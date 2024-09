I am Aisha nam haar moeder mee naar Suriname met haar eerste rapmoney

I am Aisha’s bekendste line is misschien wel “je gaat uit, maar kan de huur niet betalen” van de track Zulke Dingen Doe Je. De first lady van de Nederlandse rapgame lijkt mij daarom iemand die verstandig omgaat met geld, en nooit haar laatste pegels in Louboutins zou investeren. Van haar eerste grote rapsalaris kocht ze dan ook geen dure kleding, maar nam Aisha haar mama Jetty Weels (die in de jaren tachtig met de groep Mai Tai de wereld overnam) mee naar Suriname. We spraken beide dames over rapmoney, hoe je ermee om moet gaan en de belangrijke adviezen die Jetty haar dochter meegaf over de verraderlijke muziekindustrie.

