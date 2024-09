Ik gaf een sekscoach een week lang de volledige controle over mijn seksleven

“Als je niks meer hebt om in de fik te steken, moet je jezelf in brand zetten.” Dit is een songtekst van een liedje van Stars, Your Ex-Lover Is Dead, en ook de leidraad van mijn liefdesleven. Met de lente (nu eindelijk) in volle gang – met bloesem die overal ronddwarrelt – kreeg ik zin om een frisse wind door mijn leven te laten waaien. Ik ging niet schoonmaken, bracht mijn financiën niet op orde en bracht mijn groeiende verzameling wijnflessen niet naar de glasbak. In plaats daarvan gaf ik een vrouw die ik nog nooit had ontmoet de volledige controle over mijn seksleven.

Sunny Rodgers, een klinisch seksuoloog en gecertificeerde sekscoach, schrijft op haar website dat het haar doel is om “de wereld te redden met een orgasme per keer.” Ik vroeg haar of ze interesse had om mijn seksleven een week lang volledig te beheersen en ze reageerde met: “Dit wordt TE GEK.”

Ik ben single, dus mijn liefdesleven is een gezonde mengelmoes van masturberen en ongeveer om de week seks. Rodgers tips zouden dus zowel op (mogelijke) seks met anderen als zelfbevrediging van toepassing zijn. Voordat de week begon, kletste ik met Rodgers over mijn fantasieën en dingen die ik absoluut niet zou doen, en gebaseerd op dat gesprek ontwikkelde ze een weekschema dat ik moest volgen. En zo ging het:

Dag één: drink ananassap voor een smakelijke vagina

De coach wist dat ik op die dag een date had – eentje waarvan ik vermoedde dat er wat orale actie zou plaatsvinden – en gaf me de opdracht om ananassap te drinken, zodat mijn vagina naar fruit zou smaken, een complexe melange van gedurfde aroma’s en tropische sferen. Een paar uur voordat we elkaar zouden ontmoeten, klokte ik een blikje ananassap achterover en kreeg ik meteen last van maagzuur. Ananas heeft een super hoge zuurtegraad, zo blijkt. Ik bad dat mijn vagina naar piña colada zou smaken, zodat het al het ongemak waard zou zijn.

De voorspelde orale seks vond plaats, maar ik was te onzeker om hem te vragen of ik naar ananas smaakte. Ik kon het hem niet van tevoren vragen, omdat ik hem geen woorden in de mond wilde leggen; en daarna kon ook niet, omdat ik meteen in slaap was gevallen (mijn beste seksmove). De volgende dag voelde het gek om hem een “hoi, gisteren was fijn ;) oh trouwens, smaakte het binnenste van mijn vagina naar ananas? Doei!!” te sturen. Hij heeft er niks over gezegd, dus ik ga ervan uit dat alles op zich prima was, maar misschien niet overduidelijk naar ananas smaakte. Maar ik wilde toch weten of het werkte, dus ik nam drie Rennies en sloeg nog een blikje achterover. Na een paar uur proefde ik mezelf en bespeurde ik zoete tonen en hout, maar geen ananas.

Dag twee: bewonder jezelf in de spiegel

Op dag twee moest ik van Rodgers drie dingen benoemen die ik mooi vond aan m’n lichaam. Hoewel ik in het dagelijks leven redelijk zelfverzekerd ben, heb ik geen spiegels in mijn kamer – als ik mijn lichaam te zorgvuldig bekijk, ga ik me op alle dingen fixeren die ik niet mooi vind: hoe mijn knieën op lachende babygezichtjes lijken, het beetje haar in mijn nek, de littekens van acne op mijn kaak, hoe de vorm van mijn borsten verschilt en het feit dat ze allebei niet rond zijn.

Thuis in Philadelphia stond ik naakt voor de spiegel en bekeek ik mezelf terwijl ik door Bella Hadid geïnspireerde poses aannam. Ik duwde mijn billen naar achteren en hield mijn buik in. Wat vond ik mooi? Ik deed een paar squats om tijd te rekken. Ik liet mijn handen langs mijn middel gaan en voelde mijn rondingen. Die vond ik wel mooi. Ik strekte mijn voet en bewonderde de vorm van mijn enkels; die vond ik ook mooi. Ik had alleen nog een derde ding nodig. Ik ging dichter bij de spiegel staan en keek naar mijn lippen, ze waren vol en rood omdat ik er zo vaak op beet. Ik pruilde. Mijn hond liep de kamer binnen om te zien wat er aan de hand was.

“Rocky, je moet blij zijn dat je een hond bent,” zei ik. Hij liet een scheet.

Dag drie: inspecteer vulva, schaamlippen, clitoris en G-spot met een handspiegeltje

Blijkbaar kan je door het voorste gedeelte van je vagina omhoog te trekken en daar een zakspiegeltje onder te houden je G-spot zien, die Rodgers beschrijft als “zacht en sponzig.”

