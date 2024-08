Ik probeerde lid te worden van de Illuminati en werd vreselijk opgelicht

Het eerste bericht dat ik via Twitter kreeg van Johnson Larry was nogal onschuldig — het tweede was best heftig.

“Hallo,” schreef hij eerst voordat hij een korte pauze nam. “Wil je je bij de Illuminati voegen, waar we je honderdduizend dollar zullen betalen als je nu bij ons terug komt voor meer informatie.”

Ik antwoordde, zoals iedereen zou doen, dat ik me natuurlijk bij de Illuminati zou willen voegen.

https://twitter.com/MackLamoureux/status/937781814936051713/photo/1

Ik bedoel, wie wil er nou niet bij de Illuminati? Ik zou niet alleen de illustere club binnentreden van grote namen die over de wereld heersen — zoals Beyoncé, Henry Kissinger en de koningin van Engeland — ik zou ook nog eens honderdduizend dollar krijgen!!!

Dit was mijn kans om te ontsnappen uit mijn saaie leven!

Toen ons gesprek wat verder op gang kwam, kwam ik erachter dat Mr. Larry “Grand Master” was. Het was zijn taak om mensen bij de Illuminati te halen en hij zat al zo’n negentien jaar bij de groep. Hij wilde het gesprek vervolgen op WhatsApp — de officiële app van de geheime onderwereld.

Mr. Larry gaf me een nummer dat ik kon toevoegen op WhatsApp, dat ik meteen opzocht op internet —de Illuminati heeft nogal een nogal slechte informatiebeveiliging — en ik kwam erachter dat het nummer uit Nigeria kwam. Hierdoor begonnen er wat rode lampjes te knipperen – misschien was Mr. Larry helemaal niet echt.

Hij is daarentegen wel de “Grand Master”. Alle foto’s via screenshots door de auteur.

Zoals we allemaal weten zijn internet oplichters uit Nigeria een beetje een fenomeen. De bekendste truc — de Nigeriaanse oplichting (ook bekend als voorschotfraude) — bestaat al sinds het begin van het internet en lijkt maar niet te verdwijnen. De scam werkt als volgt: Het doelwit krijgt een mail van iemand die doet alsof hij een rijk persoon of rijke groep vertegenwoordigt — zoals een prins of de Illuminati — en die vertelt dat-ie het doelwit een behoorlijk geldbedrag kan aanbieden als hij of zij daar eerst iets tegenover stelt.

De redenen voor een vooruitbetaling en de grote uitbetaling kunnen enorm verschillen — van bloeddiamanten van een prins die gevangen is genomen tijdens een staatsgreep, tot aan goudstaven van een rijke reiziger die is omgekomen bij een vliegtuigcrash op zee. Per jaar verdwijnen miljoenen euro’s door dit soort oplichtingen — vooral van mensen zoals ik, en opa’s.

De snelle groei van het internet laat ook de andere kant van de medaille zien voor oplichters — eerst gaf het ze een spreekwoordelijke goudmijn aan potentiële doelwitten. Maar mensen hadden dit snel door en inmiddels zijn er vele websites die als doel hebben deze oplichters uit te roeien en ervoor te zorgen dat niemand meer zijn geld verliest aan de belofte om rijk te worden nadat de “Nigeriaanse prins” is bevrijd. Hierdoor zijn deze oplichters gedwongen om creatief te worden.

Het lijkt erop dat ze zo creatief zijn geworden dat ze nu verveelde journalisten DM’en met een aanbod om toe te treden tot de Illuminati.

Hij ziet er toch uit als de werver van de Illuminati?

Daarover gesproken: Naast die ingewikkelde landcode, waren er nog twee andere dingen die niet in het voordeel spraken van Mr. Larry. Allereerst kon ik via Google zijn afbeelding opzoeken en die leidde naar een Russische bruidegomsbesteldienst. Ik kwam er toen ook achter dat Mr. Larry niet echt Mr. Larry was. Nee, Mr. Larry’s foto was er een van een Turkse man genaamd Marko, die van Bruno Mars, Rihanna, Robbie Williams en het lezen van Dan Brown houdt. Ten tweede vond ik, toen ik de Illuminati googelde, een waarschuwing gepost door de HELEMAAL ECHTE versie van de groep, voor mensen als Mr. Larry.

“Ze verschijnen in kuddes op social media als Facebook en Twitter. Ze verspreiden valse informatie over onze overtuigingen en vragen vaak geld voor het Illuminati-lidmaatschap,” vertelt de 100% echte en betrouwbare versie van de Illuminati.

Wie kan zo’n aanbod nou weerstaan?

Ondanks de waarschuwing van de valse beschermheilige, ging ik door — ik zou niet zomaar mijn kans laten schieten om me bij George Soros en de andere bobo’s te voegen. In onze nieuwe WhatsApp chat, verwelkomde Mr. Larry me tot het broederschap en vroeg of “ik geheimen kon bewaren” — ik vertelde hem dat ik dat kon.

“Ik wil dat je weet dat je nu een lid bent. We zullen je het bedrag van honderdduizend dollar per maand betalen en een auto,” schreef hij me. “En als je ook beroemd wil worden, maken we je ook beroemd, oké.”

Hij biedt me ook krachten aan — ik, als idioot, vraag hem of het Iron Fist-krachten zijn en of hij Iron Fist leuk vindt.

Ik weet nog steeds niet wat een “know crisis” is.

Dan, helaas, gebeurt het onvermijdelijke. Mr. Larry vertelt me dat ik de milde prijs van 150 dollar moet betalen voor mijn lidmaatschap, voordat ik de auto, het geld en de krachten krijg — wat best een goede deal is als je erover nadenkt. Op dit punt raakte Mr. Larry geïrriteerd door mijn enthousiasme over mijn toetreden tot de Illuminati en hij zei dat ik geen vragen meer mocht stellen. Na een korte “Good day,” ging Mr. Larry er vandoor.

Ik had het verpest. Ik had mijn kans laten lopen om bij de Illuminati te horen. Als ik er nu zo op terugkijk, had ik beter met mijn afwijzing van de Illuminati kunnen omgaan. Maar, kom op, je snapt toch wel waarom ik dit heb gedaan? Ik heb de fases van verdriet redelijk snel doorlopen. Mijn verdriet sloeg snel om in woede en ik heb Mr. Larry een zelfgemaakte meme gestuurd met foto’s van Marko’s datingprofiel waarin ik mijn nieuwe verbond met David Icke, de reptielenman, aankondig.

Noem me Dave

Kort daarna, op een moment van extreme zwakte, heb ik mijn excuses aangeboden voor de meme en hem gesmeekt of hij nog eens met me wilde praten. Mijn hart was gebroken — ik had mijn kans verspeeld om een lid van de Illuminati te worden, wat betekent dat ik geen sicke auto, geld en krachten zou krijgen.

Fuck.

Ik wil gewoon ergens bij horen…

Jullie moeten beseffen dat ik een journalist ben en dat ik het bedrag van honderdduizend dollar niet eens kan bevatten — ik laat dat niet zonder slag of stoot aan me voorbij gaan. Ik heb Mr. Larry talloze berichten gestuurd of hij dit wil “illumi-doen.” Nadat ik hem enkele uren via Twitter, WhatsApp en SMS berichten heb gestuurd, gaf hij nog steeds geen antwoord.

Ik heb het verpest — Mr. Larry wilde het niet illumi-doen — ik moet het voorlopig vrees ik doen met de cheques van George Soros.