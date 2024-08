Ik hou van seks, maar met mijn partner vind ik het maar vermoeiend

In Vraag het VICE beantwoorden we, met de hulp van psychologen, experts en ervaringsdeskundigen, jullie levensvragen. Of die nu gaan over onbeantwoorde liefdes, irritante huisgenoten of het gevoel van verlammende onzekerheid dat je overvalt na een avondje zuipen. Wil je ook dat we je vraag beantwoorden? Stuur een e-mail naar djanlissa.pringels@vice.com.

Hé VICE,

Videos by VICE

Ik weet eigenlijk niet zeker of mijn probleem écht een probleem is, of dat iedereen dit zo ervaart. Maar ik worstel al een tijdje met het volgende: ik heb een gigantisch libido, maar seks verveelt me. Ik heb wel zin in seks, maar eenmaal ik bezig ben, wordt het al snel saai en na een tijdje soms zelfs vervelend.

Als tiener vond ik seks het allerspannendste wat er is en ik heb mezelf altijd als een open en vrijgevochten vrouw gezien. Ik keek vaak porno, op mijn dertiende kreeg ik een kleine vibrator van mijn vrienden en zodra ik op mijn vijftiende ontmaagd werd, was het hek van de dam: ik scharrelde en experimenteerde er op los. Vanaf dat moment zat ik ook aan de pil. Ik ben altijd dol geweest op hoe de spanning zich langzaam opbouwt voordat je seks met iemand hebt, dus die momenten zocht ik op. Het liefst ging ik op vrijdag naar de kroeg, waar ik dan met iemand die ik amper kende tongde en met een beetje geluk ook mee naar huis ging. Meestal waren dat mannen, soms ook vrouwen. De seks vond ik dan wel fijn, al was voor mij de spanning na de eerste paar minuten eigenlijk al weg.

Toen ik twintiger werd, verlangde ik naar een meer intieme connectie. Ik kreeg relaties, en hoe fijn die ook waren: de seks vond ik al snel saai. Het is niet zo dat mijn partners gewoon niet goed waren in bed. In tegendeel zelfs, mijn huidige geliefde weet precies wat-ie doet, en probeert ook van alles uit om me tevreden te houden. Maar nu ik hem al een tijdje ken, vind ik het gewoon niet zo boeiend meer. Het voelt na een paar minuten monotoon en vermoeiend. Ik kijk op tegen het smerig worden, de lakens vervangen en de fysieke uitputting. Ik moet me dan echt ontzettend concentreren om nog geil te kunnen worden, en meestal doe ik dat door te fantaseren over andere mensen met wie ik – in mijn fantasie – voor het eerst seks heb.

Ik heb verschillende dingen geprobeerd: ik ben een tijdje gestopt met de pil, ik heb verschillende speeltjes gekocht, we kijken soms samen porno, hij heeft me een keertje vastgebonden en we hebben onze relatie ook een keertje ‘geopend’. Dat hielp allemaal wel even, maar na een tijdje begon ik het toch weer saai te vinden. Ook was het vervelend om steeds weer ergens een condoom vandaan te moeten vissen, dus ben ik uit gemakzucht de pil weer gaan slikken.

Ik ben nog steeds geïnteresseerd in experimenteren. Mijn grootste fantasie is om groepseks te hebben. Maar ik ben bang dat ik ook dat me snel zou gaan vervelen. Dus als ik nu opgewonden ben, masturbeer ik even. Dat vind ik gemakkelijker. Tegelijkertijd is het zonde, want ik mis wel het gevoel dat spannende seks me kan geven.

Is er een manier om seks met dezelfde persoon voor mij weer spannend en leuk te maken? Of is een eeuwig spannend seksleven gewoon niet voor me weggelegd?

Groetjes,

K.

Hey K.,

Dat seks met dezelfde persoon na een tijdje minder boeiend kan worden, is niet zo vreemd: uit onderzoek van de Ludwig Maximilian Universiteit in München blijkt dat het gevoel van seksuele voldoening in een relatie na twaalf maanden zijn piek heeft bereikt. Andere onderzoeken hebben er daarbij op gewezen dat het vooral vrouwen zijn die na een tijdje verveeld raken van seks met dezelfde persoon.

Voor de één is dat geen probleem, de ander vindt dat wél vervelend. Er zijn mensen die seks überhaupt niet zo bijzonder vinden, of voor wie één keer per maand flink van bil gaan genoeg is. Er zijn geen regels over hoe seks moet voelen, hoe vaak je het moet doen en wat je opwindend moet vinden en wat niet. “Ik hoor constant van koppels dat seks in hun relatie minder interessant wordt,” vertelt Yuri Ohlrichs, seksuoloog NVVS en werkzaam bij Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit. “Voor het ene koppel is dat vervelend, voor iemand anders is dat juist weer een opluchting, omdat ze seks minder belangrijk vinden.”

