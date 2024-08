In Argentinië betaal je rekeningen met tekeningen

In Argentinië schieten illustrators de openbare kinderdagopvang te hulp. Veel van die opvanghuizen dreigen failliet te gaan en ze hebben dus flinke stapels onbetaalde facturen. En de gemiddelde illustratie kan die waarschijnlijk niet allemaal betalen, maar op zijn minst kunnen ze er een mooie tekening op zetten. Onder #pimpmyfactura hebben uiteindelijk meer dan veertig illustrators van over de hele wereld van facturen een kunstwerkje gemaakt, en die worden nu verkocht voor exact het openstaande bedrag van de factuur.

Het project is het resultaat van een wedstrijd waarvoor het reclamebureau TBWA werd gekoppeld aan een stichting die mensen met een laag inkomen kinderopvang aanbiedt. Het bureau bedacht vervolgens deze creatieve en concrete manier om de opvanghuizen uit de schulden te krijgen.

Illustratie door de Chaparro, op een rekening van ongeveer 55 euro.

“We vonden het gek dat er vaak genoeg mensen zijn die willen doneren voor een nieuw liefdadigheidsproject, maar dat niemand zich druk maakt om de schulden van bestaande organisaties de goed werk verrichten,” zegt Enzo Ciucci. Hij is copywriter bij TBWA en nauw betrokken bij het project. Hij tekende zelfs een vogel op een van de wat bescheidenere rekeningen die waren blijven liggen. “Het idee is dat we met deze tekeningen – die precies evenveel kosten als het bedrag dat op de rekening staat – de schulden direct kunnen aanpakken.”

George Manta is een van de illustrators die aan het project meedoet. Hij heeft bijvoorbeeld posters voor Zuid-Amerikaanse tours van onder andere Tame Impala, CocoRosie, Lee “Scratch” Perry ontworpen. “Toen ik werd gevraagd voor #pimpmyfactura, werkte ik aan een poster voor Devendra Banhart,” zegt Manta. “De producers hadden mijn favoriete schets voor de poster afgekeurd en die heb ik uiteindelijk toch op een rekening voor verwarming en airconditioning kunnen uitwerken.”

“Het idee is natuurlijk geweldig – iemand helpen met wat je het liefste doet – maar daarnaast is het voor kunstenaars ook de perfecte manier om te laten zien dat ze niet in een parallel universum leven,” voegt hij toe.

De tekening van Enzo Ciucci.

Eduardo Sganga

Yacarebaby

George Manta

Diego Roa