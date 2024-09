Ik maakte 1000 procent winst door te investeren in TrumpCoins

Ik wil graag slapend rijk worden. Helaas kan niet iedereen beddentester bij IKEA worden, maar er zijn meer manieren om met minimale inzet toch het geld te laten binnenstromen. En aangezien ik precies 0,0 procent rente op mijn spaarrekening krijg, besloot ik internetfora af te struinen naar de mogelijkheden om van mijn kleine beetje spaargeld een vetpot te maken.

Al snel las ik dat cryptogeld nogal booming business is. Cryptogeld is een digitale munteenheid die als alternatief wordt gebruikt voor normale geldsoorten zoals de euro. Deze virtuele munten worden alleen niet geproduceerd door een centrale financiële instelling, zoals De Nederlandsche Bank in ons land het monopolie heeft op de uitgifte van bankbiljetten. Bij cryptogeld wordt hele proces van productie tot en met transactie decentraal geregeld door een gigantisch netwerk van computers. Als je de afgelopen jaren niet onder een steen hebt geleefd, zul je wel gehoord hebben van de bekendste cryptomunt, de Bitcoin. Eén Bitcoin is op het moment van schrijven zo’n 1100 dollar waard. In 2012 schommelde de waarde nog rond de 5 dollar. En dat is precies de reden waarom stapels mensen er enorm rijk door zijn geworden.

De waarde van Bitcoin sinds 2011

Als je nu in Bitcoins wil gaan investeren, ben je er alleen rijkelijk laat bij. Maar gelukkig zijn er honderden alternatieve digitale munten, zogeheten altcoins. De voordelen van altcoins verschillen en zijn technisch gezien allemaal net even anders. Met name de soort cryptografie heeft invloed op de kenmerken van een munt. Zo kunnen Litecoins veel sneller worden verstuurd en beloven de makers van Zcash volledige anonimiteit bij een transactie. Maar vooral de prijs is een voordeel, want die is over het algemeen gelijk aan een iets te dure kop koffie op het station.

Ik besloot mij verder te verdiepen in altcoins om te zien of ik er makkelijk geld mee zou kunnen verdienen. Om iets van de technische kant te begrijpen moet je een stuk slimmer zijn dan ik ben, maar om een auto te kunnen besturen hoef je ook niet te weten hoe de motor precies werkt. Daar liet ik me dus niet door afschrikken. Na enig speurwerk kwam ik terecht bij de RonPaulCoin. Deze munt is in 2014 opgericht door de fervente achterban van de voormalig Republikeinse afgevaardigde Ron Paul, een libertariër die in 2012 een gooi deed naar het Amerikaanse presidentschap. De munt behaalde een week na lancering de op een na hoogste marktwaarde onder de altcoins. De makers noemden het een “mogelijke vernietiger van de dollar” en op Reddit werd de munt gehyped met quotes als “in Ron we trust”. Blijkbaar deden zulke overdreven opmerkingen de populariteit van de munt goed, want de waarde ervan verdriedubbelde in enkele dagen.



Een aantal maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen kwam ik ook bij de TrumpCoin terecht. De insteek van die munt is hetzelfde als die van de Bitcoin: het is simpelweg een betaalmiddel. Daar wordt het echter niet voor gebruikt, want de TrumpCoin is eigenlijk een grote grap van Amerikanen die Clinton de verkiezingswinst niet gunden. Het doel van de makers was om Trumps verkiezingscampagne te steunen en een platform te ontwikkelen waar investeerders konden doneren aan goede doelen. Diezelfde investeerders zouden winst maken op hun investering, aldus de website. Ik ben nooit een project tegengekomen dat werd gefinancierd door investeerders van de munt, dus waarschijnlijk was het vooral een manier om meer publiciteit te krijgen. De munt wordt bovendien nergens geaccepteerd als betaalmiddel. Dat je dus ooit met TrumpCoins in de kroeg kan betalen is onwaarschijnlijk, terwijl dat met Bitcoins wel mogelijk is op verschillende plekken. In de praktijk kun je er dus zo goed als niets mee en koop je TrumpCoins puur als investering.

Als de media over TrumpCoin zouden berichten zou de waarde stijgen, was mijn redenering. Dat gebeurde namelijk ook met de Bitcoin. Daarnaast zou een verkiezingswinst voor Trump de TrumpCoin ongetwijfeld populair maken en dus ook haar waarde verhogen. Maar mid-2016 was die winst verre van zeker. Er werd lacherig gedaan over Trump en hij stond onderaan in de peilingen. Dat maakte de TrumpCoin vooral lekker goedkoop. Ik besloot in augustus tweeduizend munten te kopen voor vijf cent per stuk. Honderd zuurverdiende euro’s dus, gewoon voor het experiment. In het slechtste scenario zou ik een paar avondjes op de bank moeten netflixen in plaats van uitgaan, dus dat was te overzien.