Jij geeft aan dat je het gevoel dat lekkere seks je kan geven echt mist. En we kunnen je geruststellen: dat je seksleven je nu wat verveelt, betekent niet dat je spannende seks – ook mét je huidige partner – hoeft af te schrijven.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je verlangen naar seks zich niet vertaalt naar hoe je seks in de praktijk beleeft. De anticonceptiepil kan daar bijvoorbeeld invloed op hebben. “Ook andere medicatie, zoals antidepressiva, kan ervoor zorgen dat je seks minder fijn ervaart,” geeft Ohlrichs aan. Dat je je snel verveelt tijdens de seks kan ook een mentale oorzaak hebben: misschien heb je een hoop stress, zit je niet zo lekker in je vel of is je leven – en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen – zodanig veranderd dat seks er een minder prominente plek in krijgt.

Volgens Ohlrichs is het ook goed om stil te staan bij wat seks voor jou precies betekent. Je vertelt dat je als tiener seks al erg boeiend vond en veel hebt geëxperimenteerd met onenightstands, maar ook dat je seks nog steeds associeert met vieze lakens. Is seks voor jou, ondanks dat je het geil vindt, ook een beetje smerig? “Het zou best kunnen dat je vroeger ingeprent hebt gekregen dat seks vies is, waardoor je nooit volledig kan genieten van seks en je het ook moeilijker vindt om je emotioneel open te stellen tijdens seks,” vult Ohlrichs aan. Dat zou er volgens hem voor kunnen zorgen dat je seks vooral associeert met de fysieke kant ervan, met een snelle wip met iemand die je niet goed kent. Ook zou het kunnen zijn dat je het makkelijker vindt om ‘vies’ te worden bij iemand om wiens mening je minder geeft dan om die van je partner.

“Sowieso is het goed om te kijken naar wat je kan doen om die verveling en dat ongemak weg te nemen, samen met je partner,” vertelt Ohlrichs. “En dat gaat dan niet alleen over nieuwe standjes of seksspeeltjes, maar ook over hoe de aanloop naar seks verloopt. Wordt er goed gecommuniceerd? Hoe begin je de seks? Zijn jullie op elkaar afgestemd, willen jullie hetzelfde of hebben jullie andere wensen? En hoe is het na afloop, hebben jullie aandacht en zorg voor elkaar?”

Ook is het volgens Ohlrichs belangrijk dat je niet bang bent om je verlangens uit te blijven spreken. “Je schrijft dat je graag een keertje groepsseks wilt, maar dat je bang bent dat ook dat je zal vervelen,” vertelt Ohlrichs. “Ik zou je aanraden om het toch een keertje uit te proberen, zonder er van te voren al vanuit te gaan dat het niets wordt. Die gedachte kan er namelijk voor zorgen dat je zo’n experiment als minder plezierig ervaart. ”

Misschien ontdek je dat je seks voor jou puur fysiek is, een handeling die volledig losstaat van een romantische connectie met iemand. Of het kan zijn dat je seks op verschillende manieren wil ervaren. Beukende seks met iemand die je niet goed kent, en intiem en sensueel de liefde bedrijven met een geliefde. Misschien ontdek je juist dat je het leuk vindt om met je partner heel onpersoonlijke en wilde seks te hebben, dat je elkaar in bed wil behandelen als complete vreemden – eventueel nog met iemand anders erbij.

Je schrijft dat je opkijkt tegen het opruimen na seks. Ook zoiets praktisch kan invloed hebben op je seksbeleving. “Het kan zijn dat wat je mist bij seks niet puur fysiek is. Je partner kan bijvoorbeeld na afloop de rommel opruimen, zodat je je daarover geen zorgen hoeft te maken,” vult Ohlrichs aan. Of misschien heb je juist behoefte aan praten over je dag na de seks, zodat seks minder voelt als een fysiek klusje met enkel een orgasme als doel. “Of je kan iets als tantra uitproberen, waarbij je de spanning tussen elkaar weer opbouwt door het orgasme juist uit te stellen,” vertelt Ohlrichs.

Ook kan het zijn dat je huis voor jou gewoon niet sexy is. Je ziet het als een plek waar je tot rust wil komen, waar je een slobberpyjama aan wil trekken om jezelf vervolgens te verliezen in de serie die je aan het bingen bent. “In dat geval kan je met je partner een andere locatie opzoeken: de slaapkamer van iemand anders, of een hotelkamer,” vult Ohlrichs aan.

“Seks kan van alles zijn: spannend en leuk, maar ook zorgzaam en een manier om extra aandacht voor elkaar te hebben,” vult Ohlrichs aan. In dat geval helpt het ook om seks te zien als een beleving, eentje waarbij je je romantische band eventueel kan versterken.

Vraag je partner ook eens wat hij van jullie seksleven vindt. Misschien vindt hij het ook allemaal niet zo boeiend meer, en dan kan de oplossing zitten in jullie gezamenlijke zoektocht naar meer opwinding. “Een partner die met je meedenkt is al de helft van de oplossing,” vertelt Ohlrichs. “En als je er samen niet uit komt, is het altijd handig om een seksuoloog te betrekken. Er is niets mis met hulp vragen.”

Tot slot is het belangrijk om dit te onthouden: je hoeft niet te stressen over het feit dat je seks niet op dezelfde manier ervaart als vroeger. Volgens Ohlrichs ben je goed bezig door een hoop verschillende dingen uit te proberen. Daarbij is het ontzettend fijn dat je partner hier met jou in mee wil gaan. Er is genoeg dus om mee aan de slag te kunnen.