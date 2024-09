Hoe je voor een prikkie de wereld over kan reizen op containerschepen

Alle foto’s met dank aan Thor Pederson

Vliegen was misschien ooit een luxe – iets dat gepaard ging met chique mantelpakjes en cocktails en sigaren roken in je comfortabele vliegtuigstoel – maar tegenwoordig mag je al blij zijn als een budgetairline geen extra kosten rekent voor dingen als “ruimte voor je tas”. Maar als je een oceaan moet oversteken, is het vliegtuig de enige optie. Toch?





Nou, je kan ook eens een containerschip proberen – een van die vierhonderd meter lange bakbeesten die volgeladen zijn met honderden metalen containers. Reizen met een containerschip is een goede optie voor reizigers die ehm, flexibel zijn, in verschillende opzichten. Om een voorbeeld te geven, de Grote Oceaan oversteken duurt ongeveer twaalf uur per vliegtuig en circa twee weken per boot. Maar de tijd die het in beslag neemt is slechts het begin.



Thor Pederson is meer dan halverwege in een poging om elk land ter wereld te bezoeken zonder ook maar één vliegreis te maken, en dat betekent dat hij geen andere keuze heeft dan zichzelf te laten verschepen van continent naar continent als een pallet printercartridges. Ik sprak hem toen hij in Kenia was. Hij vertelde dat het leven op een containerschip niet bepaald voor landrotten is, dat het soms al moeilijk is om überhaupt aan boord te komen, maar ook dat containerschepen vol zitten met onverwachte luxes. Toch is het grootste voordeel voor Pederson het prijskaartje van deze manier van reizen: hij betaalt meestal namelijk niks.







VICE: Waarom reis je per containerschip?

Thor Pederson: Minder dan tweehonderd mensen hebben elk land in de wereld bezocht, en die hebben allemaal op een bepaald punt het vliegtuig genomen. Ik ben hier al drie jaar mee bezig. Ik heb tot nu toe 121 landen bezocht, ben niet één keer thuis geweest tussendoor, en heb geen enkele keer het vliegtuig gepakt. Als ik een oceaan moet oversteken, bijvoorbeeld de Atlantische, dan kom je er niet omheen. Dan moet je wel met een containerschip.



Zijn de lange reizen niet tergend saai?

Zolang dit project loopt heb ik altijd wel iets te doen. Ik moet een visum aanvragen, reisadvies checken, of ik ontmoet mensen, of het Rode Kruis of de pers. Juist tijdens de reizen met containerschepen krijg ik een beetje rust. Zonder internet heb ik misschien nog voor twee tot vier dagen klusjes die ik kan doen, maar op een gegeven moment houdt dat op. Dus ik doe zoveel mogelijk zonder internetverbinding, en daarna heb ik rust.



Wat doe je dan, als je echt vrij bent?

Ze gebruiken een ontziltingsinstallatie om water te zuiveren, dus je krijgt gratis water. En de motor is ontzettend heet. Het gezuiverde water wordt verhit door de motor, dus wanneer je op een schip bent, kan je wel twee of drie uur douchen zonder dat je je schuldig hoeft te voelen om het milieu. Verder kan je een uiltje knappen of een boek lezen. Ik ben vaak te vinden bij de brug, want als je daar bent krijg je van alles te horen — het is de bron van elk soort informatie.

Zijn er luxe faciliteiten op de schepen?

Op het vorige schip waar ik mee reisde, was er een sauna en binnenzwembad. Soms is er wifi. Ik heb ook weleens de noorderlichten gezien, en walvissen en dolfijnen. Het kan best speciaal zijn, maar het grootste deel van de tijd is het enige wat je ziet water.

Is het weleens eng?

Een reis over de Noord-Atlantische oceaan zou eigenlijk maar acht dagen duren, maar we kwamen in zwaar weer terecht en ik was er behoorlijk zeker van dat ik dood zou gaan.

Het schip vloog alle kanten op terwijl de golven tegen de containers en over de boeg heen sloegen. Ze moesten hun snelheid minderen naar vier knopen. Als je niks had om je aan vast te klampen, zou je de hele boot door worden geslingerd. Ik vroeg: “Is dit normaal?”, en ze lachten zich dood. Ze keken naar me aan en zeiden iets van: “Schat, dit is nog niks.” Toen werd ik rustiger en dacht ik bij mezelf: oké, ze zeggen dat dit nog meevalt, dus ik moet het maar gewoon uitzitten.

Kan je slapen als er storm is op zee?

Je ligt in je kooi en probeert te slapen, maar het is bijna onmogelijk. Je rolt namelijk uit je bed. Er stond een stoel op de vloer die de hele tijd omviel. Als je wat wilt eten, moet je met je ene hand de tafel vasthouden om niet om te vallen, en met je andere hand houd je je bord vast. Je handen zijn dan natuurlijk vol, dus het is een beetje een uitdaging om te eten.

Pederson prepareert een vaccinatie op een schip tussen IJsland en Canada

Hoe zorg je dat je aan boord gelaten wordt?

Het is niet makkelijk om toegelaten te worden aan boord van een containerschip. Er zijn een maar een paar containerlijnen ter wereld die een cabine aanbieden. Je kan je aanmelden bij een containerschipreisbureau of je kan je bellen om jezelf aan boord te krijgen. Ik doe dat nooit. Containerschepen hebben geen enkele reden om iemand aan boord te nemen, tenzij ze er een business van hebben gemaakt en eraan verdienen. De tijd dat je aan boord kon stappen en meteen aan de slag kon gaan zijn voorbij. Tegenwoordig heb je allerlei vergunningen nodig om aan boord van een schip te kunnen werken. Je valt onder hun aansprakelijkheid, en er is geen enkele reden waarom ze je aan boord zouden laten. Veel havens zijn beveiligd, waardoor je ze niet kan betreden. Het leven aan boord komt maar op een paar dingen neer: werken, eten, slapen en recreatie. Een passagier verstoort de routine op een schip.

Waarom ben jij anders?

Ik reis als een goodwillambassadeur van het Deense Rode Kruis, en soms opent dat deuren. Vooral bij de kapiteins en andere officiers aan boord. Ze snappen het. Ze zijn al veertig jaar op zee. Ze hebben hun eigen verhalen. En ze zijn nieuwsgierig wie deze idioot is die de wereld rondreist per boot zonder te vliegen. Dus ik word goed behandeld, vaak dineer ik samen met de kapitein.

Hoeveel kost het?

Ik moest een keer 14 euro betalen per dag voor eten en een slaapplek, en een eenmalige bijdrage van 55 euro voor de verzekering. En ze wilden graag dat ik een verhaal schreef over hoe geweldig het is om te reizen met een containerschip.

Heb je voor andere bootreizen betaald?

Alle andere reizen waren gratis.



Tegen het einde van je trip zal je veel kleine eilandjes moeten bezoeken in de Grote Oceaan. Ga je een ander soort boot uitproberen voor die laatste loodjes?

Ik wil zeker niet met zeilboten of iets wat erop lijkt reizen. Alle eilanden in het Pacifisch gebied ontvangen regelmatig goederen uit containers. Maar schepen komen daar waarschijnlijk niet elke dag langs, dus wie weet. Het zou kunnen dat we bij een eiland aankomen, dan de vracht afladen en meteen daarna weggaan. Alleen heb ik een regel dat ik in elk land minstens 24 uur moet doorbrengen, dus als ze dat binnen acht of veertien uur hebben gedaan, gaan ze al weg. Dan zou ik misschien een maand moeten wachten tot het volgende schip arriveert… We zullen zien.

