Hoe ik zelfs in de best beveiligde stadions spullen naar binnen smokkel

Elke week wordt er een kat-en-muisspel gespeeld tussen supporters en de beveiliging, waarbij bijvoorbeeld fakkels en kritische spandoeken in worden genomen. Een Ultra van Bayern München vertelt aan VICE Sports hoe hij in seizoen 2012/13 een legendarische smokkelactie ondernam.



–

Videos by VICE

“We waren net terug van een uitwedstrijd in Barcelona en gingen meteen door naar de volgende wedstrijd, uit tegen Borussia Dortmund. Dat was de generale repetitie voor de Champions League-finale van een paar weken later. Omdat het duel met Dortmund ‘s avonds was, gingen mijn maten en ik overdag nog even naar VFL Bochum. Met Bochum hebben we een vriendschap, dus we steunden hen in de degradatiestrijd tegen 1. FC Koln.

Daarna namen we de trein richting Dortmund. Borussia Dortmund gebruikt het zogenaamde St. Pauli-model voor uitsupporters. Dat houdt in dat we geen trommels, vlaggen, fakkels en megafoons mee mochten nemen naar een wedstrijd. Spandoeken en andere onschuldige fanartikelen mochten wel naar binnen. Steek je alsnog een fakkel af, dan mogen er de volgende keer ook geen spandoeken meer het stadion in. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we het proberen.

Vooral in een groot uitvak als dat van Dortmund is een goed gecoördineerd optreden afhankelijk van megafoons en trommels. Het was dus een flinke uitdaging om de security te omzeilen en die spullen het stadion in te krijgen. We vroegen ons daarom af wat er in wel grote hoeveelheiden het stadion in werd gebracht. Het antwoord was natuurlijk bier. De Bayern-fans zijn altijd dorstig en kunnen altijd flink wat ladingen bier gebruiken.

Zo kwamen we op het idee om ons te verkleden als bierverkopers van Brinkhoff, de biersponsor van Borussia Dortmund. Met een enorme rugzak, zo eentje waar ze biertjes mee tappen, zouden we dan zo naar binnen lopen. Het idee was natuurlijk zo debiel dat niemand het aanvankelijk zag zitten. We hadden immers geen idee hoe de leverancier van het bier zijn werk normaalgesproken deed bij wedstrijden van Borussia Dortmund.

Maar goed, wie niet waagt, wie niet wint.

Een maatje en ik gingen ervoor. Een paar biervaten, een Brinkhoff-petje en een zelfverzekerde blik waren genoeg om zo langs de beveiliging te lopen. We werden zelfs vriendelijk doorverwezen naar het uitvak, waar we de gesmokkelde spullen snel uit de biervaten haalden: twee megafoons, een trommel, een paar vlaggen en een spandoek met de tekst: “Iedereen heeft het over de Duitse Champions League-finale, maar wij niet. Wij zijn Bayern! Wij zijn München! Schijt aan BVB!”.

Foto: Imago

Onze smokkelactie was geslaagd, maar het duurde natuurlijk niet lang voordat de veiligheidsdiensten de megafoons en trommels in de gaten kregen, toen we ze eenmaal gingen gebruiken. Onze capo kreeg later een stadionverbod voor het gebruik van een megafoon in het uitvak. Het jaar daarna waren megafoons en trommels vreemd genoeg plotseling niet meer verboden in het uitvak van Borussia Dortmund. Zo nu en dan leren de clubs blijkbaar toch hun lesje.

Omdat bij elke wedstrijd spullen verboden zijn die voor ons broodnodig zijn, is het elke week weer een uitdaging om onze spullen het stadion in te krijgen. Dit verhaal over Dortmund-uit was dus geen uitzondering, maar het was sowieso wel de meest creatieve manier waarop we spullen het stadion in hebben gesmokkeld.”

—

Mis niets! Like VICE Sports Nederland voor je dagelijkse dosis ijzersterke sportverhalen.