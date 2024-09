Hoe Kris Kross Amsterdam het meest beluisterde seksliedje van het jaar maakte

Het is een van de grote vraagstukken in het leven: wat luisteren mensen eigenlijk tijdens het neuken? Van welke liedjes worden orgasmes epischer dan de ontknoping van Titanic, The Green Mile of De Reddertjes in Kangoeroeland bij elkaar? En welke muziek brengt je sneller op gang dan een Tesla S P85D?

Vandaag krijgen we eindelijk antwoord op die vraag: Spotify maakte zojuist hun jaarverslag bekend, met weinig verrassende toppers (Broederliefde is de meest beluisterde artiest in Nederland en Drake wereldwijd) maar ook een opmerkelijke statement: wereldwijd het meest beluisterde liedje tijdens de seks is gemaakt door het Nederlandse dj-trio Kris Kross Amsterdam. Het lied heeft de veelbetekenende naam Sex en is een cover van Let’s Talk About Sex van Salt-N-Pepa, een liedje waar jij misschien wel op bent verwekt. Ik belde eens met Sander Huisman, een derde van het trio, om hem te feliciteren.

THUMP: Gefeliciteerd, man! Wat gaat er door je heen?

Sander Huisman: Ja, het is wel een eer, hè? Dat de hele wereld heeft gezegd: op Sex van Kris Kross Amsterdam bedrijven wij het liefst de seks.

Hoe voelt dat nou, de wetenschap dat miljoenen mensen zijn klaargekomen op jullie drop?

Ja, dat is wel een geile gedachte. Het nummer gaat natuurlijk over praten over seks, maar dat mensen de daad bij het woord voegen is heel mooi. Wij hebben het zelf nog nooit gedaan op ons eigen nummer, maar ik hoor vaak van mensen dat ze het wel doen. Stel je voor? Er zijn waarschijnlijk wel baby’s verwekt op deze track! Ik zou het wel leuk vinden als er eentje naar Sander, Jordy of Yuki wordt vernoemd, dat zijn toch mooie namen? Maar aan de andere kant: hoogstwaarschijnlijk zijn er ook wel soa’s opgelopen op dit nummer.

Is het nummer ook gemaakt met het idee dat je het er goed op moet kunnen doen?

Eh, ja, het had wel een sexy bubbling-productie nodig. Het ritme is goed om op te seksen: 105 bpm. Dan kan je het lang volhouden, tussen de 100 en 110 ga je het lekkerst, op 120 is het zo over. Wij noemen het een semi-cover: de hook is van Salt-N-Peppa, wij hebben de rest bedacht. Het grappige is: die jonge generatie van nu kent het origineel helemaal niet en denkt dat het van ons is.

Je zei net al: je hebt er zelf nooit seks op gehad. Waarom niet? Krijg je hem dan niet omhoog?

[hij lacht] Ik kan het nummer niet meer horen, joh. Misschien ga ik het een keertje doen, kijken hoe lang ik het volhou. Dan moet hij wel op repeat, natuurlijk.

Wat is dan het liedje dat jij het meeste hebt geluisterd tijdens de seks?

Ik ben wel van de nineties: Jodeci met Freek’N You en Bump N’ Grind van R. Kelly, dat doet het hem wel. Ik heb ooit een keer toen ik heel jong was, met het allereerste meisje met wie ik zoende, een album van Lionel Richie opgezet. We hebben geen seks gehad, maar die plaat lijkt me ook top.

Goed, maar hoe weet Spotify eigenlijk dat dit het meest beluisterde liedje is tijdens de seks? Kunnen ze dat meten? Om het antwoord op die vraag te krijgen, belde ik ook nog even met Dieuwertje Heuvelings, muzieksamensteller voor Spotify Nederland en de curator van wereldwijd de meest beluisterde seksplaylist Bedroom Jams (ook een aanrader!).

THUMP: Ha Dieuwertje! Kun je echt zien wat mensen luisteren terwijl ze seks hebben? En hoe weet je dat ze dan niet aan het afwassen zijn?

Nee joh! Natuurlijk niet. Wat we over het algemeen kunnen zien is hoe oud de meeste luisteraars zijn, of het mannen of vrouwen zijn en hoe laat de meeste mensen streamen. Ook kunnen we zien in welke playlisten de liedjes worden opgeslagen. Als die titels vaak neerkomen op iets wat met seks te maken heeft kun je er van uit gaan dat die daar ook voor gebruikt worden. We kunnen natuurlijk nooit zien wat iemand echt doet, maar je kan wel op social media kijken of verhalen horen. Zo hoorde ik dat een Nederlandse artiest die in Bedroom Jams stond een berichtje kreeg van een vriend van hem. Die was kennelijk bezig met z’n vriendin met de playlist op, en schrok zich opeens de tering toen hij een bekende stem hoorde.

Jij bent de samensteller van ’s werelds best beluisterde seksplaylist, dus je mag jezelf best een seksmuziek-expert noemen. Leg eens uit: wat maakt een goed seksliedje?

Het thema van die playlist is: geen doekjes erom winden, gewoon seks. Geen dubbelzinnigheid, geen moeilijke synoniemen: het gaat gewoon om één ding. En dat werkt heel goed, blijkbaar. Het moet wel smooth R&B zijn – daarom staat Sex van Kris Kross er dus niet in, dat is house – en hedendaags. Ik heb geprobeerd er ook jaren negentig R&B in te zetten, maar dat werkt niet in deze playlist. Er is ook een 90s Baby Maker-playlist, die werkt ook goed. Maar de mensen die deze luisteren zijn wat jonger, die kennen al die klassiekers waarschijnlijk niet.

Laten we afsluiten met een tip: wat is jouw favoriete seksnummer?

Ik ga voor Timelines van Wantigga, een Nederlandse producer die future R&B maakt, met een hele zwoele zanglijn van Rico Greene.