Homer Murray weet de beste manier om nieuw leven te blazen in een restje rijst

In onze nieuwe serie Workaholics nodigen we chefs, barmannen en andere personen in de wereld van eten en drinken uit om tips te geven over hoe je snel een creatieve maaltijd in elkaar knutselt na werk. Elk gerecht in Workaholics duurt minder dan 30 minuten om te maken, zonder op smaak in te leveren – dit zijn heerlijke gerechten voor drukke mensen die ook nog eens over goede smaak beschikken.

“Wat er gebeurd is? Oh, ik denk dat het erg goed ging. Ik heb een hoop irritante idioten ontmoet die niets beters te doen hadden dan uren in een rij staan om de hand te schudden van een oude man.”

Dat zegt chef en restauranteigenaar Homer Murray over de aandacht die hij en zijn restaurant 21 Greenpoint kregen nadat zijn vader Bill eerder deze maand een nachtje achter de bar stond in zijn restaurant.

De beruchte nacht was het idee van chef Peter Kelly, een vriend van de familie Murray. Homer: “Hij wist dat mijn vader het leuk vindt om achter de bar te staan, dus hij stelde het idee voor.”

Een paar dagen later kwamen Homer Murray en Sean Telo –leidinggevende in de keuken van 21 Greenpoint – langs bij MUNCHIES om een Portugees gerecht te maken waar iedereen gek op is. Hoewel het een uur kan duren, scheelt het enorm als je een restje gekookte rijst uit de koelkast gebruikt.

“Ik vertrek ’s avonds meestal rond een uur of half elf uit het restaurant, drink wat in een bar en ga dan naar huis om mijn hond uit te laten. Ze is de enige die me op het juiste spoor houdt,” zegt Murray. Hij heeft dezelfde droge humor als zijn vader. Zijn hele leven kookt hij al: “Ik ging zelfs langs de deuren om messen te verkopen toen ik op de middelbare school zat.” Toch studeerde hij fotografie: “Wat natuurlijk een supergoed idee was,” zegt hij sarcastisch. Een paar jaar later keerde hij terug naar eten: “Na vier jaar fotografie, vroeg mijn vriend, die als chef werkte bij de Roebling Tea Room, of ik daar eens een ochtenddienst wilde draaien. Ik ben de dag erna meteen gestopt met fotografie. Uit eten gaan was altijd iets speciaals voor mij en ik wilde er graag onderdeel van uitmaken, ik wilde hetzelfde speciale gevoel ook aan anderen geven.”

Murray begon met het restaurant Murray Bros. Caddyshack in Florida, waar Bill Murray en zijn vijf broers eigenaar van zijn. Hun motto is “eet, drink en voel je Murray.” Homer: “Ik heb er een zomer gewerkt toen ik achttien was, het was geweldig. Ik heb caesarsalades en garnalencocktails gemaakt.”

Homer opende uiteindelijk het restaurant River Styx – dat nu 21 Greenpoint heet. Sean Telo heeft de leiding over de keuken en Murray zegt dat “het eten sindsdien veel beter is geworden.”

Als Murray niet werkt, houdt hij ervan om dingen simpel te houden. “Ik ga niet voor mezelf koken ’s avonds. Ik ben meer gefocust op andere dingen, zoals een ontbijtje maken voor mijn vriendin voordat we naar ons werk gaan.”

21 Greenpoint

Deze Portugese gebakken rijst met Linguiça-worst, groente en jasmijnrijst en eieren is het perfecte brunchgerecht. Als de rijst voor gebruik is, hoef je enkel de worst, knoflook, selderij en ui te bakken. Bak het samen met de rijst tot het krokant is, breek er wat eieren in en zet het even in de oven.

Binnen een mum van tijd heb je een makkelijke, lekkere maaltijd die zowel laat op de avond als de volgende ochtend heerlijk is.

is afgelopen week officieel geopend. De keuken wordt geleid door chef Sean Telo.