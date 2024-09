Foto’s van smeltende en zwetende New Yorkers in de zomerhitte

Tijdens de heetste dagen van de zomer is Midtown Manhattan niet te harden – een kokende strook van wolkenkrabbers en winkels langs het borrelende asfalt van Broadway. Tuurlijk, New York is groter dan alleen Manhattan, maar Manhattan is iconisch, het kruispunt van de hele wereld, het symbool van de stad voor zoveel toeristen, en een absolute hel op aarde als de temperaturen in de dertig graden lopen.

Het is een letterlijke melting pot, waar het soms voelt alsof we met z’n allen alleen zijn. Maar gedeelde smart is halve smart, en als het bloedheet is in Midtown, is het zweterige ongemak een gemene deler; iets dat we allemaal voelen en dat ons verbindt.

Chris Maggio is een fotograaf uit New York. Bekijk meer van zijn werk op zijn website.