De IJslandse president staakt zijn vruchteloze kruistocht tegen de pizza Hawaï

Guðni Th. Jóhannesson is de huidige president van IJsland, de zesde in de geschiedenis van het vulkanische eiland. Zijn middelste naam staat voor Thorlacius (misschien is hij een afstammeling van Thor?) en zijn neef Jói Pé is blijkbaar een populaire IJslandse rapper. Voordat Jóhannesson de politiek in ging was hij historicus en werkte hij aan een aangrijpend onderzoek naar de Kabeljauwoorlogen.

Ik wist tot vijf minuten geleden nog niks over de beste man. Het enige wat ik wist van president Jóhannesson, voordat ik zijn naam in Google plakte, is dat hij pizza Hawaï in heel IJsland wilde verbieden. Misschien zijn andere mensen of mensen die niet in IJsland wonen dit ambitieuze ‘beleidsplan’ al lang vergeten – Jóhannesson is dat zelf zeker niet. En inmiddels wil hij zijn uitspraken zelfs terugnemen.

Jóhannesson wordt waarschijnlijk tot in den eeuwigheid verbonden met zijn minst favoriete pizzabeleg en de boze dingen die hij daar in februari 2017 tijdens zijn bezoek op een middelbare school over zei. Een leerling vroeg hem wat hij vond van ananas op pizza, waarop de president antwoordde dat hij hier “fundamenteel tegen is”, en dat hij het zou verbieden willen als hij dat kon. Alle ogen waren plots op IJsland gericht, wellicht omdat een andere president, die zo’n 4,500 kilometer ten zuidwesten van Reykjavik woont, het toen ook nogal vaak over verboden had.

Jóhannesson nam snel gas terug. Hij zei tegen MUNCHIES dat het “ironisch bedoeld” was en een “poging tot humor” en dat hij het daar bij wilde laten. “Ik heb niet de macht om wetten te maken die mensen verbieden p, ananas op hun pizza te doen,” verklaarde hij op Facebook. “Ik ben blij dat ik niet zoveel macht heb. Presidenten zouden geen onbeperkte macht moeten hebben […] Wat pizza’s betreft, raad ik zeevruchten aan.”

Maar dat wilde allemaal niet meer helpen. Opiniestukken vlogen als warme pizzapunten over de toonbank. De Canadese minister-president Justin Trudeau tweette dat hij achter ananas als pizzabeleg staat. En zelfs de 82-jarige bedenker van de pizza Hawaï, Sam Panopoulos, werd in de rel betrokken. “Hij moet zelf weten wat hij op zijn pizza eet – het boeit me niks,” zei hij tegen de Canadese nieuwszender CBC. “Als je het mij vraagt, moet hij maar doen waar hij zelf zin in heeft.” (Panopoulos overleed in juni 2017. Hopelijk heeft hij eeuwige rust gevonden, wetende dat hij de culinaire wereld blijvend heeft veranderd.)

In een recent interview met CBC toonde Jóhannesson berouw: “Dit is waar mijn ambt me, soort van, ja, naar mijn bol steeg,” zei hij. “Ik ging te ver.” Oké, hij heeft zijn uitspraken teruggenomen, maar toch kon de president het niet laten om nog even een sneer naar de ananaspizza uit te delen. Hij noemde het in het interview een “slappe bedoening.”

Wat ook niet veranderd is, is dat hij maar blijft doorgaan over zeevruchten als pizzabeleg. “IJsland is een natie van vissers. Het zou dus fijn zijn als iedereen zeevruchten op zijn pizza zou doen,” zei hij.

Oké, gaan we doen. Maar op één voorwaarde: als jij wat meer eerst vertelt over die Kabeljauwoorlogen van je.

