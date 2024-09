Hoe lang duurt de gemiddelde sekspartij?

Hoe lang duurt jouw gemiddelde sekssessie? Waarschijnlijk verschilt dat nog weleens. Het hangt af van hoe geil je precies bent, de stand van de sterren, hoeveel drank er in het spel is, met wie je bent, en eventuele erectiestoornissen. Er zijn nogal wat variabelen in het spel, bedoel ik maar te zeggen.

Maar laten we het even over gemiddelden hebben. Lovehoney, een webshop voor seksspeeltjes, heeft 4400 klanten het vuur aan de schenen gelegd, en kwam erachter dat sekspartijen van heteroseksuele stellen gemiddeld 19 minuten duren, en bestaan uit ongeveer tien minuten voorspel en negen minuten ouderwets rampetampen. 52 procent van de ondervraagde stellen was hier tevreden mee, maar 23 procent van de mannen en 19 procent van de vrouwen gaf aan dat het allemaal wel wat langer mocht duren.

Het lijkt er echter op dat de klanten van deze seksshop een doorgewinterde doelgroep zijn (of dat er hier gewoon sprake is van grenzeloze zelfoverschatting), want vergeleken met andere recente onderzoeken onder een breder publiek is negentien minuten een stuk langer dan gemiddeld. Zo ontdekte een onderzoek uit 2008 dat “adequate” seks – overigens het minst geile bijvoeglijk naamwoord voor een neukpartij OOIT – tussen de drie tot zeven minuten duurt, en dat zeven tot dertien minuten als “wenselijk” wordt gezien.

In 2016 vroeg dr. Brendan Zietsch van de universiteit van Queensland vijfhonderd heteroseksuele koppels om hun seksleven vier weken te timen met een stopwatch. De resultaten liepen nogal uiteen: de langste sessie duurde 44 minuten, en de kortste 33 seconden. Gemiddeld gezien werd er uitgecheckt na 5,4 minuten. Het voorspel werd buiten beschouwing gelaten, maar het is alsnog een stuk korter dan de uitspattingen van de klanten van Lovehoney.

Uit het onderzoek van dr. Zietsch bleek ook dat condoomgebruik, al dan niet besneden zijn, en afkomst niet van invloed waren — met uitzondering van de respondenten uit Turkije, die het significant minder lang (3,7 minuten) volhielden dan de rest. Wel bleek dat leeftijd een rol speelde: hoe ouder het koppel, hoe korter de seks.

Zietsch’ onderzoek keek naar de tijd tussen de start van de penetratie en de ejaculatie. In zekere zin richt het zich dus op het mannelijke genot, wat weinig verrassend is, aangezien de duur van heteroseksuele seks doorgaans gemeten wordt aan de hand van het mannelijke orgasme. Het Lovehoney-onderzoek biedt hier wat perspectief: 75 procent van de mannelijke respondenten gaf aan altijd klaar te komen, vergeleken met 28 procent van de vrouwen. Een gedeeld orgasme, waarbij beide partners samen klaarkomen, gebeurt volgens het onderzoek zo’n 1 op de 3 keer.

Het onderzoek van Lovehoney was onderdeel van hun ‘Mind the Gap’-campagne, die in het leven werd geroepen om iets aan dit verschil tussen mannen en vrouwen te doen. Uit hetzelfde onderzoek bleek dat 57 procent van de mannen een gedeeld orgasme ziet als het toppunt van hun seksuele ervaringen, tegenover 46 procent van de vrouwen – deels omdat het voor vrouwen een stuk ingewikkelder kan zijn om klaar te komen tijdens de seks. 61 procent van de vrouwen gaf aan weleens moeite te hebben met klaarkomen, tegenover 24 procent van de mannen.

Als je als man in een heteroseksuele relatie deze statistieken wat op wil krikken, doe je er volgens seksexpert Jess Wilde goed aan om “de ideale hoek voor g-spotstimulatie aan te houden: 27 graden.” Er zijn nog zat andere technieken en trucjes waar je wat aan kan hebben, maar dit is niet de Cosmo, dus dat moeten jullie maar lekker samen uitvogelen.