Ik goochelde met kortingscodes van bezorgapps om een week te eten als een vorstin

Sinds een paar jaar wordt Nederland overspoeld met fiets- en scooterkoeriers als Foodora, Deliveroo en UberEats. Het concept is simpel: je downloadt de app, scrollt door het lekkere eten en met een paar klikken en een half uur vingers draaien wordt het eten van je lievelingsrestaurant aan je deur bezorgd.

Met drie services die precies hetzelfde systeem hanteren, is het logische gevolg steenharde concurrentie. Het is mensen laten eten of zelf opgegeten worden. Elk bedrijf probeert het hoofd boven water te houden door middel van eenzelfde kortingssysteem: wanneer een vriend(in) via jouw persoonlijke code de app downloadt en een bestelling plaatst, krijgen jullie allebei ongeveer tien euro korting.

Een prachtig systeem, dat er natuurlijk om vraagt om volledig uitgebuit te worden. Dat zie ik rondom me al gebeuren. Jonge, hongerige mensen grinniken op de bank als ze weer eens een korting van tien euro binnenharken. Een vriend zei letterlijk nadat hij weer vier kortingscodes ontvangen had en op het punt stond wat Keng Kiouw Waan Koeng te bestellen: “Wat dom van die bedrijven, wat dom.”

Is het werkelijk zo simpel? Als je een hele groep mensen verzamelt die allemaal via jouw code eten bestellen, zit jij dan een week als koning of koningin op een troon van fastfood? Kan je, als je het een beetje slim aanpakt met kortingscodes, bezorgservices snoeihard naaien? Dat zocht ik voor je uit.

Alle foto’s door auteur.

De voorbereiding

In een normale week geef ik ongeveer vijftig euro uit aan eten en sta ik uren in pannen te roeren. Als ik de geruchten mag geloven, kan ik door de bezorgapps uit te buiten geld en tijd besparen en bovendien lekker eten.

Een slimme Chinese filosoof zei ooit: ken je vijand. Met het oog op maximale uitmelking is het dus belangrijk de algemene voorwaarden van elke bezorgdienst te bekijken, om erachter te komen wat hun sterke en zwakke punten zijn en hoe je die het best kan misbruiken.

Foodora: 8 euro korting bij een bestelbedrag van 18 euro, 2,50 euro bezorgingskosten

Deliveroo: 10 euro korting bij een bestelbedrag van 18 euro, 2,50 euro bezorgingskosten

UberEats: 5 euro korting, geen minimum bestelbedrag, geen bezorgingskosten

Voordat je een code kunt gebruiken, moet je boven een minimum bestelbedrag zitten dat min of meer het dubbele is van je korting. Daar komen nog wat bezorgkosten bovenop. Niet zo voordelig als ik dacht, maar ook niet het einde van de wereld. Met wat slim rekenwerk zou het nog altijd moeten lukken om zoveel mogelijk eten te krijgen voor een zo laag mogelijke prijs.

Ik download de drie apps en krijg van elk een introductiekorting van tien euro. Ik heb dus al dertig euro om de week mee te beginnen. Daarna kondig ik mijn experiment aan op Facebook, de ideale plek om mensen te ronselen. In een mum van tijd vind ik vijf mensen die via mijn code eten willen bestellen deze week. Daarna ga ik op de bank zitten, met mijn telefoon in de hand. Laat maar binnenstromen, die kortingen!

Maandag

Mijn aankoop: hutspot, romanescastamppot en hangop.

08:30: Ik skip ontbijt omdat je pas vanaf half elf kunt bestellen en ik eerder van huis moet om naar school te gaan.

11:45: Het rommelt in mijn maag, dus ik scroll door de apps en word geconfronteerd met de eerste ontgoocheling van de dag: alles is hartstikke duur. Een kom soep voor acht euro, een simpele salade voor veertien, een gevulde aardappel voor vijftien.

Normaal zou ik op dit tijdstip voor een belegd broodje gaan, maar om aan het minimum bestelbedrag te komen, zou ik er meer dan vier moeten kopen. Niet echt praktisch, want die dingen worden slap na een dag in de kast. Ik kies uiteindelijk voor twee grote bakken stamppot (zestien euro) en een bakje hangop om aan het minimumbedrag te komen. Er gaat tien euro vanaf. Ik eet een bak stamppot, de tweede bewaar ik voor morgen.

16:00: Ik ben dom geweest. Je moet bij Deliveroo meerdere keren bestellen voordat je een kortingscode krijgt die je naar vrienden kunt sturen. Hun systeem bewijst dus meer foodhackproof te zijn dan dat van UberEats en Foodora. Ik besluit met die laatste twee verder te gaan.

18:00: Een vriend bestelt bij UberEats via mijn code. Hij krijgt dus tien euro korting op zijn bestelling. UberEats werkt niet met een minimum bestelbedrag, dus we bestellen een grote bak gado gado.

Bestelbedrag: 22,50,- Korting: 10,- Totaal: 12,50,-

Dinsdag

12:00: In mijn koelkast staat die tweede bak hutspot op me te wachten. Dit gaat de goede kant op.