Eerst was ik sceptisch. Toen ik mezelf onder de loep nam, zag ik niet echt iets wat op een G-spot leek, maar wow, de boel daar beneden onderzoeken is behoorlijk verhelderend. Ik kijk nooit naar de binnenkant van mijn vagina, daarom vind ik peniscamera’s ook zo intrigerend.

Ik kan deze oefening aan iedereen met een vagina aanbevelen – puur als voorlichting. Ik voelde me er alleen niet per se seksueler door; het herinnerde me er eerder aan hoe angstaanjagend het is om een mens te zijn met een lichaam; een lichaam vol gaten en duistere krochten die je nooit ziet.

Dag vier: masturbeer zonder hulpmiddel

“Masturbeer! Maar stimuleer alleen de buitenkant en ga niet naar binnen,” zei Rodgers over dag vier. “Gebruik deze oefening om te onderzoeken waar je andere erogene zones zich bevinden – aan de binnenkant van je ellebogen, je knieholtes, de achterkant van je oren, tussen je tenen, waar dan ook. Mensen worden vaak opgewonden van zachte aanrakingen op plekken waar je zelden wordt aangeraakt.”

Ik stak een kaars aan, deed mijn kleren uit en zette mijn kartonnen Drake zo neer dat we oogcontact maakten. Ik tastte een beetje in het rond, begon met de voor de hand liggende gebieden: borsten, nek, binnenkant van mijn dijen. Aangenaam, zoals altijd. Het ‘niet insteken’-component van de oefening was frustrerend en, eerlijk gezegd, ontmoedigend, maar ik begreep Rodgers punt. Er was iets bevredigends aan het omarmen en verkennen van mijn verlangens, het te leren kennen zonder het te bevredigen.

Ik bewoog mijn handen en belandde bij de binnenkant van mijn ellebogen, zoals ze had voorgesteld; dat voelde fijn. Ik vond mezelf nooit zo’n oor-meisje, maar de achterkant van mijn oor voelde prettig. In de toekomst zal ik waarschijnlijk de handen van mensen naar deze twee plekken leiden.

Deze vrouw heeft de controle over mijn seksleven. Foto van Sunny Rodgers

Dag vijf: geheime stimulatie

Rodgers wilde dat ik in het geheim ging masturberen op alledaagse plekken. Ze wist alleen nog niet dat ik dat al ontzettend vaak heb gedaan – in het pasfotohokje, bijvoorbeeld.

“Gebruik je onderbroek-vibrator om vandaag jezelf in het geheim te bevredigen,” zei ze. “Spreek met jezelf af om er tenminste drie keer tegen aan te gaan – waarvan een keer op een openbare plek moet zijn. Neem de tijd om te zien of dit je opgewonden of juist nerveus maakt. Als je vandaag een gewillige date hebt, kun je er misschien voor kiezen om je partner de controle over een van je sessies te geven.”

Nadat ik er even over nadacht hoe een niet-gewillige partner eruit zou zien (“Ik dacht dat je alleen wilde netwerken, ik wil hier niks mee te maken hebben!”), besloot ik dat deze oefening leuker zou zijn in mijn eentje. Ik haalde mijn oude vibrerende onderbroek tevoorschijn en trok ‘m aan. Ik liep rond in McCarren Park en voelde de o zo fijne trillingen. Het geheim maakte me wel een soort van opgewonden, maar de honden in het park leidden me af. Uiteindelijk vond ik een plekje voor mezelf onder een boom en liet ik mezelf genieten van de opwinding. Ik ging snel naar huis om daar klaar te komen. Ik vind het nog steeds te spannend om dat in het openbaar te doen, vooral in een buurt waar ik zeker weten een ex, een tinderdate uit 2011 of een vriend waar ik dat drankje nooit meer mee heb gedaan, tegen het lijf kan lopen.

Dag zes: liefde voor mezelf

“Vandaag mag je masturberen met een hulpmiddel, maar zorg er deze keer voor dat je de tijd neemt en dat het sensueel is, in tegenstelling tot de meeste masturbatiesessies,” zegt Rodgers. “Neem een bad, drink een glas wijn. Verleid jezelf! Maak kennis met een steeds populairder wordend seksuele praktijk: Kareeza – een manier om van de ervaring van seks te genieten, in plaats van alleen van het resultaat.”

In andere woorden, het is niet het doel van Kareeza om klaar te komen, maar eerder om je lichaam en dat wat je opwindt beter te begrijpen. Het is niet hetzelfde als stoppen voordat je klaarkomt, dat lijkt iewat duister. Het kostte me wel dertig minuten om me te ontdoen van de druk om ervan te genieten. Maar toen dat eenmaal lukte, was het een heerlijke ervaring en ja, ook romantisch. De romantiek die ik met mezelf voel is de meest passievolle die ik ooit heb gevoeld. Dat is logisch: de persoon die in een lichaam leeft, kan dat lichaam het best bevredigen.

