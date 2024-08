Drugs, wapens en corruptie: ik werkte twaalf jaar als undercoveragent

Wij mailen je elke week onze 10 beste verhalen over drugs en meer. Deal? Abonneer je dan gratis op de VICE-newsletter.

In deze video ontmoeten we Liam Thomas, die jarenlang als undercoveragent werkte aan drugszaken en moordzaken bij de Metropolitan Police. Hij vertelt hoe het is om voor je werk constant te moeten liegen en bedriegen, welke technieken hij daarvoor gebruikte en hoe zijn leven eruitziet nu hij weg is bij de politie.

Videos by VICE

Na zijn carrière zat hij een tijd in psychiatrische ziekenhuizen, en nu is hij acteur en theatermaker. Hij heeft een theaterstuk geschreven over politiecorruptie, gebaseerd op ervaringen uit zijn eigen leven, met de naam ‘God’s Work’.

Meer VICE video: De waarheid over ‘zombie drug’ Flakka

Volg VICE België ook op Instagram: