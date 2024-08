Scootermonteur Joey die altijd vol gas gaat, vertelde ons over zijn burn-out

In de serie Klusfluencers spreken we de youtubers die filmen hoe ze de wereld een beetje mooier maken.

Ik ben altijd blij verrast als het me lukt om mijn ketting op mijn fiets te leggen, of het zadel omhoog te draaien. Veel meer moet je niet van me vragen. De bescheiden klussuccessen die ik boek, heb ik vaak volledig te danken aan youtubefilmpjes. Er zijn namelijk mensen die weten hoe het wél moet, en hun kennis ook nog eens delen met de wereld. Ik wil weten wie die helden achter deze klusvideo’s zijn. Deze week spreek ik Joey de scootermonteur, bij wie alles om snelheid draait.

Joey is in veel opzichten mijn tegenpool. Hij praat sneller dan het licht, is succesvol youtuber, en weet alles van scooters. Alles wat ik niet ben. Hij heeft een eigen zaak in Zwanenburg en zijn youtubekanaal “Vol Gas met Joey” heeft meer dan 80.000 abonnees en het blijft maar groeien. Het is een “thunderdik” kanaal, vol wheelies, straatraces, en uitlatenporno. Er staan ook instructiefilmpjes op, voor hoe je een scooter repareert, maar zelfs dat gaat vol gas. “Ik kan in vijf minuten een achterband omdraaien. Dat zijn echt recordtijden.” Joey’s kanaal gaat over veel meer dan alleen scooters: het gaat over een lifestyle.

Bij Joey moet alles altijd harder, better, faster, stronger. Zijn maat Robbie zet hem op de foto bij de vetste scooter die we op straat kunnen vinden omdat ze met de auto zijn gekomen, en niet met de scooter. Joey stelt voor om koffie te gaan drinken in het restaurant bovenin shoppingcenter Kalvertoren. “Het beste uitzicht van Amsterdam.” Vanachter zijn cappuccino (verrassend genoeg geen dubbele espresso) vertelt Joey in moordend tempo zijn levensverhaal.

Op zijn site staat dat hij een scootermonteur in hart en nieren is, maar vroeger was Joey meer een sloper. “Het is begonnen door het BMX’en. Weet je wat BMX’en is? Dat deed ik. En toen ik zestien werd dacht ik: wat ik met die BMX kan wil ik straks ook met de scooter kunnen.” Joey kocht een Peugeot-scooter, die hij al vrij snel aan gort gestunt had. “Ik had geen geld om hem te laten repareren, dus toen moest ik hem zelf fiksen.” Zo werd hij min of meer toevallig monteur.

Ook een scooterkanaal stond niet per se op zijn bucketlist. “Al op de middelbare school legde ik mijn leven vast op video. Eerst mijn BMX-stunts, maar later ging ik voor de grap het weerbericht voorlezen. Dat had ik uitgeprint van NU.nl, en dan stond ik in een korte broek, in de regen langs de waterkant met een cactus of één of andere gare plant het weer voor te lezen.” Dat werd een hit, en dat succes smaakte naar meer. Ze maakten er een wekelijks item van. Joey’s weerbericht trok de aandacht van een productiemaatschappij die graag een scooterkanaal wilde opzetten, en inmiddels is hij de volledige eigenaar van “Vol Gas met Joey”.

Ik weet, zoals gezegd, geen reet van scooters, maar ik zou het bijna leren om bij Joey te kunnen werken. Waar de meeste collega’s in de pauze samen een sigaret roken, pakken ze dat bij Joey een stuk beter aan. Door te gaan vuurspuwen. En in hun vrije tijd gaan ze niet zomaar een stukje burgerlijk toeren, maar zoeken ze continu de limieten van hun voertuigen op. Zoals in dit filmpje, waarin met veel rook en lawaai een scooter wordt gepijnigd totdat de band klapt.

Toch kun je niet altijd vol gas gaan. Joey kwam er een tijdje geleden achter dat een burn-out niet alleen een scooterterm is. “Ik ben ook maar een mens. Vroeger werkte ik 12 tot 14 uur per dag in mijn zaak. Ik heb tegen het randje van een burn-out aangezeten, maar je moet wel doorgaan natuurlijk, want je hebt een zaak. Het is alsof je een kind krijgt met je vrouw. Je kan niet zeggen, ik heb er vandaag geen zin in en geef het kind geen aandacht. Je KAN niet stoppen. Dat is onmogelijk, ondenkbaar!” En dan is er ook nog die stroperige wereld, die soms niet meewerkt. “We hebben er net drie kwartier over gedaan om één parkeerplek te vinden. Als ik dat had gehad in een tijd dat de zaak niet goed ging, was dit gesprek met jou helemaal opgefokt en gespannen geweest.”

Hij trof maatregelen: “Nu werk ik nog steeds wel soms ’s nachts, maar niet meer structureel. Ik zet ook ‘s ochtends geen wekker meer, alleen als ik een afspraak heb.” En er is nu ook af en toe tijd voor een ontspannen dagje uit. “Gisteren gingen we skiën bij zo’n sneeuwding, dat heeft niks met het kanaal te maken, maar het gaat wel vol gas. Mijn collega Esta die ging van de berg af en maakte me een doodsklap. Niet normaal. Wil je het filmpje zien? Echt heel bruut.”

Naast alle ongein die hij op video’s uithaalt en die hij dus niet gebruikt om scooters te repareren, is er nog een andere afleidende factor: “Er komen veel meiden in de zaak. We zijn gewoon gek op meiden,” Het lijkt stoerdoenerij, maar ik krijg tijdens het interview een mooie demonstratie van Joey’s versierkunsten. Robbie en hij zitten tijdens het interview continu te sjansen met twee meisjes die achter me zitten. Die feilloze samenwerking is een thema.

Meiden mogen mee achterop de scooter. Screenshot via YouTube

Niet alleen qua vrouwen versieren zijn Joey en de jongens op elkaar ingespeeld. “Als Jimmy aan het sleutelen is, hoor ik aan het geluid of hij het goed doet of niet. Of er wat stuk gaat of niet. Ik kan aan het geluid van de slagmoersleutel op de krukasmoer horen of die krukas beschadigd is, of dat hij te vast of te los zit. Ik ben bezig maar ondertussen hoor ik alles. In de zaak moet alles perfect gaan, en dat gaat het ook.”

De experimenten bewaren ze voor de Vol gas met Joey-filmpjes, waarin ze ook de grenzen opzoeken van wat mag van oom agent. “Als ik dertig ga rijden achter een auto waar je dertig mag rijden, dan vindt niemand er iets aan. Bij Top Gear doen ze ook alles wat niet mag. Maar iedereen slikt dat omdat ze het doen op een plek waar het veilig is. Wij willen die weg ook bewandelen.” Nu komt de politie zich er soms nog wel eens mee bemoeien, en dat wordt niet alleen keurig afgehandeld, er wordt zelfs een liedje voor ze gezongen:

Ze zingen een liedje. Screenshot via YouTube

“We maken echt hele mooie filmpjes nu. Elke foto die ik op Instagram plaats, gaat zo hard, echt niet normaal.” En hoewel zijn fans nu nog vooral scooterliefhebbers zijn, wil Joey ook andere onderwerpen gaan aansnijden. ”Ik hoop dat het op een gegeven moment ook over mij gaat, want ik vind andere andere dingen ook leuk dan alleen maar scooters. Ik ben bijvoorbeeld ook gek op auto’s en motors.”