Deze vrouw moet voorkomen dat buitenaards leven de aarde besmet – en andersom

Wij mensen zijn gek van verhalen over buitenaards bezoek. We maken films over dat we vrienden met ze worden (ET), of we verbeelden een buitenaardse invasie (Independence Day, War of the Worlds, etcetera). The stuff of dreams, zou je zeggen. Maar voor Cassie Conley, NASA’s planetaire beschermingsfunctionaris, gaat het verder science fiction. Buitenaards bezoek, of het voorkomen daarvan, is haar werk.

Als hoofd van NASA’s “Office of Planetary Protection” is het Conleys taak om er voor te zorgen dat monsters van buitenaardse omgevingen – zoals de asteroïde Bennu, waar recentelijk de OSIRIS-REx naar is gelanceerd – geen buitenaards leven terugbrengen naar de Aarde.

Andersom zorgt ze er ook voor dat Aards leven niet meelift naar mogelijk leefbare omgevingen zoals Jupiters maan Europa of de waterrijke gebieden van Mars, waar bacteriën goed kunnen leven en valse ontdekkingen kunnen veroorzaken. “Als we leven op Mars willen vinden zou het nogal lullig zijn als we het leven zelf meenemen, om het vervolgens aldaar te ontdekken,” zegt Conley tegen de New York Times.

Inderdaad: zeer lullig. Maar aangezien sommige aardwezens zo ongelofelijk taai zijn (ik kijk naar jullie waterbeertjes), is er een reële mogelijkheid dat aards leven meelift naar andere planeten. “We doen nog steeds onverwachte ontdekkingen over Aardse organismen,” zei Conley in een nieuwe NASA video over planetaire bescherming.

“Als je gisteravond pizza hebt gegeten, of kaas, dan heb je nu waarschijnlijk organismen in je mond die met een beetje voedingsstoffen en water, en bescherming tegen UV, ook prima op Mars zouden kunnen leven.”

We weten dat de Curiosity-rover microbische passagiers aan boord had toen het voertuig op Mars aankwam. Om die reden mag er geen onderzoek worden gedaan in de gebieden waar misschien water en voedingsstoffen zijn. Kortom: de meest interessante gebieden om onderzoek te doen. Maar de kans dat Aards leven er kamp op zet is simpelweg te groot. Dat proces heet ‘voorwaartse contaminatie’.

Achterwaartse contaminatie is de mogelijkheid dat vreemd leven van buitenaardse plaatsen terug meelift naar de Aarde.

“Er is veel interesse in het terugbrengen van monsters van Mars, maar niet alleen om de wetenschappelijke redenen, ook om de achterwaartse contaminatie.” beschrijft Richard Davis, de assistent-directeur van wetenschap en ontdekking bij NASA. “Er is geen grote kans, maar je kunt het niet uitsluiten en we moeten zorgvuldig zijn voor de mogelijke toekomstige Mars-crew en mensen op aarde.”

De gedachte aan terugkerende astronauten die vol met bizarre buitenaardse beestjes zitten is niet bijzonder aantrekkelijk idee, behalve dan om een goede horror film van te maken. In het echte leven is het in ieder geval goed om te weten dat NASA goede voorzorgsmaatregelen neemt om aardlingen op aarde te laten, en mogelijk gevaarlijk buitenaards leven buiten de deur te houden.