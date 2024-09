Een krachtmeting tussen AI en het brein moet het effect van LSD aantonen

“Ik kwam erachter dat als ik LSD gebruikt had en mijn tegenstander niet, ik vaker won,” zei Fielding via Skype. “Dat was voor mij een teken dat het cognitief functioneren verbetert en in het bijzonder patroonherkenning.”

Absoluut een interessante observatie. Maar hielp LSD Fielding ook echt bij creatief problemen oplossen?

Een verbod van een halve eeuw op het onderzoek naar psychedelica maakte het onmogelijk om deze vraag op een wetenschappelijke manier te testen. De afgelopen jaren heeft onderzoek naar psychedelica echter een kleine wederopstanding doorgemaakt. Daarom wil Fielding nu haar intuïtie op de proef stellen door een onderzoek te doen. In het onderzoek gaat ze kijken naar of hele kleine doses LSD invloed hebben op hoe goed deelnemers Go – een soort schaken op steroïden – spelen tegen een AI.

Het microdoseren van LSD is een van de hoekstenen van de zogeheten “Psychedelische Renaissance“. Het idee is dat je regelmatig doses LSD neemt die zo klein zijn dat je niets merkt van de psychedelische effecten. Mensen die dit doen, beweren dat het leidt tot verhoogde creativiteit, minder depressieve klachten, en zelfs een vermindering van chronische pijn.

Maar tot dusver komt al het bewijs hiervoor van de gebruikers zelf, wat betekent dat die positieve effecten dus net zo goed een placebo kunnen zijn. Dus hebben de microdoseerders flink wat wetenschap nodig om dit te kunnen bewijzen. Dat betekent dat er klinische proeven met kwantificeerbare resultaten moet worden uitgevoerd, zoals het onderzoek dat is voorgesteld door Fielding.



Amanda Fielding heeft tientallen klinische onderzoeken gepubliceerd in haar carrière. Foto via Amanda Fielding/Beckley Foundation

Bij de eerste proef krijgen de 20 deelnemers een lage – 10, 20 en 50 microgram LSD – of een placebo op vier verschillende tijdstippen. Na gebruik wordt het brein van de deelnemers in kaart gebracht met een MRI en MEG terwijl ze een aantal cognitieve taakjes doen, zoals kaarten sorteren en de Tower of London-test. De belangrijkste proef is dat ze Go spelen tegen een AI, die het spel van de deelnemers beoordeelt.

Door de hersenen in kaart te brengen terwijl je onder invloed bent van kleine hoeveelheden LSD, hoopt Fielding te leren hoe de stof de verbindingen in je hersenen verandert, waardoor je creatiever en beter in het oplossen van problemen wordt. Als het onderzoek doorgaat, is het pas de tweede keer ooit dat de hersenen van proefpersonen in beeld worden gebracht terwijl ze op LSD aan het trippen zijn. (Dat onderzoek uit 2016 van het Imperial College London werd ook voor een deel bekostigd door de Beckley Foundation, en ontdekte dat de visuele gebieden een stuk actiever waren.)



Voordat Fielding aan de slag kan met haar onderzoek, moet ze nog een aantal hordes over. Om te beginnen geld: ze schat dat ze zo’n $350.000 nodig heeft om het onderzoek te bekostigen.

“Het is beangstigend hoe duur dit soort onderzoek is,” zegt Fielding. “Ik doe m’n best om te veranderen hoe het drugsbeleid de stoffen categoriseert. Het onderzoek is nu veel duurder omdat LSD verboden is.”

Om dit probleem te lijf te gaan, werkt Fielding samen met Rodrigo Niño, een ondernemer uit New York. Hij ontwikkelde Fundamental, een donatieplatform om psychedelisch onderzoek te steunen bij instituten als de Beckley Foundation, Johns Hopkins University, en de New York University.

Het onderzoek gebruikt veel kleinere doses LSD dan het vorige onderzoek van Fielding, dus ze verwacht geen ethische bezwaren. Het wordt een veel grotere uitdaging om genoeg LSD te maken. In 2016 mocht ze LSD gebruiken dat was gemaakt voor onderzoeksdoeleinden door een overheidslab, maar ze vermoedt dat die lading allang op is.

Hersenscans uit Fielding haar onderzoek uit 2016, die het verschil laten zien tussen het brein van iemand met een placebo en iemand die LSD op heeft. Afbeelding: Amanda Fielding/Beckley Foundation.

Maar als er iemand is die het onmogelijke mogelijk kan maken, is het Fielding. Ze staat net zo zeer bekend om het boren van een gat in haar eigen hoofd om bewustzijn te verkennen als voor de tientallen peer-reviewed wetenschappelijke onderzoeken over psychedelica. En volgens Fielding zijn de mogelijke voordelen van microdoseren te groot om te negeren. Ze ziet ze zelfs als potentiële opvolger van SSRI’s, een veelgebruikt antidepressivum.



“Ik denk dat de microdosis een hele delicate en gevoelige manier is om mensen te behandelen,” zei Fielding. “We moeten er onderzoek naar blijven doen om het voor mensen beschikbaar te maken.”