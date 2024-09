Illustrator Philip Lindeman kroop in de geest van de Unabomber

Het werk van Philip Lindeman is herkenbaar aan zijn karakters, “Mijn karakters zijn bijna altijd oenig,” zegt Lindeman. Naast dat ze ietwat oenig lijken, denk je ze te herkennen. Alsof je het personage eerder hebt gezien, achter de kassa in de supermarkt of tegenover je in de trein.

Tijdens zijn afstuderen aan de Hogeschool van Kunsten in Utrecht maakte hij HARDER/BETTER/FASTER/ERROR. Voor dit boek heeft Lindeman zich verdiept in de snelheid van de technologische vooruitgang. “Ik stuitte al gauw op een zekere angst of argwaan binnen dit onderwerp,” zegt hij tegen Creators.

Lindeman was in het bijzonder gegrepen door de theorie van Ray Kurzweil. Volgens hem is het onvermijdelijk dat de mens op een bepaald punt ondergeschikt wordt aan technologie. En dat punt komt sneller dan we allemaal denken, omdat de mogelijkheden exponentieel groeien. “Er zijn verschillende wetenschappers die argwanende uitspraken doen over deze groei, maar tegelijk hierin investeren, denk aan Bill Gates of Stephen Hawking,” zegt hij terwijl hij door het boek bladert.



Zo kwam Lindeman bij het verhaal over een geniale professor: Theodore Kaczynski, oftewel de Unabomber. “Kaczynski besloot van de één op de andere dag zich terug te trekken uit de maatschappij. Hij ging in een boshut in Montana wonen, waar hij zich twintig jaar bezighield met het bedenken van terroristische aanslagen op technologiebedrijven. Ik vond dat zo interessant, dat technologie iemand zo ver in een hoekje drijft dat hij in staat is bomaanslagen te plegen om de maatschappij te ‘redden’ van technologie. Het feit dat technologie zo’n impact kan hebben op een individu werd het uitgangspunt voor mijn boek,” vertelt Lindeman.

“De hoofdpersoon is geïnspireerd op Kaczynski. Op zijn verhaal ben ik verder gaan speculeren. Maar ik laat het in het midden of de technologie ook zo slecht is als hij denkt. Je hoort hem – de tekst is trouwens geschreven door Enrico Toledo – voortdurend in een monoloog met zichzelf. Het suggereert dat hij misschien gek wordt. Ik zou het tof vinden als er vragen of een discussie uit voort zou komen bij de kijker, maar dat er binnen het verhaal ruimte blijft voor interpretatie.”



Lindeman maakt overigens niet alleen boeken of prints, maar laatst heeft hij bijvoorbeeld ook een grote muurschildering gemaakt op de Utrechtse Voorstraat voor smartshop Magic Mind. “Dat is wel spannend hoor,” zegt hij. “Ik ben expres heel vroeg begonnen, zodat het nog niet druk zou zijn. Maar dan voelt het toch een beetje alsof er iemand over je schouder meekijkt.”

