leek het ons gaaf om een GoPro op het lichaam van Brenet en Jozefzoon te bevestigen. Zelf maakte ik beelden in het stadion en langs de bus. Het leverde een geslaagde video op en die zorgde er ook voor dat ik de transfer van Bruma heb vastgelegd.

Een transfer filmen lijkt me best lastig. Hoe heb je dat aangepakt?

De andere oprichter van Meet the Players is Marciano Bruma, de broer van Jeffrey Bruma, en die vertelde dat Jeffrey een mooie transfer ging maken. Voordat we naar Wolfsburg gingen, moesten we weten of we bij de club mochten filmen en of Jeffrey hiervoor open stond. Dat was gelukkig geen probleem. We hebben Jeffrey gewoon de hele dag gevolgd. Van vertrek in Nederland tot de contractondertekening in Wolfsburg. Ik ben de hele dag mee geweest en heb daar in het clubhotel geslapen. We waren overal bij: de medische keuring, het eerste interview voor Wolfsburg TV en hebben zelfs toffe dronebeelden in het stadion gemaakt.

Ik las dat je een goede band met de Willem II-supporters hebt. Heb je ooit wat voor hen gefilmd?

Nou, in mijn tijd bij Willem II was ik actief als dj. Uit-supporters van Willem II vroegen mij als ik geschorst of geblesseerd was om mee te gaan in de partybus, als dj. Ik ben eens mee geweest naar Veendam uit. Dat was de langste rit dat seizoen en het was onderweg een groot feest. Willem II won die wedstrijd met 3-1 en op de terugweg ging het dak eraf.

Toen Willem II de promotiewedstrijd tegen FC Den Bosch in 2012 won, was er na de wedstrijd een heerlijk feest op de parkeerplaats. Ik heb daar gedraaid en samen met de supporters de promotie gevierd. Laatst kreeg ik nog een bericht van de supporters of ik 17 maart mee wil met de partybus naar FC Twente uit. Ik moet nog even kijken of dat uitkomt, maar het is natuurlijk mooi dat ze mij uitnodigen.

Naast je klussen in de voetbalwereld leg je ook andere dingen vast. Ik zag dat je laatst ook op pad was met de Bucket Boys.

Op kantoor zit ik samen met het kledingmerk Cheaque. Zij zijn een samenwerking aangegaan met het youtubekanaal van de Bucket Boys. Dat zijn twee jongens, die naar het buitenland gaan en daar vrienden gaan maken. Deze keer gingen ze naar Westendorf in Oostenrijk. Daar maakten we beelden van hoe zet gingen paragliden en met sneeuwscooters reden. In het hotel zat ook een kroeg en de Bucket Boys zijn wezen proppen om die hele tent vol te krijgen.

Hoe hoop je dat je toekomst eruitziet?

Ik hoop in de toekomst zo veel mogelijk filmpjes te maken en het zou gaaf zijn om nog meer klussen te krijgen in het buitenland. Of dat nou filmpjes zijn voor voetballers of voor andere gave merken, dat maakt mij niet zo veel uit. Ik vind het filmen en de montage te leuk om te doen. Ik ben de afgelopen twee maanden in Curaçao en in Westendorf geweest voor mijn werk en ik hoop dat zulke klussen in de toekomst blijven komen.

Dit is een interview uit de serie Het Nieuwe Leven, waarin gestopte profvoetballers vertellen over hun nieuwe carrières. Zie hier alle verhalen uit deze serie.

