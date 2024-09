Ik ging op bedevaart naar de Albert Heijn waar Justin Bieber gisteren bier kocht

Alles wat Justin Bieber aanraakt, verandert in goud. Dus ook de Albert Heijn XL aan het Gelderlandplein in Amsterdam waar hij gisterenavond met Martin Garrix een winkelmandje kwam vullen. Dat Bibi zonder beveiliging (je kon hem gewoon aanraken zonder de gevangenis in te vliegen) de winkel betrad, maakte nogal wat los in Nederland. Afgaande op de vele tweets en berichten van zowel trotse als ontgoochelde fans werd zijn bezoek als een bovenaardse verschijning ervaren, en daarmee de bewuste Albert Heijn als een bedevaartsoord.



Gisteren was ik er niet bij want ik kom nooit in Buitenveldert, daarom besloot ik vandaag de supermarkt te bezoeken. Ik onderzocht in hoeverre het Bieberaura de dag na zijn verschijning nog door de gangpaden dwaalt, en probeerde zo goed en zo kwaad mogelijk de laatste resten Biebersfeer op te snuiven.

Als ik het winkelcentrum binnenloop staat een jongen in een Albert Heijn-pakje bij de draaideur te wachten. Het is vast zijn taak om tienermeisjes die vandaag massaal willen komen nagenieten van de Bieberprésence buiten te houden, denk ik. Maar wanneer ik hem daarnaar vraag vertelt hij dat het zijn taak is om alle karren in het gebouw te verzamelen, en dat hij geen fuck geeft om Justin Bieber.

“Ik heb gehoord dat hij hier was, ja, maar het boeit me niet veel,” vertelt hij. Hij denk dat ik het niet zie, maar als hij de andere kant opkijkt rolt hij even met zijn ogen. Ik vraag hem of de sfeer in het gebouw veranderd is sinds Bieber er is verschenen, maar ook dat ontkent hij: “Hier hangt helemaal geen Biebersfeer. En als hij er wel hangt, voel ik hem niet. Ik ben geen fan. Succes!”

Ik begin bij het begin, op de eerste plek waar Bieber moet zijn geweest: bij de winkelmanden. Het zou leuk zijn om dezelfde mand in handen te hebben als de god van Pop, dus ik kijk of ik op basis van geur kan uitmaken welke dat zou zijn. Ik snuif aan wat handvaten op zoek naar de geur van onbetwist zelfvertrouwen, swag en bloemige noten (dat zou volgens het internet in zijn favoriete parfum, Herrera for Men, zitten). Ik ruik niks – misschien heeft Bieber weinig last van sterk ruikend handzweet, of misschien heeft iemand écht zijn winkelmand verkocht op Markplaats – dus ik ga met een willekeurig mandje verder.

Het liefst wil ik dezelfde weg afleggen als Bieber gisteren. Ik speur de grond af op zoek naar een teken – de afdruk van een dure sneaker of een soort slakkenspoor dat geile Beliebers achtergelaten kunnen hebben – maar ik zie vrij weinig. Waarschijnlijk omdat deze mevrouw net alle laatste Biebersporen heeft uitgewist:

Deze vrouw :(

​Bij de schappen wijn ligt een medewerker op de grond. Hij doet alsof hij het onderste schap aan het aanvullen is, maar zijn positie doet me vermoeden dat hij net als ik stiekem op zoek is naar resten Bieber. Ik vraag hem of hij gisteren aan het werk was en dat was hij. “Het was kwart voor tien, vlak voor sluitingstijd, toen Justin Bieber binnenkwam. Ik zag eerst Martin Garrix en daarna pas Bieber. Ik had hem eerst niet herkend. Iedereen in de winkel werd gek, maar niemand toonde het. Niemand durfde hem aan te spreken,” vertelt de jongen die overigens geen fan is, maar wel direct zijn zusje heeft geappt.

Op de vraag hoe het voelt om Justin Bieber te zien verschijnen voor je bloedeigen neus, zo tussen de roze koeken en dropjes, reageert hij vrij rustig: “mwah, Martin Garrix woont in een toren om de hoek, dus hier komen wel vaker celebrities over de vloer.”

Bieber vulde gisterenavond hier een hele winkelmand vol. Ik weet tot nu toe alleen dat hij zes Corona’s en een pak splitijsjes van het AH-huismerk heeft gekocht. De winkelbediende weet meer: “Ik heb gehoord dat hij iemand vroeg waar de pittige salsasaus stond.”

​Het is goed mogelijk dat Hij deze salsa heeft aangeraakt

Aha! Ik loop terug naar het begin van de winkel en ik denk het gegons van imploderende tienerharten te horen. Een zekere spanning is voelbaar, maar ik weet niet zeker of dat komt omdat iedereen hier gisteren zijn gevoelens wel wilde maar niet kon uiten, of omdat een winkelbediende me net heeft verteld dat ik geen foto’s mag nemen.



​Ik vraag een klant die dichtbij de salsa’s staat of hij beseft dat Justin Bieber gisteren precies daar stond. “Dat doet me helemaal niks,” zegt hij. Op de vraag of hij zelfs geen greintje Bieberfever in de lucht voelt hangen, antwoordt hij dat het er misschien wel is, maar dat de muziek in de Albert Heijn zo slecht is dat hij zich niet geroepen voelt om te gaan dansen of zingen.

Een winkelbediende verderop vertelt me: “Het enige wat ik weet is dat hij ontzettend lang bij het vriesvak stond.” Ik hou de ijsjes vast die Bieber gisteren na een zorgvuldig denkproces uitgekozen heeft – sinaasappel yoghurtijs – en vraag de man naast me of hij beseft dat hij zich op vrij heilige grond begeeft. “Ah ja, ik heb gehoord dat hier een bekend iemand was,” zegt hij, “lijk ik daar misschien op?” Ik zeg nee want hij is nogal oud en kalig.



Bij het bier vraag ik hetzelfde aan een andere vrouw. Zij reageert fel: “Heilige grond voor jou misschien, ja, maar voor mij niet.” Ik weet niet goed wat te antwoorden dus ik zeg bedankt en terwijl ik wegloop hoor ik hem nog iets naroepen over vrijheid van meningsuiting en idiote aandacht voor tieneridolen. Een jong koppel is enthousiast, vooral het meisje. Op de vraag of het voor haar een openbaring zou zijn om Bieber te zien, zegt ze heel enthousiast “jaaaaa” en dat ze het “héééééél jammer” vindt dat ze er gisteren niet was.

​Hier zou De Klok moeten staan, maar dit schap was leeggeroofd, hoogstwaarschijnlijk door fans die gisterenavond na hem de winkel verlieten

Ik eindig bij de kassa, de plek waar Bieber naar zijn ‘bonus card’ moet zijn gevraagd en naar zijn identiteitskaart want hij kocht alcohol. De kassamedewerker vertelt me dat het gisteren helemaal losging in hun Whatsapp-groep. Het meisje dat Bieber bediende is er vandaag niet – misschien moest ze nog bijkomen – maar volgens haar collega liet ze via die groep wel weten dat ze het raar vond en niet goed wist hoe ze zich moest gedragen.



Verder werd er vooral erg gelachen om iets wat in Biebers winkelmandje lag. “We hebben wat hij gekocht heeft eigenlijk onbesproken gelaten, behalve één ding: hij kocht vier biertjes van ons huismerk, De Klok.” Ach, wat mooi. Ondanks de ontelbare nullen op zijn bankrekening is Bieber heel gewoon gebleven.

​Alle foto’s door Pete Wu​

