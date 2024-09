Illustrator van de week: Aart-Jan Venema

Een foto die is geplaatst door Aart-jan Venema (@aartjanvenema) op 31 Jan 2016 om 7:30 PST

In de illustraties van Aart-Jan Venema is veel te ontdekken. In een bos wordt hout verzameld om vervolgens een vuurtje mee te stoken. Een man zit verkleumd tegen een boom aan, terwijl een andere bedolven ligt onder de sneeuw. Dieren kijken nieuwsgierig toe en rechts in het hoekje zien we een jolige sneeuwman met een pet op. Dit zit allemaal in slechts één illustratie. Net als renaissanceschilder Jeroen Bosch, gebruikt ook illustrator Aart-Jan Venema zijn wilde fantasie om zijn werk vol details te stoppen. “Ik verzin graag werelden waarin figuren moeten dealen met maffe natuur en objecten die ik heb verzonnen. Vaak pak ik dingen uit allerlei stijlen, landen en families en die gooi ik net zolang door elkaar totdat er iets nieuws ontstaat.”

Voor hij een opdracht uitvoert, verdiept Venema zich eerst in het onderwerp dat hij moet illustreren door artikelen te lezen en materiaal te vinden dat hem interesseert. Het illustreren zelf doet hij zowel digitaal op de iPad als met de hand. Hierbij gebruikt hij acryl, het liefst zo verdund dat het een soort aquarel wordt.

Om de illustratie ook echt interessant te maken voor de kijker, verstopt hij hier en daar kleine aanwijzingen. Vaak hebben ze een donkere ondertoon – dingen die misgaan, maar op een grappige, soms chaotische manier. In een illustratie voor Trouw over mensen die voelen dat hun leven voorbij is, kun je bijvoorbeeld een klok ontdekken waarvan de wijzers een treurige mond vormen. “Ik gebruik veel details omdat ik de kijker die lang naar mijn illustraties kijkt wil belonen.”

