How-To: Flæskestegssandwich

Umut Sakarya is geboren in Turkije en de enige in zijn familie die varkensvlees eet. Hij runt restaurant Grisen in Kopenhagen, a.k.a. “het varken” waar hij een eigentijdse draai aan Deense fastfoodklassiekers geeft. In deze How-To laat Umut zien hoe je een flæskestegssandwich maakt. Dat is een broodje geroosterd varkensvlees dat je al eeuwen vindt in hotdog-kraampjes door heel Denemarken. Het broodje bestaat uit stukjes geroosterde varkensnek met ingemaakte komkommer, rodekool en pittige mayonaise. Het broodje is het bewijs dat Nordic cuisine meer is dan maar wildgeplukte kruiden en gefermenteerde wortels.

Seizoen 3 aflevering 22 van How-To. Kijk verder