Iemands wasbeer at een boel wiet en niemand wist wat ze ermee aan moesten

Ik hoef je niet te vertellen dat het waarschijnlijk een slecht idee is om een wasbeer als huisdier te hebben. Ik weet ook dat je na het lezen van de vorige zin denkt: wow, ik wil een wasbeer als huisdier. Dat is begrijpelijk, maar doe het alsjeblieft niet. Ze kunnen namelijk hondsdolheid verspreiden en een ziekte hebben waar ze een zombie van worden. Denk daar even over na. Een zombiewasbeer. Juist. Bovendien vreten ze werkelijk alles op wat los en vast zit. Dit laatste detail bleek een wijze les in het houden van wasberen als huisdier die een mevrouw uit de Amerikaanse stad Indianapolis leerde. Haar wasbeer had namelijk een boel wiet binnengekregen, en was daar megastoned van geworden.

Story of the day! Our FF’s at Station 82 were awakened at 2 am last week to a person seeking treatment for her pet Raccoon. What was his illness you ask? The raccoon had smoked too much weed. Yes! It happened! As much as we love animals, there wasn’t much they could do. pic.twitter.com/lypHvrBZSJ — Wayne Township Fire Department (@Waynetwpfire) April 16, 2018

Volgens een lokale nieuwszender kreeg de vrouw in de smiezen dat haar wasbeer wat futlozer dan normaal was. Ze probeerde uit alle macht om hulp te krijgen. In plaats van de plaatselijke dierenarts in te schakelen, belde ze om twee uur ’s nachts aan bij een brandweerkazerne. Toen die opendeed, vonden ze de vrouw met haar skaffa wasbeer. Volgens brandweercommandant Mike Pruitt zag de wasbeer eruit als ‘iemand die in aanraking is gekomen met marihuana’.

“De wasbeer was erg loom,” vertelde Pruitt aan tv-zender RTV6. “De vrouw begon uit te leggen wat er gebeurd was. We konden niet veel doen, het was zo’n geval waar je eigenlijk gewoon geduld moet hebben.”

Terwijl de brandweermannen bedachten wat ze met de wasbeer aan moesten, kwamen er meer mensen bij om te helpen. Al snel gonsde het van de geruchten. De wasbeer had een overdosis meth genomen. Of misschien toch heroïne. Iemand suggereerde om het beest Naloxon te geven, waarna iedereen besloot dat de hele situatie te bizar was om mee te dealen. De brandweermannen staakten hun poging om de wasbeer uit zijn THC-slaapje te krijgen en stuurden hem naar huis om daar bij te komen.