Ik likte mijn telefoon om de ‘iTunes voor Beffen’ te testen

Dankzij een nieuwe webapp van het webcamporno-platform CamSoda weet ik hoe mijn telefoon smaakt.

Het is geen grote verrassing dat de mensen die ons “iTunes voor Pijpbeurten” en de seksversie van smell-o-vision gebracht hebben de genderkloof willen dichten met een app die gericht is op het genot van vrouwen. Hun laatste uitvinding, de O-Cast, nodigt webcamkijkers (en ieder ander die geïnteresseerd is) uit om een befbeurt na te bootsen op hun telefoon en dit door te sturen naar een seksspeeltje voor vrouwen.

De gebruikers kunnen de app likken en hun beste poging opslaan. Hier is wel wat fantasie en wat orale handigheid voor nodig. Het resultaat wordt naar een website gestuurd waar mensen door alle opnames kunnen bladeren om er vervolgens een uit te kiezen. De befbeurt naar keuze kan verstuurd worden naar een vibrator. De makers zien dit als een toevoeging aan de interactie met webcammeisjes, een speeltje voor stelletjes of voor vrouwen die opzoek zijn naar wat hulp van een vreemde.

Darren Press, de vice-voorzitter van CamSoda, vertelde me dat je tong niet per se nodig is. Als je geen zin hebt om je telefoon te likken, kan je de app besturen met je vinger of in een scherm van je browser.

Maar natuurlijk ga ik niet voor het halve werk. Ik heb mijn scherm eerst flink gereinigd met een grote klodder ontsmettingsmiddel in het toilet van mijn kantoor – ik zal voor mezelf spreken, maar het scherm van mijn telefoon is een soort van broedplaats voor bacteriën. En daarna trok ik me even in een hokje voor wat privacy.

De app vraagt je om “haar het beste orgasme van haar leven” te geven. Dat legt de druk wel erg hoog, maar ik ga de uitdaging aan. Mijn telefoon smaakt ontzettend naar Dettol en het is nog best moeilijk om je tong op het scherm te houden terwijl je het bolletje over het scherm beweegt.

Uiteindelijk gaf ik op en heb ik de rest met mijn vinger gedaan. Zodra je tevreden bent met je orale (of vingervlugge) meesterwerk, kan je een titel en een plaatje toevoegen (anderen noemden hun juweeltje Mushroom Cloud en Volcano NoNo). Tot 31 maart kosten de opnames niks, maar vanaf 1 april zullen ze €0,99 kosten.

Persoonlijk zou ik een andere manier gekozen hebben om te strijden voor gendergelijkheid dan het oraal bevredigen van mijn telefoon – maar het is het idee dat telt.