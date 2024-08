Hoeveel besmette fipronil-eieren moet ik eten om er aan te sterven?

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moet je eieren van bepaalde pluimveeboerderijen niet eten omdat er een te hoge dosis fipronil in zit. Fipronil is een insecticide dat inmiddels verboden is omdat het giftig kan zijn bij inname.

Bij zeker één boerderij was de gevonden hoeveelheid zo hoog, dat acute klachten mogelijk zouden zijn bij het eten van de eieren. Tot overmaat van ramp moest Cees Nieuwkerk zelfs zijn eierdieet stil leggen. Hij zou dertig mogelijk besmette eieren naar achter hebben gewerkt en vreest nu voor zijn gezondheid. Inname van fipronil kan zorgen voor problemen aan je lever, nieren en schildklier lijden.