Het bleef lang stil rondom de TrumpCoin en ik schoot eigenlijk niks op met mijn investering. Pas toen in de laatste fase voor de verkiezingen bleek dat Trump misschien kon gaan winnen, schoot de waarde omhoog. Op 9 november, toen Trump de verkiezing won, steeg de waarde van de TrumpCoin naar 10 cent en verdubbelde mijn inzet. Ondertussen ontstond er een gekte op internetfora als Reddit en 4Chan. Gebruikers stuurden brieven naar populaire mediabedrijven in de hoop dat er artikelen op websites zouden verschijnen, wat de waarde van de munt ongetwijfeld goed zou doen. Drie dagen voor de inauguratie verschenen er op de websites van CNN en Fox News berichten over een fysieke munt van Trump. Die zou ergens in Rusland worden geproduceerd en een waarde van tienduizend dollar krijgen.



Een grote grap van Poetins internettrollen? Wie weet, maar door de nieuwsberichten groeide de populariteit van mijn investering in ieder geval sterk. Met duizend procent, om precies te zijn. Dit was het moment om snel mijn munten te verkopen. Ik had mijn inleg vertienvoudigd in een half jaar zonder er iets voor te doen, behalve het nieuws in de gaten te houden.

Achteraf is het natuurlijk balen dat ik geen duizenden euro’s had geïnvesteerd, zoals veel anderen dat wel deden. De transactiegeschiedenis van de munt laat namelijk verkooporders zien van tienduizenden euro’s. Wie die plaatste weet niemand, want de identiteit van deze investeerders is niet bekend. Er wordt alleen in anonimiteit over de munt op diverse internetfora gediscussieerd. Aan de toon te zien bestaat het merendeel uit mensen die elkaar opstoken en de discussie totaal niet serieus nemen (“You better improve your spelling or we’re sending you back!” – een reactie op een bericht). De meeste mensen proberen net als ik een graantje mee te pikken van Trumps bekendheid.

Stijging van TrumpCoin door media-aandacht

Momenteel is instappen in TrumpCoin niet meer de moeite waard – zo lekker gaat het ook niet met Trump natuurlijk. Maar bij een aantal van de andere altcoins kan instappen nog altijd wel de moeite zijn. Bovendien komen er ook regelmatig nieuwe munten bij. Soms zijn het munten met compleet nieuwe eigenschappen, maar vaak zijn het oninteressante kopieën van de Bitcoin onder een andere noemer.



‘De markt’ bepaalt de waarde: die stijgt tegelijk met de vraag. Daarom zijn de makers negen van de tien keer fraudeurs, die hun eigen munt in grote hoeveelheid opkopen om de waarde van de munt kunstmatig verhogen. Op een gunstig moment verkopen zij hun bezittingen weer. Ook zijn er genoeg voorbeelden van altcoins die onderdeel van een piramidespel zijn en waarin mensen veel geld zijn verloren. Als je er dus net als ik voor kiest om in te stappen, zie het dan wel als beleggen met enorme risico’s, een beetje als gokken op de uitslag van voetbalwedstrijden. De kopers en de makers zijn regelmatig complete gekken en slimme jongens die op de zolder van hun ouders fulltime het internet verkennen. Of zij in jouw voordeel zullen werken, is lang niet altijd in te schatten.



Ook nationale overheden hebben een enorme impact op de waarde van cryptogeld. In landen als China vrezen professionele beleggers extra controle door de regering, wat de waarde van hun bezittingen binnen seconden doet kelderen. In Nederland geldt cryptogeld niet als wettig betaalmiddel, maar als vermogen. Dat is best raar, want je kunt er op steeds meer plekken mee betalen. De belastingdienst wil toch dat je aangifte doet over je Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen. Je betaalt er dan vermogensbelasting over, maar geen btw.

Veel landen weten niet goed wat ze met Bitcoin aanmoeten. In Japan is het recent nog uitgeroepen tot wettig betaalmiddel, China wil het juist reguleren. Dat laatste wordt nog lastig, want Bitcoin is juist gemaakt om zonder derde partijen te bestaan. Het is in feite overal en nergens: de transacties zijn moeilijk te traceren en de (overigens onbekende) maker heeft geen invloed op de ontwikkeling van het betaalmiddel.

Voorlopig hou ik de ontwikkelingen goed in de gaten, want het draait erom op het juiste moment in te stappen. Mijn winst hou ik nog even bij me, zeker nadat ik laatst mijn Ethereum verkocht vlak voordat de waarde verdriedubbelde. Een pijnlijk moment, maar dat hoort allemaal bij het spel.

