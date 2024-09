Hoeveel dagen achter elkaar kun je dezelfde onderbroek aan?

Ach, vrienden. Ze zijn net familie, maar dan leuker. Je kunt ze zelf uitkiezen, en ze zullen nooit dingen tegen je zeggen als “het is hier geen hotel”. Als je op je bek gaat, zal er altijd een klaarstaan om je op te vangen. En als je een gebroken hart hebt, is er altijd wel iemand bereid om je chocoladeijs en wodka te voeren tot je je beter voelt (of moet kotsen). Maar hoe leuk je vrienden ook zijn, ze doen soms ook heel erg domme dingen. Dingen waar ze wakker van liggen, dingen die ze liever niet met de wereld delen. Dingen die vragen bij ze oproepen die ze maar wat graag beantwoord zouden zien. Gelukkig hebben ze jou om die vragen namens hen te stellen. En gelukkig is er deze column, waarin wij hun beschamende vragen beantwoorden.

Het scenario: Je vriend is niet de meest schone of hygiënische persoon op aarde. Oké, prima, hij is een sloddervos. Hij haat de was doen en ziet niet verkeerds aan dezelfde kleren – voornamelijk ondergoed – meerdere dagen achter elkaar dragen. Niet zo vaak je kleren wassen bespaart water en is dus goed voor het milieu, zegt hij. En als de ballenknijper de reuktest doorstaat – en geen remsporen bevat – denkt hij dat het volledig acceptabel is om ‘m nog een dag (of twee, of drie) te dragen.

Videos by VICE

Het probleem: Als de afscherming tussen je intieme delen en je kleding, heeft je ondergoed de belangrijke taak residu van dingen die uit je lichaam komen op te vangen. In andere woorden: er is wat nasty shit – letterlijk – aan de hand daarbeneden. Laten we ook even niet vergeten dat bacteriën goed gedijen in warme, vochtige omgevingen. Draag hetzelfde ondergoed telkens opnieuw en het kan niet anders dan een kwestie van tijd zijn voordat een of andere mysterieuze bacterie je kruis koloniseert.

“Vocht in de liesstreek leidt tot overmatige groei van schimmel” zegt Lauren Eckert Ploch, een dermatoloog uit New Orleans. Dit kan verschillende soorten huiduitslag veroorzaken, waaronder intertrigo (dat meestal opduikt tussen de plooien van de huid) en tinea cruris (ook bekend als ringworm). Bacteriën kunnen zich ook vermenigvuldigen: veel ziekteverwekkers leven normaal gesproken op onze huid, maar kunnen zich snel verspreiden onder de juiste omstandigheden. Die ‘juiste omstandigheden’ worden grotendeels gevoed door warmte en vocht – oftewel: het klimaat in je boxer of string na verloop van tijd. Ploch zegt dat de opbouw van bacteriën of schimmels ook kan leiden tot vergelijkbare jeuk, pijn en huiduitslag. Te veel bacteriën en de kans op acné of een cyste in je kruis neemt zienderogen toe.

Het ergste dat er kan gebeuren: Afgezien van een nare huiduitslag, kan het laten groeien en vermenigvuldigen van bacteriën leiden tot een behoorlijk ernstige bacteriële infectie, zoals stafylokokken, dat van de bacterie staphylococcus komt. Een stafylokokkeninfectie in je onderste regionen klinkt pijnlijk en het kan gevaarlijk worden als het niet goed behandeld wordt. In zeldzame gevallen kan stafylokokken dodelijk zijn als het wordt genegeerd, hoewel het meestal verholpen kan worden met een antibioticakuur.

Wat er waarschijnlijk zal gebeuren: Met al die bacteriën die op excursie zijn in je onderbroek, zal je goed stinken. Er zal zeg maar een niemand-wil-naast-je-zitten-in-de-bus-lucht van je af komen. Ploch waarschuwt ook dat als vrouwen meerdere dagen hetzelfde ondergoed dragen, een kleine infectie zoals candidaschimmel een vrij grote kans heeft zich te ontwikkelen. Irritatie is ook waarschijnlijk, net als uitslag in je liesstreek. Maar je zal zeker stinken; dat is bijna gegarandeerd.

Wat je moet doen: Vertel je vriend dat-ie verdomme schoon ondergoed aantrekt. Gebruik de reuktest niet als een excuus. Ploch raadt aan minstens eens per dag nieuw ondergoed aan te doen, twee keer als je superactief en zweterig bent. Dus als het ondergoed van je vriendin tijdens de spinningles in de ochtend compleet doorweekt raakt, moet ze de rest van de dag iets anders aantrekken. Begrepen? Je intieme delen behoeden voor bacteriële overgroei is beter dan wat water dat verloren gaat tijdens de was. En als je vriend zo bezorgd is over het milieu, kan hij zijn onderbroeken zelf wassen in koud water in de gootsteen en ze ophangen.

Dit artikel verscheen eerder op Tonic, de nieuwste site van VICE die zich richt op gezondheid.