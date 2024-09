Wat als er een atoombom op Amsterdam valt?

Het zijn geen vrolijke weken voor de wereldvrede. In één week tijd hebben alle grote spelers op het nucleaire wereldtoneel, waaronder Kim Jong-Un, zich gemengd in een gevaarlijk wedstrijdje verplassen.

Al vijf keer eerder kwam het bijna tot een atoomoorlog. Daarom wordt sinds 1947 op de “Doomsday Clock” bijgehouden hoe groot de dreiging voor een totale nucleaire apocalyps is. Begin dit jaar is de dreiging verzet naar twee en een halve minuut voor middernacht – de hoogste stand in zestig jaar.

Ter viering van de 105e verjaardag van de oprichter van Noord-Korea, Kim Il Sung, simuleerde zijn kleinzoon Kim Jong-Un vorige week woensdag een nucleaire aanval op een willekeurige Amerikaanse stad. Waarop Mike Pence, vicepresident van de VS, bezweerde dat elke nucleaire actie vanuit Noord-Korea hard bestraft zal worden. Bijna poëtisch spreekt hij: “een soldaat draagt zijn zwaard niet tevergeefs.” Donderdag mengde ook Poetin zich in deze wedstrijd en laat zijn kernbommenwerpers tot op 50 kilometer van de Amerikaanse kust vliegen.

In het Brabantse Volkel liggen weliswaar 22 kernbommen te verstoffen, maar daar hebben we het liever niet over. Toch moeten ook wij waakzaam zijn. Militaire experts beweren sinds september dat de raketten van Jong-Un ook Europa kunnen bereiken. Daarom, voor het geval dat de apocalyps onverhoopt toch aanbreekt: wat te doen als er een kernbom valt?

