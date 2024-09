In de Food Bar van Pet Shop maken ze voedsel van bacteriën, schimmels en algen

In de tijdelijke Food Bar van Waag Society valt al een paar weken van alles te leren over wat bacteriën, schimmels en algen kunnen betekenen voor ons voedsel. We gebruiken eigenlijk al heel lang micro-organismen voor ons eten. Een bekend voorbeeld zijn champignons. Sterker nog: we leren bacteriën, schimmels en algen tegenwoordig steeds beter te gebruiken, en daarom wordt het tijd dat het grote publiek er kennis mee maakt.

“We kijken bij het project hoe je bijvoorbeeld algen voor jezelf in kunt zetten,” zegt Iris de Vries, shopowner van de Pet Shop Food Bar. “Je haalt een micro-organisme in huis en wij laten je zien wat je eraan hebt.” Met de Food Bar wil Pet Shop dit keer laten zien wat deze micro-organismen kunnen betekenen voor ons eten.

Het is niet het eerste project van Pet Shop. Zo was al eens te lezen op Motherboard dat Pet Shop in juli een dierenwinkel opende waar je algen, schimmels en bacteriën als huisdier kon kopen. Daarnaast stond het project op Museumnacht Amsterdam en op de Dutch Design Week van 2015.

“We willen dat mensen zich er bewuster van worden dat biotechnologie dichterbij is dan ze denken,” vertelt De Vries. Dat doet ze hier door mensen zelf met de bacteriën aan de slag te laten gaan. Zo leer je om je eigen superfoods te maken en was er een workshop om een microalgenreactor te bouwen met behulp van karton en een frisdrankfles.

Een goed voorbeeld waar bacteriën gebruikt worden voor de productie van voedsel, zijn de twee potten waar kefir, een licht alcoholische melkdrank, in wordt gemaakt. In de potten zitten melkzuurbacteriën, suiker, water, een citroen en zelfs een dadel. “Na één a twee dagen is het een probiotisch drankje geworden vol vitamine B,” aldus De Vries. Er zijn daarnaast oesterzwammen te vinden die groeien in de koffiepulp van een koffiezaak aan de overkant, en komboecha, een gezond drankje dat ontstaat als je micro-organismen toevoegt aan zoete thee.

Het project laat je nadenken over de rol die micro-organismen kunnen spelen in onze voedselzekerheid. De kefir is daarbij een goed voorbeeld van bacteriën die een gezond drankje maken, terwijl de oesterzwammen laten zien dat er nieuw voedsel kan worden gemaakt uit ons afval met behulp van schimmels.

Mocht je nou denken: daar had ik ook graag langs willen gaan, dan heb ik goed nieuws. De Pet Shop Food Bar is nog tot en met aanstaande zaterdag geopend. Overdag kun je gewoon langskomen voor een interessant gesprek met Iris de Vries met wat drinken en eten.

Daarnaast zijn er nog twee workshops: aanstaande donderdag kun je voor een schamele vijftien euro allerlei kleine hapjes – gemaakt met algen, bacteriën en schimmels – eten bij de kookworkshop. “Ik hoop dat mensen zelf gaan experimenteren met wat lekker is,” zegt De Vries.

Verder is er zaterdag nog een aantal lezingen over het verbeteren van de bodem, de relatie tussen bacteriën en planten. Een voorbeeld: “We kunnen garnalenschillen verpulveren tot een soort poeder,” vertelt De Vries. “Als je die over het land uitstrooit, krijg je bepaalde bodembacteriën wel, en andere weer niet. Het is een soort biologische pesticide.”