18:30: Ik bestel vanavond samen met mijn vriendin Maartje. Omdat er zoveel aanbod is, zijn we meer dan twee uur bezig om een gerecht uit te kiezen. Dat is ongeveer evenveel tijd als naar de supermarkt lopen, ingrediënten halen en zelf wat in elkaar toveren. We worden strontchagrijning. Uiteindelijk kiezen we Indiaas: ik bestel roti en zij een vleesbox. We bestellen via mijn telefoon met mijn eigen introductiekorting bij UberEats.

18:45: Het is best lachen dat je de route van de koerier kunt volgen via de app. Je ziet wanneer hij of zij verkeerd rijdt. LOL! We komen erachter dat we de koerier ook een bericht kunnen sturen.

“Hee!” “hoi” “Hoe gaat het?” “goed” “Ben je al onderweg met mijn eten?” “ja dus het is een beetje gevaarlijk om te appen nu” “Oke doe voorzichtig”

22:30: Ik woel een beetje in bed terwijl ik wacht op dat fantastische pingelgeluid van mijn telefoon. Het komt niet. Geen van mijn vrienden bestelt via mijn kortingscodes. Ik stuur ze allemaal een herinnering en ga slapen met het gevoel dat ik een stalker ben, en het prototype van een gierige Nederlander.

Bestelbedrag: 10,- Korting: 5,- Totaal: 5,-

Woensdag

8:30: Ik ga weer de deur uit met een lege maag. Het enige wat in mijn koelkast staat is een restje stamppot dat ik voor geen haar meer vertrouw.

12:00: Ik strik twee vrienden om samen broodjes mee te bestellen. Mijn klasgenoot bestelt via mijn Foodora-kortingscode (yes), maar na betaling komen we erachter dat de korting er helemaal niet vanaf is gegaan. Heel slim, Foodora! Ik krijg geen nieuwe kortingscode en we betalen de volle pot. Het is leuk om eten te laten bezorgen op school – de bezorger loopt naar de receptie, waarna er wordt omgeroepen wie van de 25.000 studenten er broodjes heeft besteld – maar los van dat optimale momentje, heb ik eigenlijk vooral kopzorgen. Hoe kom ik aan meer kortingscodes voor mijn avondmaal? Waarom heb ik na dit broodje nog steeds honger? Waarom is het leven zo zwaar?

Baas.

16:30: Ik loop langs een oliebollenkraam. Ik wil een oliebol. Bij Deliveroo zit een oliebollenkraam, maar daar moet je voor minimaal twintig euro aan oliebollen bestellen. Bovendien heb ik geen kortingscode meer en is het ook een beetje onzin. Tenzij ik morgenochtend oliebollen wil eten. En morgenmiddag. En morgenavond. Nee, toch maar niet.

17:00: Mijn telefoon licht op. Een vriendin heeft via Foodora besteld. Mijn korting rolt binnen.

18:30: Het aanbod op Foodora is bij mij in de buurt aan de kleine kant. Ik koop drie wraps – een met aubergine, een met feta en een met falafel – en twee bakjes ijs om aan mijn minimumbedrag te komen.

Totaal uitgegeven bedrag: 4,50 voor de broodjes en 13,40 voor mijn avondeten Oorspronkelijk bedrag, zonder korting: 32 euro Overgebleven korting: 4 euro bij Foodora (want gedeelde korting), 10 bij Foodora

Donderdag

12:00: Met mijn Foodora-kortingscode bestel ik twee broodjes, een açaibowl en een Weerstand!-shotje met kurkuma, gember en ananas. Dat laatste smaakt nergens naar, maar ik kan wel wat meer weerstand gebruiken in deze stressvolle week. Omdat de açaibowl gigantisch is, bewaar ik de helft voor later.

18:30: Ik eet de rest van mijn açaibowl en een bakje chocolade-ijs als toetje. Sinds gisterochtend heeft niemand van mijn vrienden meer besteld. Ik dacht dat de kortingscodes me om de oren zouden vliegen, maar de realiteit is dat ik mensen wanhopig foto’s van eten stuur in de hoop dat ze honger krijgen.

Totaal uitgegeven bedrag: 13,50 euro Oorspronkelijk bedrag, zonder korting: 23,50 euro Overgebleven korting: 10 bij Foodora

Bestelbedrag: 23,50,- Korting: 10,- Totaal: 13,50,-

Vrijdag

Ik zie het positief in: ik heb nu én sushi gehad, én ik kan voor hetzelfde bedrag weer eten bestellen. Ik gebruik het resterende geld om mezelf te trakteren op twee grote stukken taart als lunch, in de hoop mijn verdriet om deze gefaalde week weg te eten.

Wat een met voedsel overladen week had moeten zijn, werd uiteindelijk een week vol stress, hoofdpijn en nachtmerries. Ik droomde van stapels kortingscodes en bergen lekker eten, maar uiteindelijk heb ik vooral mijn vrienden lastiggevallen. Een beetje beteuterd stap ik van mijn denkbeeldige fastfoodtroon. Ik heb zeventig euro uitgegeven in vijf dagen – twintig euro meer dan normaal – en niet eens echt lekker gegeten. Goed, ik heb ook een week niet hoeven koken, maar in plaats daarvan telkens op een bezorger zitten wachten is ook geen pretje. Kortom: als je aartslui, vermogend, niet veeleisend op voedselgebied of geplaagd wordt door pleinvrees is het een prima idee om elke avond eten te laten bezorgen. Ik duik wel weer gewoon de keuken in.