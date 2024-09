We berekenden hoeveel mensen er dood moeten om klimaatverandering tegen te gaan

Ik zal nooit genocide plegen, maar de planeet over een aantal jaar wel. Het klimaat is namelijk hard op weg om binnen korte tijd de grootste massamoordenaar van onze aardbol te worden. En dat is voor een groot deel onze eigen schuld.

Het klimaat stevent namelijk af op een totale oververhitting. Hitterecord na hitterecord wordt gebroken omdat de door mensen geproduceerde uitstoot van broeikasgassen veel hoger is dan de capaciteit van de Aarde om die gassen weer op te nemen. Algemeen geaccepteerd is dat we in 2050 onze uitstoot moeten hebben beperkt tot drie gigaton CO2 per jaar, het veilige minimum. Inmiddels zitten we op 36 gigaton per jaar. Dat is 12 keer te veel.

Een van de meest gehoorde zinnetjes over klimaatverandering is dat “er nu eenmaal teveel mensen zijn.” De gedachte dat klimaatverandering met name door overbevolking komt is wijdverspreid in de milieubeweging, en zorgt ervoor dat groene mensen soms enorm misantropisch kunnen zijn.

En het is zondermeer waar dat zeven miljard mensen een zware belasting is op de planeet, maar we zijn er nu toch. Bovendien: hoe zinvol is het om het leven zelf als “grootste bedreiging voor de planeet” aan te wijzen?

Ten eerste zijn populatiegroei-remmende mogelijkheden als geboortebeperking te traag om klimaatverandering op tijd te stoppen. Daarnaast is het probleem niet dat er teveel mensen zijn, maar de manier waarop al die mensen consumeren.

Speciaal voor de misantropen onder ons besloot ik uit te rekenen hoeveel mensen je daadwerkelijk uit de vergelijking moet halen om klimaatverandering tegen te gaan. Is minder mensen echt de oplossing?

Het wordt allemaal mooi duidelijk door informationisbeautiful

Verhouding van totaal uitgestoten CO2 door de jaren heen. Bron: Chancel, Piketty (2015)

CO2 uitstoot per hoofd van de bevolking door de jaren heen. Bron: Chancel, Piketty (2015)

Om te bepalen wie ik theoretisch ga vermoorden, moet ik bepalen wie verantwoordelijk is voor de uitstoot, en per hoeveel. Want niet iedereen stoot evenveel uit. Vandaag de dag stoot de gemiddelde Amerikaan zo’n twintig ton CO2 per jaar uit, wij Nederlanders tien ton, en de gemiddelde Chinees acht ton. Daarnaast stoten de rijkste 3 procent in steden meer dan 83 procent van hun totale uitstoot indirect (uitstoot waar je aan bijdraagt door je koopgedrag) uit, terwijl de rest van de bevolking maximaal 75 procent indirect uitstoot. Des te rijker de persoon, des te groter wordt de discrepantie. Rijke tatta’s vliegen meer, kopen meer en hebben meer. Daarmee zouden ze dus ook een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu moeten dragen.

Om te bepalen hoeveel je per persoon mag uitstoten, gebruik ik een artikel van Thomas Piketty, bekend van zijn boek Kapitaal in de 21e eeuw. Hij heeft zijn gegevens van het IPCC. Betrouwbare shit dus.

Volgens hem, en de duizenden wetenschappers van het IPCC, zouden we per persoon 1.2 ton CO2e per jaar mogen uitstoten. De e staat voor equivalent, en zorgt ervoor dat we ook andere broeikasgassen zoals methaan mee kunnen nemen in de klimaatberekening. Methaan heeft een waarde van 25, en is daarmee een 25 keer krachtiger broeikasgas dan CO2.

Huidige uitstoot per persoon per regio in CO2e. Bron: Chancel, Piketty (2015)

Dan komen we bij de daadwerkelijke moordtactiek.



In het groen zie je het percentage mensen dat we moeten vermoorden bij een “eerlijke” moordverdeling, in het blauw een ‘Vermoord de rijken’ scenario, in het rood redden we onszelf.

Als we iedereen “eerlijk vermoorden” tot er per regio aan de duurzame eis van 1.2 ton CO2e per persoon per jaar wordt voldaan, ziet dat er als volgt uit:

We vermoorden 94 procent van alle Noord-Amerikanen, 88 procent van alle Russen en Centraal-Aziaten, 87 procent van alle West-Europeanen, 85 procent van alle Chinezen en Midden Oosterlingen, 77 procent van alle Zuid-Amerikanen 50 procent van alle Zuid-Aziaten en Afrikanen. Dat is 81 procent van de hele wereld, of ongeveer 6 miljard mensen. Er mogen maar 1,5 miljard mensen leven. Zo slecht staan we er op dit moment voor.

Optie twee is beginnen bij de hoofdverantwoordelijken. Dan gaat eerst iedereen in Noord-Amerika eraan. Vervolgens alle Russen, Centraal-Aziaten, West-Europeanen, alle Chinezen en iedereen in het Midden-Oosten. Met de CO2 die we daarmee besparen mag iedereen in Zuid-Amerika, Zuid-Azië en Afrika blijven leven – zo’n 3 miljard mensen. Twee keer zoveel mensen als de 1,5 miljard in het eerste scenario.

Optie drie is onszelf redden. Doen we dat, dan redden we West-Europa. Leef! Helaas moeten we dan wel 1,3 miljard extra mensen vermoorden in Zuid Azië en Afrika ten opzichte van optie twee. Maar hé! Die kende je toch allemaal niet zo goed.

Het komt er dus op neer dat je in elk scenario ongeveer de hele Aarde uit moet moorden.

Je kan nog wat spelen met de cijfers: omdat de rijken veel meer uitstoten dan de armen zou je ook per regio eerst alle toplagen uit kunnen moorden. Daar red je wat levens mee aan de onderkant van de samenleving. Hoe nobel en anti-VVD dat ook zou zijn, moet ik toch melden dat we ons quotum daar niet mee halen. Bijna iedereen, ook zwerver Kees die altijd voor de appie staat, zal eraan moeten geloven.

Zoals je ziet is het verschil in uitstoot gigantisch tussen de verschillende (economische) regio’s. Amerikanen stoten bijna tien keer zoveel uit als de gemiddelde Zuid-Aziaat en Afrikaan. Niet leven, maar hoe we leven is het probleem. Het is dan ook hoog tijd dat er wat verantwoordelijkheid wordt genomen. Op dit moment stevenen we af op een temperatuurverhoging van vier graden in een eeuw. De gevolgen daarvan zijn niet te overzien.



Meer lezen over het klimaat en inkomensongelijkheid? Lees het artikel van Thomas Piketty en Lucas Chancel, dat ik als uitgangspunt voor dit artikel heb gebruikt.

Meer lezen over het klimaat en inkomensongelijkheid? Lees het artikel van Thomas Piketty en Lucas Chancel, dat ik als uitgangspunt voor dit artikel heb gebruikt.