Dag zeven: stoute Maria

Hoewel ik de hele week al bezig was om mezelf te leren kennen, wilde Rodgers dat ik de week zou afsluiten door een volledig nieuwe persoonlijkheid te creëren voor de avond. Ze zei dat ik daardoor meer zou leren over mijn fantasieën. Om de een of andere reden kwam ik als een aardig, mooi en gezond meisje over na ons skypegesprek, dus wilde ze dat ik de persona van een stout meisje zou aannemen. Dat betekende dat ik verleidelijke, donkere kleren aan moest doen en met een nieuwe naam in een bar moest gaan zitten. Ik moest me volledig aan deze nieuwe identiteit houden als ik met iemand begon te praten.

Ik koos voor de naam Lucille en deed een ongepast kort rokje (zo kort dat je alles kon zien als ik uit de auto stapte) en een topje met een laag decolleté aan. Ik deed donkere paarse lippenstift en extra veel mascara op. Ik was op weg naar het vliegveld voor een vlucht naar Bangkok. Vliegvelden zijn de perfecte plek om een nieuwe identiteit aan te nemen. (Nadat je door de douane bent natuurlijk, ik wil dat het heel duidelijk is dat ik geen wetten overtreed.)

Je wordt omringd door uitgeputte vreemdelingen, veel zijn dronken, die ongeveer alles willen geloven – dat hun vliegtuig echt maar vijftien minuten vertraging heeft, dat dit reisje naar Parijs eindelijk zal betekenen dat Jean-Luc weggaat bij zijn vrouw en dat ik Lucille ben.

“Ik wist niet zeker of ik opgewonden was door het seksspelletje of door de geur van gegrilde braadworst.”

Ik kwam vijf uur te vroeg aan op het vliegveld (Lucille zou net te vroeg aankomen, maar Maria ging naar Thailand en wilde echt geen risico’s nemen) en ik ging op mijn gemak door de douane. Ik vond een plekje bij een Ierse pub en keek of er een leuk iemand was om mee te praten. Ik was nerveus, maar ook opgewonden – ik wist niet zeker of dat kwam door het seksspelletje of door de geur van gegrilde braadworst, maar ik voelde in elk geval van alles tegelijk.

Rodgers laat vaak getrouwde stellen – “die nog wel van elkaar houden, maar elkaar niet meer leuk vinden” – deze oefening doen. Ze ontmoeten elkaar als onbekenden in een bar, waardoor er hopelijk weer passie en intrige in hun anders zo monotone relatie komt.

Er was maar één man die in zijn eentje in de bar zat; alle andere mannen waren met hun familie of vriendinnetjes. Lucille is stout, maar niet zo stout. Ik bestelde een Jameson met ijs en beloofde mezelf dat ik met de vrijgezelle man zou praten als ik mijn drankje op had. Hij leek ongeveer veertig jaar en erg van eten te houden. Hij keek niet naar me, zijn knieën wezen niet eens mijn kant op. Dat is de manier waaraan ik normaal kan aflezen of iemand geïnteresseerd is. Het zou kunnen dat ze gewoonweg niet kijken, maar zodra hun lichaam naar mij toegedraaid staat, weet ik hoe laat het is.

“Hey, hoe gaat het? Ik ben Jessica,” zei ik. Fuck. Jessica?

“Hoi, leuk je te ontmoeten,” zei hij. Ik glimlachte. Terwijl ik nadacht over een onbenullige vraag die ik hem kon stellen, begon zijn telefoon te piepen. Voordat ik het wist, was hij aan het FaceTimen met zijn hele gezin: twee baby’s, een hond en zijn vrouw.

Ik bestelde twee kroketten en ging aan een tafel zitten met zicht op een televisie om The Steve Harvey Show te kijken.

Conclusie

Het komt niet vaak voor dat mensen actief hun seksleven proberen te verbeteren, zoals ze dat doen met bijvoorbeeld hun conditie en hun carrière. Ik vind het eerlijk gezegd vervelend dat ik voor ik aan dit experiment begon niet eens had geprobeerd om de binnenkant van mijn vagina te bekijken. Ik ben waanzinnig blij dat een vrouw die ik nooit eerder heb ontmoet me die instructies gaf. Ik ben ook blij dat deze vrouw me vroeg om de tijd te nemen – tijd die ik normaal besteed aan Snapchat – om de rest van mijn lichaam te ontdekken op een manier waar ik nog nooit aan had gedacht: met aandacht en compassie.

Misschien dat mijn vagina niet naar ananas smaakte – wat maakt het uit. Uiteindelijk was het doel van deze oefening niet om de smaak van mijn lichaam te verbeteren om een man te plezieren. Alle gekke en onverwachte dingen die ik deed – zoals het bedenken en aannemen van een nieuwe identiteit – zorgen voor opwinding in je seksleven, omdat het de routine doorbreekt, het alledaagse, en alle andere dingen die seks suf maken.