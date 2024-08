Hoe het is om elke dag te ruimteforenzen

Stel je eens voor dat het uitzicht vanuit je kantoor de hele planeet aarde is. Voor mensen als Jeff Bezos, de CEO van Amazon en oprichter van het ruimtevaartbedrijf Blue Origin, is dat de toekomst waar we naartoe moeten. Dat is de enige manier om het hier een beetje oké te houden en om ook nieuwe woon- en werkplekken te maken voor mensen die in de ruimte ownen.

“Op de lange termijn willen we dat er miljoenen mensen in de ruimte wonen en werken,” zei Bezos in maart tijdens de Satellite 2017-conferentie in Washington DC. “We hebben een beschaving nodig die richting de ruimte gaat.”

Het gaat waarschijnlijk nog wel tientallen jaren, zo niet eeuwen, duren voordat mensen lekker gaan ruimteforenzen. Maar het fundament voor deze gigantische operatie wordt nu al gelegd door NewSpace, een overkoepelende term voor de particuliere ruimtevaartgemeenschap.

“Het is een ontzettend inspirerende tijd voor de particuliere ruimtevaartindustrie. Bedrijven als SpaceX, Blue Origin en andere commerciële ruimtebedrijven trekken de grootste technische talenten van de wereld aantrekken, omdat iedereen onderdeel wil zijn van iets dat groter is dan zijzelf,” verelt Barret Schlegelmilch, president van de Sloan Astropreneurship and Space Industry Club van MIT en mede-oprichter van de startup Lunar Station, aan de telefoon.

“Dat zal alleen maar meer worden zodra we meer successen zien, en zodra we de eerste commerciële astronauten naar de ruimte zien vertrekken,” voegt hij eraan toe.

Beeld: NASA

Veel van de lasten van een bemande ruimtevlucht worden al uitbesteed aan bedrijven als SpaceX en Boeing via het Commercial Crew Program van NASA, en de start-up Bigelow Aerospace heeft al een uitbreidbaar woonprototype getest op het internationale ruimtestation ISS.

Daarnaast duiken er steeds meer commerciële bedrijven op die astronauten opleiden. Dat laat een duidelijk shift in de ruimtevaart zien. Slechts 554 astronauten hebben tot oktober 2017 de ruimte bezocht, en de overgrote meerderheid hoorde bij nationale ruimtevaartorganisaties als NASA, Roskosmos of de Europese Ruimtevaartorganisatie. Ze worden geselecteerd op basis van hun bekwaamheid om de wetenschappelijke en technische tests te doen voor overheden en worden over het algemeen gezien als nationale helden.

Commerciële astronauten worden mogelijk op volledig andere criteria geselecteerd, en hun levensstijl en plichten in de ruimte kunnen aanzienlijk verschillen van die van de bemanning van het ISS. Sciencefiction heeft hiermee al geflirt in films als Alien, dat zich afspeelt op het commerciële ruimteschip Nostromo, of Moon, dat zich op de maan afspeelt in een helium-3-mijn, die eigendom is van een bedrijf met nogal onorthodoxe contractvoorwaarden voor werknemers. Zelfs de comedyserie Futurama, met zijn interplanetaire bezorgdienst Planet Express, gaat over een commerciële ruimtevaartonderneming.

Doordat het beroep van astronaut gaat veranderen, gaat zonder twijfel het beeld dat we van ze hebben veranderen. Zodra commerciële industrieën als ruimtetoerisme of interplanetaire mijnbouw beginnen te ontstaan, zal het vaker voorkomen dat mensen met achtergronden in bijvoorbeeld vrijetijdsmanagement of fabriekswerk in een ruimte-twee-onder-eenkapper gaan wonen. Toch moeten zij ook nog steeds wel de traditionele ruimtevaartvaardigheden – zoals wat te doen in een noodsituatie – moeten beheersen, om hun werk veilig in de ruimte te kunnen uitvoeren.

Het is moeilijk om te voorspellen hoe deze astronauten ruimtevaart in de toekomst gaan beïnvloeden, omdat elk ruimtevaartbedrijf een eigen cultuur heeft, net als elke ruimteorganisatie.

Beeld: Blue Origin

Blue Origin en SpaceX zijn bijvoorbeeld interessante tegenpolen geworden. Het wapenschild van Blue Origin laat twee schildpadden zien, met het motto Gradatim Ferociter, Latijn voor ‘stapsgewijze vurigheid’, naar de trage maar gestage voortgang van het bedrijf. SpaceX heeft zijn familie raketten echter naar de valk vernoemd, het snelste dier op aarde. Dat komt natuurlijk overeen met hun razendsnelle ontwikkeling van nieuwe raketten en hun flashy stijl.

“Veel van de belangrijkste eerste successen in de particuliere ruimtevaartindustrie – SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic – laten zien hoeveel invloed de baas heeft op de bedrijfscultuur,” zegt Schlegelmilch. “Verschillende bedrijven hebben zeker verschillende tactieken, benaderingen en manieren om hun werknemers en andere mensen te inspireren over hun missie.”

Schlegelmilch heeft wel voorspeld dat commerciële ruimtereizigers, ongeacht wie er de baas is, waarschijnlijk het ‘Overview Effect’ zullen ervaren. Dat is hoe ruimtefilosoof Frank White het gevoel van ontzag noemde dat veel astronauten ervaren als ze de aarde vanuit de ruimte zien. Het fenomeen wordt onderzocht in het boek van White met dezelfde naam, waarin veel interviews met astronauten staan.

Ik vroeg White of hij denkt dat het Overview Effect de commerciële astronauten of de ruimtetoeristen op een andere manier zal beïnvloeden dan de astronauten die voor de nationale ruimtevaartorganisaties werken. Als mensen zien hoe eindig de aarde is, zal iedereen zich dan willen inzetten voor een duurzamere en verbondere toekomst, of zullen sommige opportunisten nog egoïstischer worden?

White denkt niet dat commerciële astronauten op dit gebied fundamenteel zullen verschillen van overheidsastronauten. “Er was een gemeenschappelijke trend bij bijna iedereen die ik heb geïnterviewd,” vertelt hij aan de telefoon. “In plaats van dat men territorialer of defensiever werd, werden ze allemaal opener, en kregen ze het gevoel dat we er samen voor staan.”

“Maar mensen zijn ontzettend verschillend,” voegt hij eraan toe. “Ik denk dat er wel een andere reactie zou kunnen zijn, maar daar hebben we tot nu toe nog niet over gehoord.”

Tegenwoordig proberen veel bedrijven de beste talenten in de industrie voor zich te winnen met prachtig uitzicht vanuit hun kantoor of geweldige andere extraatjes. Misschien zullen de ruimtevaartmaatschappijen van de toekomst hun personeel aantrekken met het voordeel dat je altijd bijblijft – een schitterend nieuw perspectief op onze planeet.