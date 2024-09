Illustraties om lekker niet van te kunnen slapen vannacht

A photo posted by Daniel Sherekin (@borodante) on Feb 23, 2016 at 9:29am PST

Een menselijke duizendpoot van lichamen die aan elkaar zijn genaaid. Huilende babyhoofden die uit een sperzieboon met tanden groeien. Een zittende man wiens hoofd langzaam wegsmelt. Nee, de illustraties van de Oekraïense kunstenaar Daniel Sherekin vallen niet direct binnen de categorie ‘kunst voor boven de eettafel’. Toch is het bedenken van vreemde, macabere fantasiewezens wel wat hij het liefste doet, en hij is er ook bijzonder getalenteerd in.

Ergens doen zijn illustraties denken aan de werken van Damon Hellandbrand, die eerder de verschillende sterrenbeelden een griezelige laag gaf. De werkjes van Sherekin, die hij publiceert onder het pseudoniem Borodante, worden verder steevast voorzien van een YouTube-tutorial, een traditie waarin hij zijn volgers als een soort bloederige en extreem toegewijde Bob Ross door de stappen van het maken van zijn werk neemt. Het is niet alleen leuk kijkvoer, het zorgt er bovendien voor dat je zijn horrorachtige tekenkunst nog net wat meer gaat waarderen. Bekijk zijn werk hieronder:

