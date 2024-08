We zeiden het al eens eerder en we blijven het zeggen tot het een keer doordringt: Idaly is de meest veelbelovende hiphopartiest die ons land kent. Nummers als Maandag en Eindelijk zijn zowel anthems als lijfspreuken, die je over een paar decennia aan je kinderen laat horen zonder dat ze doodziek van je nostalgische gemijmer worden. Nu kan je daar maar liefst drie nieuwe liedjes bij optellen, want Idje brengt vandaag zijn nieuwe EP Geactiveerd uit. De tracks yah. (met daarop een Jandro in topvorm), partyinterlude en UP zijn alle drie raak, en dient op deze prachtige donderdagochtend al als goede voorpret voor het weekend. Luister er hieronder naar en laten we Idaly nog eens een keer bedanken voor z’n bestaan.



https://open.spotify.com/embed/album/48TqmCjXoekAeHVE3cyG4K

