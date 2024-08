Ik ging op date met Berghain-resident Roi Perez

Toen ik een jaar geleden in Tel Aviv was keek ik mijn ogen uit – de mannen daar zijn zo knap dat ze van een andere planeet lijken te komen. Sindsdien heb ik een zwak ontwikkeld voor Israëlische jongens, naast mijn fascinatie die ik al had voor dj’s. Iemand die kan draaien weet mijn hart sneller te laten kloppen, en al helemaal als het een charismatische en mooie man als de Israëlische Roi Perez is. Hij is een resident-dj bij het Berlijnse Berghain en Panorama Bar, het walhalla van de techno- en housescene.

Afgelopen weekend draaide hij bij Red Light Radio en in De School in Amsterdam. Een uitgelezen kans om Roi te ontmoeten. Hij heeft al een vriendje en hij wordt regelmatig omringd door een hoop blote mannen op de dansvloer, maar dat weerhield mij er niet van om met hem op date te gaan in het kader van een interview. Licht nerveus fietste ik afgelopen zaterdag naar Red Light Radio waar hij wat plaatjes draaide. Onderweg luisterde ik naar het nummer Last Night a DJ Saved My Life om alvast een beetje in de stemming te komen. Bij aankomst voelde ik me weer even achttien jaar oud.

Roi wilde graag naar een aquarium, dus nam ik hem mee naar Artis om vissen te kijken. Terwijl we samen de visjes in het aquarium telden, gooide ik mijn charme in de strijd om Roi’s hart te veroveren.

Noisey: Vanwaar die fascinatie voor vissen?

Roi Perez: Ik denk omdat de oceaan een soort verborgen wereld is. Er is zoveel moois onder water. Het fascineert me hoe vissen bewegen en ik vind al die kleurtjes ook heel mooi. Ik voel me bovendien ook fijn bij water, ik ben namelijk aan de kust opgegroeid. Het voelt vertrouwd en ik word er kalm van. Daarom vind ik Amsterdam ook tof, je hebt overal in de stad toffe plekjes aan het water.

Hoe was het thuis eigenlijk, voordat je naar Berlijn verhuisde?

Ik groeide op in Ashkelon, dat ligt in het zuiden van Israël. Ik kon daar niet openlijk mezelf zijn. Het was namelijk geen plek waar ik kon vertellen dat ik op jongens viel. Toen ik zeventien was reed ik regelmatig naar Tel Aviv om naar queer-raves te gaan.

Hoe was dat?

Die feestjes waren intens en duister. Ik ontdekte eindelijk plekken waar ik écht mezelf kon zijn en ik kwam erachter dat het onderdeel was van een grotere gemeenschap. Uiteindelijk verhuisde ik naar Tel Aviv waar ik regelmatig naar clubs als The Block ging. De queerscene daar is erg verbonden met de muziekwereld en de clubscene.

Knappe mannen hebben ze daar in Tel Aviv trouwens!

Als jij het zegt…

Ja…

Haha, sorry, ik ben de vraag even kwijt.

Eh, Tel Aviv en de muziekwereld!

Oh ja! Nou ik ging dus veel uit en toen kwam ik in contact met dj’s. Een keer was ik op een huisfeestje van een vriend waar ik mocht draaien en toen vond ik het zo tof dat ik het vaker wilde doen. Het was een magisch gevoel toen ik voor de eerste keer aan de knoppen zat en ik mensen zag dansen op de muziek die ik draaide.

Hoe was jouw coming-out eigenlijk?

Toen ik zeventien was kwam ik uit de kast, maar het belangrijkste was eigenlijk dat ik sindsdien mezelf ging accepteren en daardoor gelukkiger werd. Toen ik voor de eerste keer verliefd werd op een man, kon ik voor een week niet stoppen met glimlachen.

Herkenbaar. Wanneer was je eerste keer Berghain?

Toen ik 23 jaar oud was. Ik weet nog dat ik echt niet wist wat ik kon verwachten, en het was uiteindelijk zo anders dan ik me had voorgesteld! Echt een vrije plek met een bijzondere energie, ik was meteen verliefd. En jij dan?

Ik ben op m’n achttiende een keertje naar Berlijn gelift en naïef naar Berghain gegaan. Ik had geen idee wat ik kon verwachten, maar het was alsof ik het gayparadijs had ontdekt.

Ja, een paradijs is het wel. De energie die in Berghain hangt is onbeschrijfelijk. Het is een vrije plek waar iedereen elkaar respecteert en waar je echt jezelf kunt zijn. Niemand zal je daar raar aankijken.

Ja, en nu zit ik tegenover een dj uit dat paradijs. Had je je ooit voorgesteld dat je in Berghain zou draaien?

Ik had er stiekem wel van gedroomd, maar ik had niet per se verwacht dat ik ooit écht in Berghain zou draaien.

Wat is je favoriete plek om te draaien?

Berghain natuurlijk, maar Tbilisi is ook een van mijn favoriete bestemmingen nu.

Ik had een emotionele facebook-post van je gelezen nadat je in Bassiani had gedraaid. Over dat jij vroeger dacht dat je de enige homo was in je omgeving.

Klopt. Ik voel me daarom verbonden met het publiek in Tbilisi, het doet me namelijk denken aan mijn tijd in Israël. Lhbt’ers moeten in Georgië nog echt voor hun rechten vechten. Ik had de eer om op het eerste openlijke homofeest te draaien en ben blij dat ik op die manier iets heb kunnen beteken voor de lhbt-gemeenschap daar.





Heb jij zelf trouwens een relatie?

Ja, ik heb bijna vier jaar een relatie met een speciale en prachtige man.

Flirt je weleens met mensen in het publiek als je staat te draaien?

Haha, soms communiceer ik op een bepaalde manier met het publiek, maar het is niet per se m’n intentie om te flirten, denk ik.

Ben je zelf nog op de dansvloer te vinden soms?

Ja, als ik tijd heb.

Samen met je vriendje?

Ja, we gaan vaak samen uit!

Ben je iemand die jaloers is?

Nee, ik vind dat jaloezie niet constructief is.

Je hebt ook bij Lab.Oratory gedraaid zag ik, een bekend fetisjfeest.

Ja, ik vind dat een fijne plek. Het draait daar niet om zien en gezien worden. Er hangt een goede energie en er hangt natuurlijk ook een seksuele spanning. Ik vind de dansvloer sowieso een hypnotiserende en verleidende plek.

Vindt je vriendje het niet moeilijk dat je dj bent?

Nee, wij doen niet aan jaloezie. Hij vindt het eerder lastig dat ik vaak met werk bezig ben, ook als we bijvoorbeeld op vakantie zijn. Ik kan midden in de natuur namelijk echt geïnspireerd raken.

Ja? Houd je van reizen?

Ja! Ik zie veel interessante plekken en ontmoet veel leuke mensen, maar soms is het vermoeiend want het blijft werk natuurlijk. Ik heb de afgelopen tijd door Scandinavië gereisd waar ik veel gigs had!

Wat tof! Maar voel je je soms niet alleen in zo’n hotelkamertje?

Nee hoor. Natuurlijk mis ik m’n vriendje soms, maar het is denk ik ook goed om iemand te missen.

Je klinkt wel romantisch.

Ik romantiseer veel dingen, maar of ik romantisch ben weet ik niet.

Hey, ik zag Nemo zwemmen! Eet jij eigenlijk ook vis?

Laten we het niet over eten hebben, ik heb heel erg honger.

Laten we iets gaan eten dan, ik wil niet dat je chagrijnig wordt!

Goed plan!