‘Hunter’ van Pale Grey is een feelgood-liedje met een grimmig einde

Pale Grey is een Belgische band die vrolijke indiepopliedjes maakt, samen heeft gewerkt met de producer van Air en Phoenix (tevens vrolijke bands), en nu een nieuwe video uitheeft. Het liedje Hunter is zo opgetogen als je van de jongens verwacht, en het begin van de clip suggereert ook niets anders dan vreugde, genot en onbezorgdheid. Een man stapt in de auto bij zijn vrouw. Leuk. Ze wisselen wat glimlachjes uit. Lief. Ze lijken zin te hebben in alles dat ze te wachten staat, maar dan vraagt de man de vrouw mee om een donker bos in te lopen. Ze verdwijnen tussen de bomen en een onbekend figuur stapt vervolgens naar de auto in de kleding van de man. Hij stapt in de wagen en vertrekt, en wat er dan gebeurt zal je nooit geloven. Of begrijpen, want volgen doen we het niet echt.



Bekijk Hunter hierboven en puzzel het zelf eens uit.