‘Icon’ van Dakota is een perfect liedje voor beren die zich klaarmaken voor een winterslaap

Ik ben er niet trots op, maar ik geef het toch maar gewoon toe: ik ben ontzettend jaloers op beren. Ze zijn sterk, zacht en mooi, maar het allermeeste ben ik jaloers op het feit dat ze een winterslaap houden. Ik wil dat dus ook. Als ik een beertje was, zou ik ongeveer nu beginnen met de voorbereidingen: een fijn holletje maken om te overwinteren, snacks inslaan en wat te drinken, een paar leuke series downloaden om te bingewatchen, een berenvriendinnetje om lekker tegenaan te kruipen en natuurlijk wat leuke muziek om samen naar te luisteren terwijl het buiten waait en regent. Vlak voordat het lange slapen begint, zet ik Icon van de band Dakota op repeat, en als we dan weer wakker worden, ergens in maart of april, zijn we helemaal klaar om allerlei leuke berendingen te doen zoals een vis vangen, dansen op een grote bal en mensen hun gezicht eraf scheuren met onze scherpe klauwen. Grr!​​

Icon staat op Dakota’s nieuwe EP Leda die op 26 oktober wordt gepresenteerd in OT301.